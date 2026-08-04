Co to jest dojrzałość warzywa?

Zwyczajowo mówi się, że warzywa zbieramy, gdy są dojrzałe. Dojrzałość warzywa jest to optymalna faza wzrostu, w której osiąga ono pełnię smaku, wartości odżywczych i zdolności do przechowywania. Rozpoznajemy ją po charakterystycznych zmianach w kolorze, twardości oraz wielkości.

Moment zbioru warzywa jest ważny, bowiem wpływa na:

intensywność smaku – warzywa zebrane w idealnej dojrzałości są najsmaczniejsze;

– warzywa zebrane w idealnej dojrzałości są najsmaczniejsze; trwałość i zdolność do przechowywania – dojrzałe, ale nieprzerośnięte warzywa dłużej zachowują jędrność i świeżość, unikając wodnistości czy utraty delikatności;

– dojrzałe, ale nieprzerośnięte warzywa dłużej zachowują jędrność i świeżość, unikając wodnistości czy utraty delikatności; stymulację do dalszego plonowania – regularne usuwanie dojrzałych owoców z krzewu wysyła roślinie sygnał, że może "produkować" kolejne, co zwiększa ogólną wielkość plonu.

Kiedy zbierać pomidory?

Pomidory najlepiej zbierać wtedy, gdy osiągną kolor charakterystyczny dla danej odmiany i lekko miękną pod naciskiem palców. Czerwone odmiany powinny być równomiernie wybarwione, natomiast pomidory żółte, pomarańczowe czy ciemnopurpurowe należy oceniać zgodnie z ich docelową barwą.

Najsmaczniejsze są owoce pomidorów, które dojrzały na krzaku w słońcu. Są bardziej aromatyczne i słodsze niż te, które zostały zerwane całkowicie zielone. Pod koniec sezonu, gdy zapowiadane są chłodne noce albo przymrozki, można jednak zebrać owoce "lekko zapalone", czyli takie, które dopiero zaczynają zmieniać kolor. Dojrzeją w domu w temperaturze pokojowej.

Pomidory najlepiej zrywać rano, po wyschnięciu rosy, ale przed największym upałem. Owoce nie powinny być mokre, ponieważ zwiększa to ryzyko ich szybszego psucia.

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Autor: Getty Images Zbiory pomidorów przeprowadzamy sukcesywnie w miarę dojrzewania owoców - największą wartość mają pomidory dojrzewające na roślinie

Kiedy zbierać ogórki?

Ogórki należy zbierać regularnie, nawet codziennie (albo co dwa dni). Najsmaczniejsze są młode, jędrne owoce o intensywnie zielonej skórce. Powinny mieć wielkość typową dla odmiany, ale nie mogą być przerośnięte.

Ogórki pozostawione zbyt długo na roślinie stają się grube, jaśnieją lub żółkną, a ich nasiona twardnieją. Miąższ może być wtedy wodnisty i mniej chrupiący. Regularny zbiór pobudza też roślinę do tworzenia kolejnych owoców.

Ogórki najlepiej odcinać nożem lub sekatorem, zamiast odrywać je siłą. Dzięki temu nie uszkodzimy delikatnych pędów. Do bezpośredniego jedzenia warto wybierać młode i twarde owoce, a do kiszenia – ogórki niewielkie, proste i bez oznak żółknięcia.

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Autor: Getty Images Zbiory ogórków

Kiedy zbierać paprykę?

Paprykę można zbierać na dwóch etapach dojrzałości.

Owoce zielone są już wyrośnięte, jędrne i nadają się do jedzenia, ale mają bardziej wytrawny, czasem lekko gorzkawy smak. Gdy pozostaną na krzaku dłużej, wybarwiają się na czerwono, żółto, pomarańczowo lub fioletowo, w zależności od odmiany.

są już wyrośnięte, jędrne i nadają się do jedzenia, ale mają bardziej wytrawny, czasem lekko gorzkawy smak. Gdy pozostaną na krzaku dłużej, wybarwiają się na czerwono, żółto, pomarańczowo lub fioletowo, w zależności od odmiany. W pełni dojrzała papryka jest zwykle słodsza, bardziej aromatyczna i zawiera więcej naturalnych cukrów. O gotowości do zbioru świadczy intensywna barwa, jędrna skórka oraz wielkość typowa dla odmiany.

Owoce papryki najlepiej odcinać z krótkim fragmentem szypułki, ponieważ wyrywanie może łamać kruche pędy.

Pod koniec lata warto zebrać także papryki, które nie zdążyły się całkowicie wybarwić, zwłaszcza gdy temperatura nocą mocno spada.

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Autor: Getty Images/ Getty Images Zbiory dojrzałej papryki

Kiedy zbierać cukinię?

Najsmaczniejsze są młode cukinie - ich skórka jest wtedy cienka, miąższ delikatny, a nasiona niemal niewyczuwalne. Takie owoce nadają się do smażenia, grillowania, pieczenia i jedzenia na surowo.

Cukinia rośnie bardzo szybko, dlatego warto codziennie przeglądać grządki i na bieżąco zbierać warzywa. Przerośnięte owoce mogą osiągać duże rozmiary, ale stają się twardsze, mają grubą skórkę i wyraźne nasiona. Nadal można je wykorzystać w kuchni: do zup, sosów lub przetworów.

Owoce najlepiej odcinać ostrym nożem wraz z krótką częścią ogonka. Regularny zbiór, podobnie jak w przypadku ogórków, stymuluje roślinę do dalszego plonowania.

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Autor: Getty Images/ Getty Images Cukinia - zbiory

Lepiej zbierać warzywa nieco wcześniej i częściej niż czekać, aż staną się przerośnięte. Młode owoce są zwykle bardziej jędrne, soczyste i aromatyczne, a regularne zbiory pozwalają cieszyć się plonami przez dłuższy czas.

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