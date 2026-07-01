W lipcu ogród tętni życiem, a wiele roślin osiąga szczyt swojego rozwoju. To czas na korzystanie z uroków roślinności, ale także na konieczne zabiegi pielęgnacyjne. Wśród nich na uwagę zasługuje cięcie. Choć niektórzy, mniej doświadczeni ogrodnicy sądzą, że rośliny w ogrodzie przycina się głównie wiosną, to lato jest odpowiednim momentem na cięcie niektórych bylin, krzewów i drzew. Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w środku lata pomagają utrzymać je w dobrej kondycji, sprzyjają lepszemu przewietrzaniu, ograniczają ryzyko chorób i szkodników, a także stymulują do ponownego kwitnienia lub lepszego owocowania w kolejnym sezonie.

Jakie rośliny przycina się w lipcu?

W lipcu przede wszystkim przeprowadza się cięcie sanitarne, formujące i pobudzające do dalszego wzrostu lub kwitnienia. Generalna zasada mówi, że w lipcu przycinamy rośliny, które już zakończyły kwitnienie, oraz te, które wymagają prześwietlenia lub formowania. Jest to również optymalny moment na cięcie drzew i krzewów pestkowych, które w tym okresie lepiej zabliźnią powstałe wskutek cięcia rany i szybciej się zregenerują po zabiegu.

Do cięcia należy używać wyłącznie ostrych i czystych narzędzi, a sam zabieg wykonać w suchy i słoneczny (ale nie upalny) dzień, by rany szybko zaschły.

Cięcie bylin w lipcu

Na cięcie w lipcu szczególnie dobrze reagują byliny, które już przeszły pierwszą falę kwitnienia, a z natury szybko się regenerują. U roślin tych usuwa się przekwitłe kwiatostany i skraca pędy mniej więcej o 1/3 długości. Zabieg ten sprawia, że roślina nie marnuje energii na produkcję nasion, ale kieruje ją na wytworzenie nowych pędów i pąków kwiatowych, dzięki czemu może zakwitnąć ponownie pod koniec lata, choć często kwitnienie to jest mniej obfite.

Do bylin, które warto przycinać w lipcu należą m.in.: ostróżki, łubin, kocimiętki, szałwie, bodziszki, krwawniki, lawenda, rudbekie, jeżówki.

U lawendy dodatkowo należy pamiętać o formowaniu krzewinki w kulisty kształt.

Autor: Getty Images Letnie cięcie lawendy przeprowadza się od lipca do końca sierpnia

Lipcowe cięcie krzewów kwitnących

W lipcu przycinamy krzewy, które kwitły wiosną i wczesnym latem, oraz na te, które potrzebują formowania. Należą do nich m.in.:

tawuła japońska - po zakończeniu kwitnienia warto przyciąć przekwitłe kwiatostany i ewentualnie skrócić pędy, by nadać krzewowi ładny, zwarty kształt;

wiciokrzewy - jeśli pnącza mocno się rozrosły, lipiec to dobry moment na ich prześwietlenie i skrócenie zbyt długich pędów. Pomoże to utrzymać kontrolowany wzrost i zapobiegnie nadmiernemu zagęszczaniu;

pęcherznica kalinolistna - cięcie formujące pozwoli utrzymać pożądany rozmiar i kształt, dodatkowo usuwa się pędy rosnące do środka krzewu i przycina te, które zaburzają jego pokrój;

róże (wielkokwiatowe, rabatowe, pnące) - regularne usuwanie przekwitłych kwiatów pobudza je do tworzenia kolejnych pąków. Przycina się pęd tuż nad pierwszym liściem z pięcioma listkami, który skierowany jest na zewnątrz krzewu. Należy też usuwać dzikie pędy wyrastające z podkładki;

żylistek i jaśminowiec - po zakończeniu kwitnienia wymagają cięcia prześwietlającego i odmładzającego, dzięki czemu krzew wypuści nowe, silne pędy, na których w przyszłym roku pojawią się kwiaty.

Autor: OlgaPonomarenko/ Getty Images Usuwanie przekwitłych kwiatów róż

Cięcie iglaków w lipcu

Iglaki zazwyczaj przycina się wiosną, jednak lipiec to dobry moment na kosmetyczne cięcia formujące, zwłaszcza w przypadku żywopłotów. W tym okresie młode przyrosty są już dobrze widoczne, a cięcie pozwala na zagęszczenie rośliny, utrzymanie zwartego pokroju i pożądanego kształtu.

U żywotników, cyprysików, jałowców, cisów przycinamy zbyt długie, wystające poza bryłę, młode przyrosty. Należy pamiętać, aby nie ciąć starych, zdrewniałych pędów, ponieważ iglaki często nie odnawiają się z nich i mogą pozostać nieestetyczne, łyse plamy.

Autor: Getty Images Letnie cięcie żywopłotu

Cięcie krzewów owocowych w lipcu

Po zbiorach owoców, lipiec staje się kluczowym miesiącem dla cięcia krzewów owocowych, co ma ogromne znaczenie dla ich zdrowia i przyszłego plonowania. Odpowiednie cięcie poprawia cyrkulację powietrza, ogranicza choroby i stymuluje rośliny do wytwarzania większych i lepszej jakości owoców.

Maliny - po zbiorach malin owocujących na pędach dwuletnich (tzw. maliny letnie należy wyciąć przy ziemi wszystkie pędy, które owocowały, a pozostawić młode, tegoroczne pędy, które będą owocować w przyszłym roku. W przypadku malin jesiennych po letnim owocowaniu można przyciąć jedynie wierzchołki pędów.

- po zbiorach malin owocujących na pędach dwuletnich (tzw. maliny letnie należy wyciąć przy ziemi wszystkie pędy, które owocowały, a pozostawić młode, tegoroczne pędy, które będą owocować w przyszłym roku. W przypadku malin jesiennych po letnim owocowaniu można przyciąć jedynie wierzchołki pędów. Porzeczki i agrest - po zakończeniu zbiorów można przeprowadzić cięcie prześwietlające, usuwając najstarsze, zdrewniałe pędy, które już słabo owocują. Wycina się także pędy rosnące do środka krzewu, krzyżujące się lub uszkodzone.

- po zakończeniu zbiorów można przeprowadzić cięcie prześwietlające, usuwając najstarsze, zdrewniałe pędy, które już słabo owocują. Wycina się także pędy rosnące do środka krzewu, krzyżujące się lub uszkodzone. Truskawki - po owocowaniu usuwa się stare liście (które często są porażone chorobami grzybowymi) i rozłogi (wąsy), które niepotrzebnie osłabiają roślinę. Pozostawić należy jedynie młode, zdrowe liście.

- po owocowaniu usuwa się stare liście (które często są porażone chorobami grzybowymi) i rozłogi (wąsy), które niepotrzebnie osłabiają roślinę. Pozostawić należy jedynie młode, zdrowe liście. Borówka amerykańska - w lipcu, po zbiorach, można przeprowadzić lekkie cięcie sanitarne, usuwając pędy chore, uszkodzone lub bardzo słabe. Główne cięcie odmładzające borówki wykonuje się jednak wiosną.

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Autor: Getty Images W czasie sezonu wegetacyjnego należy usuwać pędy agrestu z objawami chorób, gdy tylko je zauważymy

Cięcie drzew pestkowych w lipcu

Lipiec jest najlepszym terminem na cięcie drzew pestkowych: czereśni, wiśni, śliw, brzoskwini, moreli. W przeciwieństwie do drzew ziarnkowych (jabłonie, grusze), które często tnie się zimą, pestkowe gorzej znoszą cięcie w okresie spoczynku. Letnie cięcie minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób oraz zapobiega wyciekom gumy (brunatnej, lepkiej substancji), która jest reakcją drzewa na uszkodzenie i oznaką stresu. Rany po letnim cięciu szybciej się goją.

Czereśnie i wiśnie - po zbiorach owoców usuwa się pędy krzyżujące się, rosnące do środka korony, chore, uszkodzone lub te, które są zbyt gęste. Można też delikatnie prześwietlić koronę, aby zapewnić lepsze nasłonecznienie owoców w przyszłym roku i ułatwić zbiory.

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Śliwy - także przycinamy po zbiorach. Usuwamy tzw. wilki (silne, pionowe pędy rosnące z pnia lub grubych gałęzi), pędy chore i te, które zagęszczają koronę. Celem jest utrzymanie otwartej korony, która zapewni dobrą wentylację i dostęp światła do wszystkich części drzewa.

Brzoskwinie i morele - w lipcu wykonuje się cięcie sanitarne i prześwietlające, usuwając pędy, które już owocowały, oraz te, które są słabe, uszkodzone lub niepotrzebnie zagęszczają koronę. Jest to również dobry czas na formowanie korony, aby utrzymać drzewo w pożądanym rozmiarze i kształcie, co ułatwia pielęgnację i zbiory.

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