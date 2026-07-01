Kłącza kosaćców

Kosaćce kłączowe wykształciły grube, mięsiste kłącza, które są podziemną, zmodyfikowaną łodygą. To właśnie w nich rośliny magazynują wodę i substancje odżywcze, co pozwala im przetrwać zarówno okresy suszy, jak i dobrze przezimować. Kłącza płożą się tuż pod powierzchnią ziemi, a ich górna część powinna być lekko odsłonięta i ogrzewana przez słońce, co stymuluje zawiązywanie pąków kwiatowych. Z czasem nadmiernie się zagęszczają, dlatego co kilka lat należy irysy kłączowe wykopać i przesadzić, a przy okazji podzielić. Taki zabieg korzystnie wpłynie na kwitnienie roślin, a przy okazji jest dobrym sposobem rozmnożenia roślin. Podpowiadamy, jak dzielić irysy.

Autor: Getty Images Dzielenie kosaćców kłączowych

Kiedy dzielić kosaćce kłączowe?

Gdy wielki spektakl kwitnienia irysów dobiegnie końca, natura sama podpowiada, kiedy nadszedł czas na ich odmłodzenie. Ten idealny moment to lato, a sygnałem do działania jest chwila, gdy końcówki liści zaczynają zasychać. Zwykle dzieje się to pod koniec lipca lub w sierpniu. To znak, że roślina zakończyła swój cykl wzrostu i jest gotowa na krótki odpoczynek przed wytworzeniem nowych korzeni.

Dzielenie irysów co 4-5 lat jest koniecznością, a nie tylko opcją. Zbyt gęste kłącza zaczynają ze sobą konkurować o zasoby, a najstarsza, środkowa część kępy zamiera, tworząc nieestetyczne, puste miejsce i sprawiając, że roślina traci wigor i przestaje obficie kwitnąć.

Autor: tidmorephoto/ Getty Images Kosaćce kłączowe dzielimy co 4-5 lat

Jak dzielić kosaćce kłączowe?

Oto instrukcja krok po kroku dzielenia kosaćców kłączowych.

Karpę kosaćców kłączowych wykopuje się, najlepiej widłami amerykańskimi, i otrząsa z ziemi.

Następnie ostrym nożem dzieli się kłącze na fragmenty min. 5 cm długości - wybieramy tylko takie fragmenty, które mają najbardziej okazałe liście i zdrowe korzenie.

Każdy fragment powinien mieć 2-3 oczka.

Rany po cięciu dobrze jest zabezpieczyć węglem drzewnym lub środkiem przeciwgrzybowym przeznaczonym do zaprawiania.

Liście należy skrócić do połowy ich długości (15-30 cm), ścinając je za pomocą sekatora.

Tak przygotowane sadzonki należy posadzić w miejscu wcześniej przygotowanym, m.in. zasilonym kompostem bądź dobrze rozłożonym obornikiem.

Każdą sadzonkę umieszczamy w ziemi tak, aby fragment kłącza lekko wystawał nad powierzchnię gleby – nie może być cały zakryty podłożem, ponieważ wtedy może zagniwać i roślina będzie słabo kwitła w następnym roku).

Podzielone fragmenty układa się na szczycie kopczyka, a ich korzenie powinny być rozłożone na bokach kopczyka i przysypujemy 2-3 cm warstwą ziemi.

Po posadzeniu rośliny należy dobrze podlać, a potem systematycznie nawadniać, by dobrze ukorzeniły się do zimy.

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