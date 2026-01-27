Ukorzeniacze roślin - czym są i jak działają?

Różnego rodzaju preparaty, nazywane ukorzeniaczami roślin, wspomagają powstawanie i rozwój systemu korzeniowego roślin. Zawierają one hormony roślinne zwane auksynami, które między innymi wpływają właśnie na pobudzenie wytwarzania korzeni roślin i ich przyrost. Najczęściej stosowanymi i znanymi auksynami są: kwas indolilooctowy, kwas naftylooctowy, kwas indolilomasłowy. Oprócz hormonów, ukorzeniacze zawierają inne pożyteczne substancje, np. środki grzybobójcze, mikroelementy czy witaminy i minerały ułatwiające wzrost roślin.

W sprzedaży spotkać można ukorzeniacze w różnych formach - najczęściej w postaci proszku, pudru, żelu lub rozpuszczalnych w wodzie tabletek. Można oczywiście ukorzenić sadzonki pobrane z rosnących roślin bez zastosowania ukorzeniaczy, ale przy ich pomocy proces ukorzeniania przebiegnie szybciej – szczególnie w przypadku trudniej ukorzeniających się sadzonek. Ponadto, samodzielne ukorzenianie, to nie tylko satysfakcja, ale też oszczędność, ponieważ gotowe sadzonki to zwykle niemały wydatek.

i Autor: Getty Images Ukorzeniacz to preparat, który zawiera syntetyczne hormony roślinne - auksyny, wspomagające wytworzenie korzeni u roślinnych sadzonek zielonych, półzdrewniałych i zdrewniałych

Jak dobrać ukorzeniacz do sadzonki?

Zwykle wyróżniamy trzy podstawowe typy sadzonek pobieranych z roślin:

sadzonki zielne - pobiera się z niedrewniejących (miękkich) fragmentów pędów roślin zielnych np. z pelargonii, bluszczu, begonii, bodziszka (geranium).

sadzonki półzdrewniałe – pobiera się gdy pędy są jeszcze młode i zielone ale u nasady zaczynają brązowieć (drewnieć). Zwykle tą metodą rozmnaża się np. zimozielone krzewów liściaste, a także hortensję, lilaka, wrzosy, forsycję, irgi, pigwowce, tawuły oraz jaśminowce i krzewuszki.

sadzonki zdrewniałe – pobierane są ze zdrewniałych, tegorocznych, zdrowych pędów, które zakończyły już swój przyrost (np. krzewy iglaste, ogrodowe krzewy liściaste - ligustr, pęcherznica kalinolistna, pięciornik, różanecznik, śnieguliczka biała, tamaryszek i wiele innych).

Zanim zabierzemy się do ukorzeniania, musimy dobrać odpowiedni preparat ukorzeniający - w zależności od stopnia zdrewnienia sadzonek.

Ukorzeniacze mają ogólnie przyjęte symbole, dzięki którym łatwo dobrać je do odpowiedniej sadzonki. Wyróżnia się:

a) ukorzeniacz typu A - do sadzonek półzdrewniałych (stosowany w przypadku trudno korzeniących się sadzonek, w szczególności do ukorzeniania hortensji, róż, różaneczników, a także cyprysików i jałowców);

b) ukorzeniacz typu B - do sadzonek zielnych;

c) ukorzeniacz typu AB - do sadzonek zdrewniałych (zalecany przy ukorzenieniu sadzonek półzdrewniałych i zdrewniałych np. cisów i świerków, a także berberysu, forsycji, jaśminowca, magnolii, wierzby).

Czasem można także spotkać w sprzedaży preparaty opatrzone innymi oznaczeniami, np. ukorzeniacz Z (do sadzonek zielnych), ukorzeniacz PD (do sadzonek półzdrewniałych) oraz ukorzeniacz D (do sadzonek zdrewniałych).

i Autor: Getty Images Zanim zabierzemy się do ukorzeniania, musimy dobrać odpowiedni preparat ukorzeniający - w zależności od stopnia zdrewnienia sadzonek

Jak stosuje się ukorzeniacze?

Najczęściej spotkamy w sprzedaży ukorzeniacze różnych producentów w formie proszku lub pudru, w którym zanurza się zwilżoną wcześniej podstawę sadzonki. Nadmiar proszku należy otrząsnąć, a następnie umieścić sadzonkę w przygotowanym podłożu. Aby preparat nie starł się z sadzonki podczas umieszczania sadzonki w podłożu, warto wcześniej przygotować otwory w ziemi. W przypadku zastosowania ukorzeniaczy w formie żelu lub płynnych roztworów, analogicznie namaczamy w nich końcówki sadzonki przed sadzeniem.

Należy brać pod uwagę fakt, że samo użycie ukorzeniacza nie gwarantuje sukcesu w ukorzenianiu. Sadzonki wymagają dodatkowo innych niezbędnych czynników, a przede wszystkim zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu, takich jak temperatura, wilgotność oraz cieniowanie.

Ukorzeniacz zawsze stosujemy ostrożnie – najlepiej w rękawicach ochronnych oraz z dala od dzieci. Preparatem należy pokrywać jedynie podziemny fragment sadzonki, bo w przeciwnym razie może dojść do deformacji lub zamierania nadziemnej części rośliny.

