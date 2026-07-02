Dlaczego surfinia więdnie? Przyczyną jest przesuszenie

Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie surfinii jest jej odpowiednie podlewanie, gdyż roślina ta nie toleruje suszy ani zalania. Na przesuszenie reaguje niemal natychmiastowym więdnięciem pędów, liści i kwiatów, przez co traci ładny wygląd. Ponieważ surfinia jest tak bardzo wrażliwa na suszę, łatwo można przegapić odpowiedni moment na jej podlanie, co zwykle kończy się katastrofą, szczególnie podczas upalnego lata, kiedy to roślina powinna być podlewana nawet dwa razy dziennie (rano i późnym popołudniem).

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Czy zwiędniętą i przesuszoną surfinię da się jeszcze uratować?

To zależy, bo jeśli zbyt długo pozostawiliśmy surfinię bez wody (podczas upałów wystarczy 1-2 dni), szanse na to są marne. Jeśli jednak szybko odkryliśmy problem, jest możliwe jej uratowanie. Wtedy najlepiej umieścić doniczkę z rośliną w wiadrze z chłodną wodą i ustawić w zacienionym miejscu. Kiedy zauważymy, że liście i kwiaty zaczynają się podnosić i odzyskiwać dobrą formę, możemy wyjąć doniczkę z wiadra i ponownie ustawić na swoim miejscu. W ten sposób możemy uratować roślinę która ucierpiała z powodu krótkotrwałej suszy, ale nie nadużywajmy tej metody, bo często narażana na tak stresowe sytuacje surfinia, szybko zacznie tracić swoją urodę, a po kolejnym przesuszeniu, może już nie odzyskać dobrej formy, a nawet całkiem obumrzeć.

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Surfinia więdnie, bo została zalana

Nie zawsze jednak więdniecie surfinii jest wynikiem suszy, gdyż w podobny sposób roślina reaguje też na zalanie. Jeśli w jej doniczce nie ma otworów odpływowych na dnie lub gdy są zbyt małe i nie dają rady skutecznie odprowadzać nadmiaru wody po podlewaniu lub silnych opadach, roślina może zostać zalana. Dlatego też kiedy zobaczymy, że nasza surfinia więdnie, w pierwszej kolejności sprawdźmy podłoże i jeśli okaże się suche, jak najszybciej ją podlejmy, jeśli jednak pozostaje mokre, trzeba wyjąć surfinię z doniczki, oczyścić jej system korzeniowy z mokrej ziemi i obumarłych korzeni, posadzić do świeżego, przepuszczalnego podłoża (zbyt ciężkie, zbite i łatwo kumulujące wodę podłoże nie jest odpowiednie do uprawy surfinii), ustawić w miejscu półcienistym i przez kilka dni nie podlewać. Dopiero kiedy zobaczymy, że roślina ponownie odzyskuje wigor, zaczynamy ją umiarkowanie podlewać, a gdy w pełni odzyska formę, z powrotom ustawiamy ją na dotychczasowym, słonecznym stanowisku.

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Zobacz galerię zdjęć: Kwitnące kaskady surfinii

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Zwiędnięta surfinia mogła zostać przenawożona

Kolejną przyczyną więdnięcia surfinii może być jej przenawożenie. Wprawdzie rośliny rosną bardzo bujnie i kwitną obficie przez całe lato, dlatego bezwzględnie muszą być systematycznie zasilane, ale nie próbujmy ich przekarmiać, ani podawać im nawozu „na zapas”, bo przedawkowując preparat łatwo możemy doprowadzić do uszkodzenia, a nawet spalenia sytemu korzeniowego, co może nawet skończyć się śmiercią rośliny.

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Surfinia więdnie, bo ma za ciemno

Czasami powodem więdnięcia, ale też zmniejszenia się kwiatów i blednięcia liści surfinii jest zbyt ciemne stanowisko. Surfinie to „dzieci słońca”, dlatego pełnię swojej urody zaprezentują wyłącznie na słonecznym miejscu. Nie warto ich wiec sadzić w cieniu, ani nawet w półcieniu, bo wtedy nigdy nie doczekamy się wspaniałej kaskady barwnych kwiatów, za to możemy spodziewać się wielu problemów (m.in. chorób grzybowych, takich jak mączniak prawdziwy lub plamistości, które w takiej sytuacji bardzo często atakują osłabione rośliny).

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Jak dbać o surfinię, żeby nie zwiędła?

A co należy zrobić, aby móc przez całe lato cieszyć się wspaniałymi kwiatami surfinii?

Przede wszystkim posadzić roślinę do żyznej, próchniczej, przepuszczalnej ziemi oraz zadbać, aby pojemnik, w którym będzie rosła, posiadał otwory odpływowe w dnie. Przyda się także warstwa drenażu np. w postaci kulek keramzytu, która w razie potrzeby wchłonie nadmiar wody i utrzyma go z dala od korzeni roślin.

Surfinię trzeba też ustawić na w pełni słonecznym stanowisku i systematycznie, raz lub nawet dwa razy dziennie podlewać (chyba, że panuje chłodna i wilgotna pogoda, wtedy nawadnianie może być rzadsze). Aby nie popełnić błędu przy podlewaniu, za każdym razem należy sprawdzić palcem wilgotność podłoża i podlać roślinę dopiero wtedy, kiedy wierzchnia warstwa ziemi jest lekko przeschnięta.

Bujne i obfite kwitnienie surfinii wspomoże też systematyczne nawożenie roślin specjalnie dla nich skomponowanymi, wieloskładnikowymi nawozami do surfinii. Pamiętajmy tylko, aby nie nawozić ani nie podlewać roślin „na zapas”, bo wtedy wyrządzimy im więcej szkody niż pożytku.

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Szkodniki, które osłabiają surfinie – jak je rozpoznać?

Nawet troskliwie pielęgnowana surfinia może stracić swój urok, jeśli zostanie zaatakowana przez szkodniki. Osłabiona roślina nie tylko gorzej kwitnie, ale też staje się bardziej podatna na choroby. Do najczęstszych nieproszonych gości należą mszyce, które tworzą kolonie na najmłodszych, wierzchołkowych pędach, wysysając z nich soki i powodując deformację liści. Ich obecność zdradza również lepka spadź, która pokrywa roślinę. Innym zagrożeniem są mączliki – małe, białe muszki ukrywające się głównie na spodniej stronie liści, których żerowanie prowadzi do powstawania żółtych plam i zasychania liści.

Szczególnie w suche i upalne dni należy zwracać uwagę na objawy działania przędziorków. Te mikroskopijne pajęczaki są trudne do zauważenia, ale ich obecność zdradzają delikatne pajęczynki na roślinie oraz mozaikowate, żółte przebarwienia na liściach, które z czasem matowieją i opadają. Regularne przeglądanie roślin, zwłaszcza spodniej strony liści, pozwala na szybkie wykrycie problemu i podjęcie skutecznych działań, zanim szkodniki zdążą wyrządzić poważne szkody.