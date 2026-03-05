Choć sansewieria to jedna z najbardziej wytrzymałych roślin doniczkowych, ale aby mogła zdrowo rosnąć, potrzebuje co jakiś czas przesadzenia do nowej doniczki i świeżego podłoża. Kiedy trzeba sansewierię przesadzić i jak to zrobić prawidłowo?

Kiedy sansewieria potrzebuje przesadzenia? Jak to rozpoznać?

Sansewieria potrzebuje przesadzenia, gdy zaczyna jej brakować miejsca na rozwój. Zazwyczaj roślinę przesadza się co 2-3 lata, ale młode egzemplarze mogą wymagać przesadzenia częściej, nawet co roku.Istnieje kilka sygnałów, które wskazują, że sansewieria potrzebuje przesadzenia:

gdy korzenie przerastają przez otwory drenażowe w dnie doniczki,

gdy korzenie są mocno zbite i okrążają bryłę korzeniową, a po wyjęciu rośliny z doniczki widzimy, że tworzą gęstą, zwartą masę,

gdy roślina przestała rosnąć (nie tworzy nowych liści) lub rośnie bardzo wolno, mimo prawidłowej pielęgnacji,

gdy liście żółkną i więdną,

gdy podłoże w doniczce szybko wysycha po podlaniu,

gdy donica, w której rośnie sansewieria, jest zdeformowana lub pęknięta.

Sansewierię powinno się też przesadzić jak najszybciej po zakupie rośliny (najlepiej w ciągu kilku dni), ponieważ większość roślin dostępnych w sklepach rośnie w podłożu produkcyjnym, które jest zbite, słabo przepuszczalne i może łatwo prowadzić do przelania, ma w konsekwencji gnicia korzeni.

Jaki jest najlepszy termin na przesadzanie sansewierii?

Sansewierię najlepiej przesadzać wiosną (od marca do maja), gdy roślina wchodzi w fazę aktywnego wzrostu. Należy unikać przesadzania , gdy roślina jest w stanie spoczynku, bo może gorzej znosić stres związany z zmianą doniczki.

W jaką doniczkę przesadzać sansewierię?

Sansewieria ma płytki system korzeniowy, składający się głównie z kłączy, dlatego nie potrzebuje głębokich pojemników. Lubi też „przyciasne” doniczki.Przesadzać należy do doniczki tylko o 1-2 rozmiary większej od poprzedniej. Bardzo ważne, by w dnie miała otwory drenażowe umożliwiające odpływ nadmiaru wody.Sansewierie preferują doniczki ceramiczne lub terakotowe, ponieważ te materiały są porowate i pozwalają na lepszą cyrkulację powietrza w korzeniach. Można też posadzić roślinę w doniczce plastikowej, ale dla stabilności wysokiej sansewierii lepiej wybrać cięższy pojemnik, aby zapobiec przewracaniu się.

Sansewieria przesadzanie jaka ziemia?

Ziemia dla sansewierii musi być dobrze przepuszczalna i luźna. Zwykła ziemia uniwersalna zatrzymuje za dużo wody, co może szkodzić roślinie. Można użyć gotowego podłoża do kaktusów i sukulentów albo przygotować je samodzielnie łącząc 1 część ziemi ogrodowej, 1 część piasku gruboziarnistego i 1 część perlitu lub wermikulitu. Taka mieszanka zapewni odpowiedni drenaż i zapobiegnie gniciu korzeni.

Jak przesadzać sansewierię krok po kroku?

Przesadzanie sansewierii nie jest trudne. Warto dzień wcześniej podlać roślinę – ułatwi to wyjęcie jej z doniczki.

Na początek przygotuj podłoże i nową doniczkę.

Wyjmij roślinę z doniczki – najlepiej przechylić ją i ugniatać boki, a jeśli sansewieria rosła w doniczce ceramicznej dla ułatwienia wyjęcia można nożem odciąć bryłę korzeniową od ścianek bocznych doniczki. Następnie odwróć doniczkę do góry dnem, trzymając roślinę za liście u ich podstawy.

Oczyść korzenie z resztek starego podłoża (przy przesadzaniu nowo zakupionej rośliny warto zadbać o usunięcie całego podłoża produkcyjnego). Korzenie zgniłe lub uszkodzone odetnij ostrym, czystym nożem.

Nasyp warstwę drenażu (np. keramzytu) na dno doniczki, a na nią cienką warstwę podłoża.

Umieść roślinę w nowej doniczce na tej samej wysokości, na jakiej rosła dotychczas.

Uzupełnij podłoże sypiąc je wokół rośliny i delikatnie dociśnij.

Po przesadzeniu można podlać minimalnie lub wcale – sansewieria nie lubi wilgoci tuż po przesadzeniu. Pierwsze solidniejsze podlewanie wykonaj po 5-7 dniach.

Przy okazji przesadzania rozrośniętego egzemplarza można roślinę rozmnożyć przez podział kłącza (upewnij się, że każda część ma co najmniej jeden liść i korzenie). Miejsca cięcia posyp węglem drzewnym, aby zapobiec infekcjom.

Jak dbać o sansewierę po przesadzeniu?

Po przesadzeniu sansewieria potrzebuje czasu na adaptację. Najlepiej ustawić ją w miejscu jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym (zbyt intensywne słońce może spowodować oparzenia liści), bez przeciągów. Temperatura powinna być stabilna, w zakresie 18-25°C. Nawadniać należy oszczędnie (sansewieria to roślina odporna na suszę), dopiero wtedy, gdy podłoże w doniczce całkowicie przeschnie. Nie wolno pozostawiać rośliny w wodzie, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.Przez pierwsze 4-6 tygodni po przesadzeniu nie trzeba rośliny nawozić - nowe podłoże zawiera wystarczającą ilość składników odżywczych. Warto regularnie czyścić liście z kurzu.

