Tawuła japońska (łac. Spiraea japonica) przycinana regularnie (czyli każdego roku), charakteryzuje się gęstym, zwartym pokrojem i osiąga do 1 m wysokości. Tawuła japońska kwitnie w drugiej połowie lata. Jej kwiaty mają najczęściej biały lub różowy kolor. Jeśli nie będziemy przycinać tawuły systematycznie, to krzew nadmiernie się rozrośnie, stanie się wybujały, a do tego jego kwitnienie będzie słabe. Cięcie tawuły jest więc istotnym, jeśli nie najważniejszym, zabiegiem pielęgnacyjnym u tego liściastego krzewu.

Kiedy ciąć tawuły japońskie?

Tawuła japońska obficie kwitnie na pędach tegorocznych. Dlatego cięcie krzewów tawuły należy przeprowadzać wczesną wiosną – jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Wiosenne cięcie pobudza roślinę do wytwarzania nowych pędów z kwiatostanami.

Jak przycinać krzewy tawuły japońskiej?

Zabieg przycinania tawuły wykonuje się bardzo prosto. Wszystkie pędy zbieramy w pęk i przycinamy na wysokości 5–15 cm (szczególnie jeśli tawułę wykorzystujemy jako roślinę okrywową) lub na wysokości 15–30 cm (przy rabatach mieszanych lub luźnych żywopłotach). Wysokość cięcia uzależniona jest od tego, jak wysoki krzew chcemy uzyskać. Staramy się uformować krzew w kształtną kulę.

Pędy chore krzewu tawuły japońskiej, zaatakowane przez szkodniki oraz uszkodzone wycina się całkowicie (u podstawy).

Ponadto co kilka lat zaleca się usuwać u nasady część najstarszych pędów. Zostaną one w szybkim czasie zastąpione przez młode pędy, co pozytywnie wpłynie na obfite kwitnienie tawuły.

Przycinanie przekwitłych kwiatostanów tawuły

Dodatkowo latem warto usuwać przekwitłe kwiatostany tawuły – przedłuży to długość okresu kwitnienia. Ścinamy kwiatostany razem z częścią pędów, które znajdują się pod nimi. Cięcie przeprowadzamy zdecydowanymi ruchami, nie przejmując się tym, że tniemy także po liściach. Z krzewu formujemy półkulę.

