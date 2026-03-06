Wrzosy powinny być co roku przycinane, wtedy tworzą zwarte kępy i obficiej kwitną. Jak wykonać prawidłowo cięcie wrzosów? Kiedy to zrobić?

Dlaczego wrzosy trzeba co roku przycinać?

Cięcie wrzosów to ważny zabieg pielęgnacyjny w uprawie tych krzewinek. Aby wrzosy tworzyły ładne, gęste i zwarte kępy oraz obficie kwitły, powinny być przycinane co roku. Regularne, coroczne cięcie zapobiega "łysieniu" krzewinek od dołu i stymuluje je do intensywnego wzrostu oraz kwitnienia. Nieprzycinanie wrzosów prowadzi do zbytniego wybiegnięcia pędów ku górze, co powoduje, że pokrój krzewinki nie jest atrakcyjny. Dodatkowo, jeśli nie będziemy regularnie przycinać wrzosów, ich pędy staną się mocno zdrewniałe u podstawy, a późniejsze ich ścięcie może doprowadzić do obumarcia rośliny. Wrzosy tworzą kwiaty na pędach, który nie są ulistnione.

Kiedy przycinać wrzosy?

Wrzosów nie wolno przycinać jesienią, bowiem może to narazić roślinę na przemarznięcie. Wrzosy przycina się po zimie (po ustaniu mrozów), czyli wiosną – na przełomie marca i kwietnia. Jeśli po wiosennym przycięciu pojawią się silne przymrozki, to warto przykryć rośliny, aby uchronić je przed uszkodzeniem. Odmiany wrzosów, które kwitną wiosną, należy przycinać w maju i czerwcu.

Jak prawidłowo przycinać wrzosy?

Cięcie wykonujemy poniżej zaschniętych kwiatostanów, ale koniecznie nad zdrewniałą częścią łodygi, ponieważ wrzosy nie wypuszczają nowych pędów ze starego drewna. Należy usunąć wszystkie zeszłoroczne kwiatostany. Formujemy roślinę w kształt zgrabnej, zaokrąglonej poduszki.

Co się stanie, jeśli przytniemy wrzosy zbyt mocno?

Zbyt mocne przycięcie wrzosów (poniżej miejsca, gdzie kończą się zielone pędy, a zaczyna zdrewniała łodyga) może prowadzić do poważnego osłabienia lub nawet zamarcia rośliny. Wrzosy słabo odrastają ze starych, zdrewniałych pędów.

Czym przycinać wrzosy?

Małe egzemplarze wrzosów można przycinać nożyczkami bądź sekatorem, a te starsze i bardziej rozrośnięte najlepiej ciąć używając nożyc do żywopłotu.

Jak pielęgnować wrzosy i wrzośce