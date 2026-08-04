Czy przy sadzeniu drzewa można popełnić błąd?

Drzewa podobnie jak inne grupy roślin po posadzeniu wymagają okresu aklimatyzacji. Przez ten czas mogą być bardziej podatne na mróz, patogeny, szkodniki czy suszę. Dlatego istotne jest prawidłowe wykonywanie wszelkich zabiegów – w tym także sadzenia. Sadzenie drzew wydaje się czynnością na tyle prostą, że nie da się popełnić żadnych poważniejszych błędów. Cała filozofia to wykopać dół, umieścić w nim roślinę i zasypać ją ziemią. W praktyce okazuje się jednak, że przy nieodpowiednim wykonaniu zabiegu sadzenia, drzewu można bardziej zaszkodzić niż pomóc. Jakich błędów trzeba unikać przy sadzeniu drzew? Oto te najczęstsze.

Nieodpowiedni termin sadzenia drzewa

Kupowane w szkółkach drzewka dzieli się na trzy grupy: z gołym korzeniem, z uformowaną bryłą korzeniową (w pojemniku) oraz z uformowaną bryłą korzeniową w worku jutowym (lub siatce).

Drzewa z gołym korzeniem powinno się sadzić wczesną wiosną lub jesienią. W przypadku drzew liściastych optymalne terminy przypadają najczęściej na kwiecień - maj oraz październik - listopad. Sadzenie jesienne jest bardziej korzystne dla zieleni, która szybciej aklimatyzuje się, zimą przechodzi stan spoczynku a wiosną od razu „idzie we wzrost”. W ten sposób można postępować z większością gatunków. Wiosną sadzi się zazwyczaj tylko rośliny wrażliwe na mróz, np. morele i brzoskwinie. W przypadku drzew iglastych trzeba zaznaczyć, że wcześniej kończą sezon wegetacyjny. Iglaki warto więc sadzić od września do października.

Drzewa z uformowaną bryłą korzeniową (czyli w pełni ukształtowanymi korzeniami) można sadzić w zasadzie przez cały sezon wegetacyjny – od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Oczywiście optymalne terminy (ze względu na klimat) to nadal wiosna oraz środek jesieni. Zbyt późne sadzenie może spowodować przemarzniecie rośliny. Natomiast sadzenie latem wiąże się z koniecznością częstego nawadniania drzewa przez pierwsze tygodnie uprawy. Ponadto częstym błędem jest usuwanie juty oraz siatek z korzeni. Drzewa sadzi się razem z nimi (siatkę można co najwyżej poluzować).

Nieprawidłowa głębokość sadzenia drzewa

Drzewo należy umieścić w dołku tak, aby luźno mieściły się jego korzenie. Nie można ich podwijać ani łamać. Lepsze od takiego postępowania jest już przycięcie korzeni (nie mogą być krótsze niż 20 cm).

Zbyt głębokie sadzenie - dlatego dołek powinien mieć odpowiednią szerokość oraz głębokość. Nie można jednak przesadzić – szyjka korzeniowa (miejsce pomiędzy korzeniami a pniem) powinna być odkryta. Jeśli zakryjemy ją ziemią, delikatna kora w tym miejscu będzie gniła przez co drzewo stanie się podatne na choroby grzybowe i fizjologiczne (gorsze pobieranie wody). Roślinę powinno się więc sadzić na styk.

Zbyt płytkie sadzenie - z reguły właściciele ogrodów częściej sadzą drzewa zbyt głęboko niż płytko. Jednak i taki problem może pojawić się. Mała głębokość sadzenia to dla drzewa gorsze warunki – mniej wody i składników pokarmowych. Ponadto spada odporność drzewa na mróz oraz wiatr (może wywracać się).

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Autor: KatarzynaBialasiewicz/ Getty Images Drzewa ozdobne sprzedawane w pojemnikach można sadzić w ogrodzie przez cały sezon

Zbyt żyzne podłoże w dołku

Umieszczanie żyznego podłoża w dołkach ma sens w kilku przypadkach: jeśli chcemy jednocześnie zwiększyć przepuszczalność gleby, gdy dajemy jedynie odrobinę takiego podłoża lub gdy stosowany nawóz organiczny do użyźniania jest dobrze przefermentowany. Nie można jednak przesadzić. Przy nadmiernie żyznym podłożu w dołku (przy średniej jakości gleby na działce) może pojawić się problem ze słabą stymulacją rozwoju korzeni (korzenie mają dostatek związków pokarmowych, więc nie przyrastają). Ponadto zdarza się, że osoby dodają mocne nawozy organiczne – np. nawóz kurzy, gołębi. Warto pamiętać, że należy mocno rozcieńczyć dawki, w przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia roślin i zahamowania wzrostu. Wniosek jest następujący: użyźnianie podłoża przed sadzeniem jest korzystne, o ile zachowa się przy tym zdrowy rozsądek.

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Autor: Halyna Bobyk/ Getty Images Zdarza się, że sadząc drzewa w ogrodzie nie wszystko robimy jak należy

Niewłaściwe przeprowadzanie zabiegu sadzenia

Korzenie drzew na kilka godzin przed planowanym sadzeniem warto namoczyć w wodzie . Dzięki temu roślina dobrze nasiąknie (w dodatku te w pojemnikach będzie można łatwo oddzielić).

. Dzięki temu roślina dobrze nasiąknie (w dodatku te w pojemnikach będzie można łatwo oddzielić). Drzewo należy umieścić w dołku pod kątem prostym (to często popełniany błąd). Później mogą dodatkowo wymagać palika.

(to często popełniany błąd). Później mogą dodatkowo wymagać palika. Przy podsypywaniu ziemią powinno się nim potrząsnąć (wtedy przestrzenie pod i między korzeniami zostaną również zasypane ziemią). Pozostawienie przestrzeni powietrznych zmniejsza stabilność posadzonego drzewo.

(wtedy przestrzenie pod i między korzeniami zostaną również zasypane ziemią). Pozostawienie przestrzeni powietrznych zmniejsza stabilność posadzonego drzewo. Ziemię wokół rośliny powinno się udeptać. Drzewo po posadzeniu należy obficie podlać. Cięcie jest kwestią indywidualną – zależy od gatunku i obranej formy prowadzenia.

Złe odległości między drzewami

Często popełnianym błędem przy sadzeniu drzew jest niewłaściwe zachowanie odległości. Trzeba sprawdzić jaką finalną wielkość i szerokość osiąga dany gatunek lub odmiana. Ważna jest także siła wzrostu i system korzeniowy (przykładowo świerki wytwarzają talerzowy). To informuje nas w jakiej rozstawie można sadzić poszczególne drzewa (względem siebie) i jakie odległości zachować od domu, ogrodzenia i innych obiektów (tutaj nasz rozsądek jest regulowany także przez ustawy prawne).

Warto także zwrócić uwagę, że wiele gatunków ma tendencję to wytwarzania napływów korzeniowych (wystające ponad powierzchnię ziemi korzenie) oraz odrostów korzeniowych, przez co mogą niszczyć nawierzchnię lub inne elementy małej architektury.

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