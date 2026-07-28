Sierpień w ogrodzie - zbieramy owoce

W sierpniu na wielu drzewach i krzewach dojrzewają owoce. To, co nadaje się do zebrania, trzeba delikatnie oberwać (uważając, by nie uszkodzić gałązek), a to, co jeszcze wymaga kilku dni na słońcu, warto zabezpieczyć. Gałęzie oblepione owocami warto podeprzeć, by ten słodki ciężar ich nie zniszczył. Te owoce, które przedwcześnie opadły, zbieramy i niszczymy, gdyż są siedliskiem chorób i szkodników.

Jakie prace wykonać w sierpniu w sadzie?

Z jabłoni należy wyciąć „wilki” (tegoroczne pędy, które wyrastają pionowo do góry ze starszych konarów), które konkurują z owocami o wodę, światło i substancje odżywcze.

U krzewów jagodowych po zebraniu owoców przeprowadzamy letnie cięcie prześwietlające. U agrestu, porzeczek czerwonych i porzeczek białych wycinamy pędy 5-letnie (najstarsze), na których jest już mało paków kwiatowych – pędy te mają ciemniejszą korę, dzięki czemu łatwo je odróżnić od młodszych. U porzeczki czarnej natomiast wycinamy pędy 4-letnie. Po zakończeniu zbioru malin wycinamy przy ziemi i palimy te pędy, z których zebrano owoce. Nie usuwamy pędów u odmian malin powtórnie owocujących jesienią. U wszystkich gatunków wycinamy też pędy słabe, pokładające się na ziemi i nadmiernie zagęszczające się.

W drugiej połowie sierpnia, po zbiorze owoców, prześwietlamy korony drzew wiśni i czereśni. Cięcie najlepiej przeprowadzać w dni suche i słoneczne (aby zminimalizować infekcje chorobami grzybowymi). Miejsca po usuniętych gałęziach należy zabezpieczyć smarując rany środkiem Funaben.

W sierpniu przygotowujemy miejsce na nowe nasadzenia truskawek – odchwaszczamy glebę, nawozimy dobrze rozłożonym kompostem, zasilamy nawozami mineralnymi i głęboko przekopujemy. Owocujące pędy winorośli należy przywiązać do podpór. Pod koniec sierpnia usuwamy część liści zacieniających dojrzewające winogrona. Przycinamy też część tegorocznych pędów. Dzięki tym zabiegom więcej słońca będzie dochodziło do owoców.

Co robimy w sierpniu w warzywniku?

W sierpniu zbieramy wiele warzyw, m.in. ogórki, pomidory, paprykę, cebulę. Nadal trwają zbiory cukinii, kabaczków i dyni. Pamiętajmy o odchwaszczaniu grządek z rosnącymi warzywami i podlewaniu, jeśli jest to potrzebne oraz o spulchnianiu międzyrzędzi.

W połowie sierpnia u późnych, wysoko rosnących odmian pomidora uszczykujemy wierzchołki pędów, pozostawiając 1–2 liście nad ostatnim kwiatostanem (zabieg ogławiania).

Zbieramy czosnek posadzony wiosną – zbiór przeprowadzamy, gdy liście zżółkną i zasychają. W wolne miejsca możemy posiać na jesienny zbiór m.in. rzodkiewkę, rzodkiew, kapustę pekińską, sałatę roszponkę (na zbiór jesienny). Wysiewamy cebulę na zbiór w przyszłym roku.

Zobacz galerię zdjęć: Jakie warzywa wysiewać na poplon?

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Sierpień to czas na rozmnażanie i sadzenie ogrodowych bylin

Sierpień w ogrodzie to czas rozmnażania i sadzenia bylin kwitnących wiosną i wczesnym latem. Rozmnażamy przez sadzonki pędowe: barwinki pospolite, ubiorki wiecznie zielone, bluszcze pospolite, floksy - Douglasa i szydlasty, goździki brodate, rojniki, naparstnice.

Po kilku latach uprawy w tym samym miejscu wiele z nich zaczyna gorzej rosnąć. Mają mniejsze liście i słabiej kwitną, a niektóre zamierają w środku karpy. Takie rośliny w sierpniu musimy wykopać i podzielić, rozrywając ich kępy w dłoniach na mniejsze części, przecinając je nożem albo odrywając ukorzenione sadzonki. Przed posadzeniem na rabatach należy przyciąć liście roślin, żeby zmniejszyć powierzchnię parowania.

Pracę najlepiej przeprowadzić w pochmurny i wilgotny dzień, bo to gwarantuje ich lepsze przyjęcie się w nowym miejscu. Koniec lipca i sierpień to dobry moment na dzielenie (i przy okazji rozmnożenie) bylin kwitnących wiosną. Zwykle robi się to raz na pięć-osiem lat. Wyjątkiem są irysy bródkowe, których kłącza powinny być dzielone i przesadzane co dwa-trzy lata.

W drugiej połowie sierpnia możemy sadzić drzewa iglaste oraz zimozielone krzewy liściaste. Rozmnażamy wrzosy - przez sadzonki pędowe (robimy to podobnie jak sadzonki bylinowe).

Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne Podział bylin

Jakie rośliny dzielimy i rozsadzamy w sierpniu?

w ciągu całego miesiąca - rozrośnięte kępy jastruni (złocieni wielkich), liliowców, omiegów kaukaskich i maków wschodnich oraz roślin okrywowych: dąbrówek rozłogowych, fiołków, floksów - szydlastego i Douglasa, karmników ościstych, rogownic, ubiorków wiecznie zielonych, zawciągów nadmorskich, żagwinów; kosaćce kłączowe: bródkowy i niski, dzielimy co trzy lata (jeśli źle kwitną - częściej);

w drugiej połowie sierpnia - piwonie, jeżeli słabo rosną lub nadmiernie się zagęściły.

Jakie rośliny sadzimy w sierpniu?

w ciągu całego miesiąca - rozsadę roślin dwuletnich: bratków, niezapominajek, malw, dzwonków ogrodowych, stokrotek;

w pierwszej połowie sierpnia - zimowity, które zakwitną już jesienią oraz lilie białe i nankinowe, przebiśniegi i krokusy, które ozdobią ogród w przyszłym sezonie;

pod koniec sierpnia - narcyzy i szachownice: cesarską i kostkową.

Jakie rośliny wykopujemy w sierpniu?

cebule czosnków ozdobnych, bulwy szczawików, a jeśli lato jest deszczowe, także karpy pustynników, gdyż w okresie spoczynku letniego źle znoszą nadmiar wilgoci; robimy to na początku sierpnia. Karpy podsuszamy w temperaturze około 20°C i przechowujemy w suchym i przewiewnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż 17°C. Przez cały miesiąc możemy wykopywać iksje.

Ponadto usuwamy przekwitłe kwiaty nie dopuszczając do zawiązywania nasion. Ten zabieg przedłuży okres kwitnienia roślin. Podobnie jak w ubiegłych miesiącach, w sierpniu dbamy o rośliny na tarasach i balkonach. Regularnie zasilamy je nawozami, obrywamy przekwitłe kwiaty i oczywiście podlewamy. Wyrywamy rośliny, które przekwitły i przestały być dekoracyjne, a w ich miejsce sadzimy nowe, na przykład karłowe dalie i chryzantemy, które będą piękne, aż do jesieni.

Ważne Autor: Getty Images W sierpniu sadzimy do gruntu cebule narcyzów W sierpniu przygotuj glebę pod rośliny cebulowe Jeżeli w zamierzasz sadzić rośliny cebulowe, to już w sierpniu przygotuj glebę. Zniszcz chwasty, przekop grządki i dodaj rozłożonego kompostu, ponieważ rośliny cebulowe najlepiej rosną w żyznej i pulchnej ziemi. Do gleb ciężkich i zbitych możemy dodać piasku lub odkwaszonego torfu.

Pielęgnacja trawnika w sierpniu

Regularnie podlewamy - gdy jest gorąco - nawet codziennie, najlepiej po południu. Nie powinno się robić tego w południe, gdy najmocniej grzeje słońce, bo duża część wody (nawet 30-40%) wyparuje, zanim dotrze do korzeni. Trawnik podlewamy tak długo, aż woda przesiąknie na głębokość 10-15 cm. W czasie upałów kosimy trawnik nie niżej niż na wysokość 6 cm. Trawa przycięta zbyt nisko źle znosi suszę.

Co istotne, w sierpniu nie stosujemy już nawozów azotowych do trawnika. Dzięki temu darń lepiej przygotuje się do sezonu zimowego. Należy rozpocząć nawożenie specjalnymi mieszankami jesiennymi. - Zawierają dużo potasu, który zwiększa odporność roślin, a mało lub wcale azotu, który pobudza je do wzrostu, co sprawia, że gorzej zimują. Po zasileniu nawozem jesiennym nawet gatunki mniej odporne na mróz nie wymarzają, a trawnik już od wczesnej wiosny jest ładny i zielony.

Sierpień w ogrodzie - sadzenie roślin wodnych

Sierpień to dobry czas na sadzenie i dzielenie roślin wodnych. Nie róbmy tego jednak w pełnym słońcu i dbajmy, aby rośliny przygotowane do sadzenia nie przeschły. W upały może brakować tlenu w wodzie, warto więc zainstalować małą fontannę, kaskadę lub pompkę, które będą natleniać wodę. Uzupełniamy straty parowania. Robimy to w kilku etapach, aby nie obniżyć gwałtownie temperatury w zbiorniku. W oczkach wodnych, w których glony stały się plagą, instalujemy filtr. Pamiętajmy o regularnym czyszczeniu wkładów filtrujących.

Sierpień w ogrodzie - co na kompost?

Nadal gromadzimy na pryzmie resztki organiczne z gospodarstwa domowego, chwasty, pokosy traw, a także glony wyłowione ze stawu. Pryzma kompostowa musi być stale wilgotna, ale nie zalana wodą. Z pryzmy założonej wiosną i zaszczepionej aktywatorem kompostowym możemy już od spodu wydobywać dojrzały kompost.

W sierpniu w ogrodzie rośliny na nawozy zielone

Jako poplon po warzywach i jednorocznych roślinach ozdobnych siejemy rośliny na zielony nawóz, na przykład facelię, która nadaje się na wszystkie gleby, a ponieważ szybko rośnie, można ją będzie przekopać jeszcze przed zimą.

Zobacz koniecznie: Przepis na nawóz zielony

Pielęgnacja iglaków w sierpniu

W sierpniu musimy również odpowiednio zadbać o iglaki – wegetacja tych krzewów i drzew zaczyna spowalniać (szybciej niż w przypadku roślin liściastych). Dlatego w drugiej połowie sierpnia zaprzestaje się ich nawożenia. Nie można jednak zapomnieć o podlewaniu, którego potrzebują również jesienią i zimą.

Końcówka sierpnia oznacza też konieczność zabrania się za ostatnie w tym roku możliwe „strzyżenie” żywopłotu z iglaków (w tym czasie po raz ostatni w tym sezonie tnie się też żywopłoty liściaste). Jest to dobry moment, gdyż teraz żywopłot przestaje już rosnąć i czeka na wiosenną wegetację. Druga część miesiąca to również idealny czas na uzupełnienie braków oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów iglastych.

Zobacz galerię zdjęć: Rośliny jednoroczne i dwuletnie kwitnące w sierpniu

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