Dlaczego należy usuwać część zawiązanych owoców?

Przerzedzanie zawiązków drzew owocowych jest stosowane głównie w latach, w których zapylenie kwiatów i zawiązanie owoców jest szczególnie obfite. Zabieg polega na usunięciu owoców drobnych, zniekształconych i porażonych przez choroby i szkodniki, a pozostawienie tych zdrowych i najlepiej ukształtowanych. Owoce pozostawione na drzewie będą lepiej odżywione, a w konsekwencji ładniej wybarwione i smaczniejsze (bo będzie ich mniej).

Ręczne przerzedzanie zawiązków owoców

Głównym sposobem przerzedzania zawiązków jest przerzedzanie ręczne, które przeprowadza się zazwyczaj 6–8 tygodni po kwitnieniu, po naturalnym opadaniu zawiązków owocowych (okres ten przypada w czerwcu). Zazwyczaj zrywa się zawiązki najmniejsze, jeśli zależy nam, aby owoce były jak największe. Przy odmianach wielkoowocowych, takich jak ‘Ligol’ czy ‘Mutsu’, można też zrywać zawiązki największe, wtedy wszystkie owoce dorosną do podobnych rozmiarów.

Zawiązki owoców usuwamy tak, aby na drzewie pozostała szypułka (zapobiega to powstawaniu na pędach ran, przez które mogą przedostać się choroby). Zawiązek ujmuje się między palec wskazujący a kciuk, zaciska palce na szypułce i kciukiem odrywa owoc. Zwykle należy pozostawić tylko jeden zawiązek na krótkopędzie, a odległość pomiędzy pozostawionymi owocami powinna wynosić 15–20 cm.

Chemiczne przerzedzanie zawiązków owoców

W uprawie wielkotowarowej stosuje się też przerzedzanie chemiczne specjalistycznymi preparatami (Pomonit, Ethrel), którymi opryskuje się drzewa. W uprawie amatorskiej ta metoda nie znajduje zastosowania.

Przeczytaj też: Wiosenne opryski drzew owocowych w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców - kiedy i czym opryskiwać?

Autor: Getty Images Przerzedzanie zawiązków owoców wykonuje się u jabłoni, grusz, brzoskwiń, moreli i śliw

Co zrobić z usuniętymi zawiązkami?

Usunięte, zdrowe zawiązki to cenna materia organiczna, która idealnie nadaje się na kompost. Wzbogacą go i wrócą do ogrodu w postaci żyznej próchnicy. Należy jednak zachować czujność: jeśli na zawiązkach zauważysz jakiekolwiek plamki, nalot czy inne oznaki chorób (np. wczesne objawy parcha na jabłoniach), nigdy nie wrzucaj ich do kompostownika! Takie zawiązki należy spakować do worka i wyrzucić z odpadami zmieszanymi, aby nie rozprzestrzeniać patogenów. Pod żadnym pozorem nie zostawiaj ich pod drzewem, gdyż gnijąc, staną się idealnym siedliskiem dla chorób grzybowych, które w przyszłym sezonie zaatakują drzewo ze zdwojoną siłą.

Przeczytaj też: To warto to wiedzieć, zanim zabierzesz się do sadzenia drzew i krzewów owocowych w ogrodzie

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!