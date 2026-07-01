Uprawa papryki zarówno w gruncie, jak i pod osłonami papryka może być atakowana przez różne choroby: grzybowe, bakteryjne oraz wirusowe.

Częste choroby grzybowe papryki

W uprawie papryki najczęściej można spotkać się z chorobami grzybowymi, do których należą:

zgorzel siewek papryki,

szara pleśń,

fytoftoroza.

Zgorzel siewek papryki

Zgorzel siewek papryki – atakuje rośliny, gdy podłoże zbyt wilgotne i zimne (poniżej 12°C); choroba powoduje zamieranie siewek i młodych roślin (zgorzel przedwschodowa), ale może atakować także starsze okazy; porażone rośliny przewracają się, ponieważ tkanka w miejscu zetknięcia z podłożem brązowieje, a później staje jest miękka i wodnista. Zdarza się, że rośliny nie zamierają, ale wówczas dolna część łodygi jest lekko zdrewniała i zbrązowiała.

Szara pleśń papryki

Szara pleśń papryki – najczęściej pojawiająca się choroba w uprawach papryki pod osłonami; szara pleśń powoduje, że na porażonych częściach roślin (liście, pędy i owoce) pojawiają się zielono-szare plamy, z czasem wodniste i miękkie, a następnie pokrywają się biało-szarym nalotem grzybni; choroba może być przenoszona z nasionami, a jej rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność powietrza, niska temperatura podczas uprawy (poniżej 15°C) oraz zbyt duże zagęszczenie roślin i niedostateczne wietrzenie (w szklarniach i tunelach).

Fytoftoroza papryki

Fytoftoroza to choroba grzybowa odglebowa, która atakuje wszystkie części rośliny; łodyga i owoce papryki porażane są w miejscach stykania się z powierzchnią gleby, gdzie początkowo tworzą się ciemnozielone, wodniste plamy, które z czasem wysychają; części roślin znajdujące się ponad miejscem infekcji zamierają; porażone owoce ciemnieją, stają się miękkie, wodniste i pokrywają się jasnym nalotem; choroba najczęściej występuje na zbyt wilgotnych glebach, przy zbyt obfitym nawożeniu azotem, na glebach zasolonych oraz przy nadmiernym podlewaniu przy jednoczesnych wysokich temperaturach.

Autor: Getty Images Uprawiając paprykę najczęściej można spotkać się z chorobami grzybowymi

Choroby bakteryjne i wirusowe papryki

Spośród chorób bakteryjnych warto wspomnieć o:

mokrej zgniliźnie papryki, która powoduje mokre gnicie owoców i łodyg – porażone owoce pęcznieją i przypominają worki wypełnione płynem,

bakteryjna cętkowatość papryki - inną częstą chorobą bakteryjną papryki jest bakteryjna cętkowatość papryki, która dotyka paprykę w gruncie, jak i pod osłonami, gdy uprawiana jest ona w sąsiedztwie pomidorów. Poraża ona liście, łodygi, owoce i pąki kwiatowe, przy czym na owocach pojawiają się charakterystyczne brunatno-czarne plamy średnicy do 1 cm.

mozaiki - częstymi chorobami papryki są także mozaiki, powodowane przez wirusy. Przykładem może być mozaika tytoniu na papryce, która objawia się mozaikowymi plamami na liściach i ich lekką deformacją, zahamowaniem wzrostu i ograniczeniem liczby owoców na roślinie.

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Autor: Getty Images Może zdarzyć się, że na papryce pojawią się szkodniki, które mogą silnie uszkadzać różne części roślin i obniżać ich plon

Jakie szkodniki najczęściej atakują paprykę?

Może zdarzyć się, że na papryce pojawią się szkodniki, które mogą silnie uszkadzać różne części roślin i obniżać ich plon. Jednym z najczęstszych nieproszonych gości, żerujących na papryce (głównie pod osłonami) jest:

mączlik szklarniowy – drobny pluskwiak pokryty białym nalotem. Owad ten może przenosić się z rozsadą papryki lub z sąsiednich upraw (np. ogórka). Wysysając soki z tkanek, uszkadza młode liście (powodując ich chlorozę) i pędy wierzchołkowe, a przez to wzrost roślin i zawiązywanie owoców są silnie zahamowane. Żerowanie mączlika (podobnie jak w przypadku mszyc) wiąże się także z wytwarzaniem przez niego tzw. rosy miodowej na liściach, która stwarza warunki do rozwoju grzybów.

mszyce - paprykę często atakują też mszyce - zwykle mszyca ziemniaczana lub mszyca brzoskwiniowa. Żerują one na dolnej stronie liści oraz na pędach, wysysając soki z tkanek. Powoduje to żółkniecie i zamieranie liści, zahamowanie wzrostu oraz zawiązywania owoców. Wato także pamiętać, że mszyce (oraz mączliki) przenoszą groźne choroby wirusowe mogące atakować nie tylko paprykę, ale także inne warzywa (np. ogórki).

przędziorki - w ogrodach i pod osłonami na papryce mogą pojawiać się także przędziorki – głównie przędziorek chmielowiec oraz przędziorek szklarniowiec. Te niewielkie roztocza (tworzące drobne pajęczynki) wysysają soki z roślin, powodując tworzenie się na liściach charakterystycznych żółtawych, później brązowiejących plam. Efektem ich żerowania może być zamieranie liści i zniekształcenie owoców papryki.

wciornastki - warto wspomnieć także o wciornastkach (wciornastek tytoniowiec i wciornastek zachodni), które żerują na nadziemnych częściach roślin i wysysają z nich soki (przenosząc jednocześnie choroby wirusowe). Konsekwencją tego jest żółknięcie, brązowienie i zamieranie liści, opadanie płatków kwiatów oraz tworzenie się na owocach szarawych plam, które z czasem zagłębiają się, powodując pękanie skórki owoców.

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Warzywa na balkon - papryka