Truskawki po owocowaniu wcale nie kończą swojego rozwoju. Choć na krzaczkach nie ma już czerwonych owoców, to rośliny nadal rosną, wypuszczają liście, rozwijają system korzeniowy i zawiązują pąki kwiatowe, z których w kolejnym roku powstaną owoce. Lipiec jest więc ważnym miesiącem w uprawie truskawek. To właśnie teraz truskawki przygotowują się do kolejnego sezonu.

Najważniejsze zabiegi pielęgnacyjne w lipcu

W lipcu truskawki potrzebują przede wszystkim oczyszczenia, wody i wzmocnienia. Do najważniejszych zabiegów należą usunięcie starych oraz chorych liści, wycięcie niepotrzebnych rozłogów, odchwaszczenie grządek, delikatne spulchnienie gleby, regularne podlewanie i rozsądne nawożenie. Warto też kontrolować stan zdrowia roślin i usuwać wszystkie resztki, które mogą być źródłem infekcji.

Dobrze pielęgnowane rośliny mają większą szansę przetrwać zimę w dobrej kondycji i obficie zaowocować w następnym roku. Lipcowa pielęgnacja jest więc jednym z najważniejszych etapów uprawy. Jeśli po zbiorach poświęcisz truskawkom trochę uwagi, odwdzięczą się zdrowym wzrostem i lepszym plonem.

Po zbiorach truskawek usuń stare liście i chore części roślin

W lipcu warto uporządkować rośliny: usunąć stare, zaschnięte, pożółkłe i porażone przez choroby liście. Dzięki temu ograniczymy rozwój rozwoju grzybów i szkodników, które mogą zimować na resztkach roślinnych.

W przypadku starszych krzewów często wykonuje się koszenie liści truskawek. Zabieg ten najlepiej przeprowadzić krótko po zakończeniu zbiorów. Liście ścina się na wysokości kilku cm nad ziemią, uważając, aby nie uszkodzić serca rośliny, czyli środkowej części krzaczka, z której wyrastają nowe liście. Nie należy jednak kosić truskawek zbyt późno, ponieważ rośliny muszą mieć czas na odbudowę przed jesienią.

Pozbądź się rozłogów, jeśli nie planujesz nowych sadzonek

Po owocowaniu truskawki zaczynają intensywnie wypuszczać rozłogi - długie pędy, na których tworzą się młode rośliny. To naturalny sposób rozmnażania truskawek. Dla rośliny matecznej jest to jednak duży wysiłek. Pozostawienie zbyt wielu rozłogów sprawia, że roślina kieruje energię na tworzenie nowych sadzonek, zamiast wzmacniać korzenie i przygotowywać pąki kwiatowe na kolejny sezon, czego efektem może być słabsze kwitnienie i owocowanie w następnym roku. Dlatego lepiej rozłogi regularnie usuwać. Najlepiej odcinać je ostrymi, zdezynfekowanymi nożyczkami lub sekatorem. Nie należy rozłogów wyrywać, ponieważ można uszkodzić system korzeniowy rośliny.

Autor: Jurgute/ Getty Images Usuwanie rozłogów truskawki

W lipcu pamiętaj o odchwaszczaniu i spulchnieniu grządek z truskawkami

Lipiec to również dobry moment na dokładne odchwaszczenie truskawek. Chwasty konkurują z nimi o wodę, składniki pokarmowe i światło. Regularne usuwanie chwastów poprawia przewiewność między roślinami i zmniejsza ryzyko chorób.

Po odchwaszczeniu warto delikatnie spulchnić ziemię wokół krzaczków. Trzeba robić to ostrożnie, ponieważ truskawki mają płytki system korzeniowy. Wystarczy lekko wzruszyć wierzchnią warstwę ziemi - poprawi to dostęp powietrza do korzeni i ułatwi wnikanie wody.

Jeśli grządki z truskawkami były wyłożone ściółką ze słomy, warto ją obejrzeć - jeśli jest czysta i sucha, można częściowo zostawić, ale jest spleśniała, mokra lub zanieczyszczona resztkami owoców - trzeba usunąć.

Autor: Elena Glomazdo/ Getty Images Grządki z truskawkami należy dokładnie odchwaścić

Zadbaj o podlewanie truskawek, zwłaszcza podczas upałów

Po owocowaniu truskawki nadal potrzebują wody. W lipcu często jest gorąco i sucho, dlatego podlewanie jest ważne. Brak wody w tym czasie może osłabić rośliny i negatywnie wpłynąć na tworzenie pąków kwiatowych na następny rok.

Podlewanie powinno być rzadsze, ale obfitsze, tak aby woda dotarła do korzeni. Najlepiej podlewać truskawki rano lub wieczorem, kierując wodę bezpośrednio na glebę, a nie na liście. Moczenie liści, zwłaszcza wieczorem, może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych.

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Autor: Evgeny Shaplov/ Getty Images Podlewanie truskawek

Nawożenie po zbiorach wzmocni krzaczki truskawek

Po zakończeniu owocowania truskawki są wyczerpane, dlatego potrzebują składników pokarmowych. Lipiec to odpowiedni czas na nawożenie regeneracyjne. Można zastosować kompost, dobrze przerobiony obornik granulowany albo nawóz przeznaczony do truskawek i roślin owocujących. Ważne, aby nie przesadzać z azotem - zbyt duża jego dawka może spowodować bujny wzrost liści, ale osłabić przygotowanie roślin do zimy i pogorszyć owocowanie w kolejnym sezonie.

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Autor: Vitalii Marchenko/ Getty Images Nawożenie truskawek po owocowaniu

Sprawdź, czy truskawki nie chorują

Po zbiorach warto dokładnie obejrzeć rośliny. Plamy na liściach, szary nalot, zasychanie części krzaczków czy zdeformowane liście mogą świadczyć o chorobach lub obecności szkodników. Szybkie reagowanie pozwala ograniczyć problem, zanim rozprzestrzeni się na całą grządkę. Chore liście i resztki owoców trzeba usunąć i wynieść z ogrodu. Nie powinno się wrzucać ich na kompost.

Dowiedz się więcej o najczęstszych chorobach truskawek.

Autor: Getty Images Czerwona plamistość liści truskawki

Czy w lipcu można przesadzać truskawki?

Truskawki najlepiej plonują zwykle przez kilka pierwszych lat uprawy, potem owoce mogą być coraz mniejsze, a rośliny bardziej podatne na choroby. Dlatego jeśli plantacja jest stara, mocno zachwaszczona lub słabo owocuje, warto rozważyć jej odmłodzenie.

Lipiec i sierpień to dobry czas na przygotowanie nowych sadzonek truskawek. Jeśli rośliny wypuściły zdrowe rozłogi, można wykorzystać je do założenia nowej grządki. Najlepiej wybierać sadzonki silne, dobrze ukorzenione i pochodzące ze zdrowych krzaczków.

Nowe miejsce dla truskawek powinno być słoneczne, odchwaszczone i żyzne. Nie powinno się sadzić ich tam, gdzie wcześniej rosły już truskawki albo maliny, pomidory czy ziemniaki, ponieważ w glebie mogą pozostawać patogeny groźne dla wszystkich tych roślin. Przed sadzeniem dobrze jest wzbogacić ziemię kompostem. Przeczytaj o tym, jak sadzić truskawki.

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Ściółkowanie truskawek ściętą trawą