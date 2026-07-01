Kłącza kosaćców
Kosaćce kłączowe wykształciły grube, mięsiste kłącza, które są podziemną, zmodyfikowaną łodygą. To właśnie w nich rośliny magazynują wodę i substancje odżywcze, co pozwala im przetrwać zarówno okresy suszy, jak i dobrze przezimować. Kłącza płożą się tuż pod powierzchnią ziemi, a ich górna część powinna być lekko odsłonięta i ogrzewana przez słońce, co stymuluje zawiązywanie pąków kwiatowych. Z czasem nadmiernie się zagęszczają, dlatego co kilka lat należy irysy kłączowe wykopać i przesadzić, a przy okazji podzielić. Taki zabieg korzystnie wpłynie na kwitnienie roślin, a przy okazji jest dobrym sposobem rozmnożenia roślin. Podpowiadamy, jak dzielić irysy.
Kiedy dzielić kosaćce kłączowe?
Gdy wielki spektakl kwitnienia irysów dobiegnie końca, natura sama podpowiada, kiedy nadszedł czas na ich odmłodzenie. Ten idealny moment to lato, a sygnałem do działania jest chwila, gdy końcówki liści zaczynają zasychać. Zwykle dzieje się to pod koniec lipca lub w sierpniu. To znak, że roślina zakończyła swój cykl wzrostu i jest gotowa na krótki odpoczynek przed wytworzeniem nowych korzeni.
Dzielenie irysów co 4-5 lat jest koniecznością, a nie tylko opcją. Zbyt gęste kłącza zaczynają ze sobą konkurować o zasoby, a najstarsza, środkowa część kępy zamiera, tworząc nieestetyczne, puste miejsce i sprawiając, że roślina traci wigor i przestaje obficie kwitnąć.
Jak dzielić kosaćce kłączowe?
Oto instrukcja krok po kroku dzielenia kosaćców kłączowych.
- Karpę kosaćców kłączowych wykopuje się, najlepiej widłami amerykańskimi, i otrząsa z ziemi.
- Następnie ostrym nożem dzieli się kłącze na fragmenty min. 5 cm długości - wybieramy tylko takie fragmenty, które mają najbardziej okazałe liście i zdrowe korzenie.
- Każdy fragment powinien mieć 2-3 oczka.
- Rany po cięciu dobrze jest zabezpieczyć węglem drzewnym lub środkiem przeciwgrzybowym przeznaczonym do zaprawiania.
- Liście należy skrócić do połowy ich długości (15-30 cm), ścinając je za pomocą sekatora.
- Tak przygotowane sadzonki należy posadzić w miejscu wcześniej przygotowanym, m.in. zasilonym kompostem bądź dobrze rozłożonym obornikiem.
- Każdą sadzonkę umieszczamy w ziemi tak, aby fragment kłącza lekko wystawał nad powierzchnię gleby – nie może być cały zakryty podłożem, ponieważ wtedy może zagniwać i roślina będzie słabo kwitła w następnym roku).
- Podzielone fragmenty układa się na szczycie kopczyka, a ich korzenie powinny być rozłożone na bokach kopczyka i przysypujemy 2-3 cm warstwą ziemi.
- Po posadzeniu rośliny należy dobrze podlać, a potem systematycznie nawadniać, by dobrze ukorzeniły się do zimy.
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