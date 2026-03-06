Kędzierzawość liści brzoskwini to najczęstsza choroba brzoskwini (a także nektaryn i moreli). Co powoduje deformacje liści brzoskwini?

Sprawca kędzierzawości liści brzoskwini

Kędzierzawość liści brzoskwini pojawia się corocznie w całym kraju w różnym nasileniu. Sprawcą kędzierzawości liści brzoskwini jest grzyb Taphrina deformans. Zarodniki grzyba zimują pod łuskami pąków i w spękaniach kory. Do infekcji dochodzi już na początku marca, jak tylko pąki brzoskwini zaczną nabrzmiewać.

Kędzierzawość liści brzoskwini - objawy i szkodliwość

Objawy kędzierzawości liści brzoskwini widoczne są przede wszystkim na liściach, rzadziej na kwiatach i owocach. Są bardzo charakterystyczne i trudne do pomylenia z innymi chorobami brzoskwini. Liście są silnie zdeformowane, zgrubiałe i kruche. Przybierają początkowo żółte, później karminowe i wreszcie brunatne zabarwienie. Przy silnym porażeniu przez kędzierzawość liści pod koniec czerwca większość liści opada. Drzewa wypuszczają nowe liście co przyczynia się do ich silnego osłabienia, co skutkuje mniejszą mrozoodpornością i gorszym kwitnieniem w kolejnym roku. Chore drzewa wolniej rosną, rodzą mało owoców i są znacznie mniej odporne na mróz.

Przeczytaj też: Oprysk olejem parafinowym - termin. Kiedy pryskać drzewka owocowe parafiną?

i Autor: Getty Images Kędzierzawość liści brzoskwini to najgroźniejsza choroba brzoskwini

Jak zwalczyć kędzierzawość liści brzoskwini?

Zwalczanie kędzierzawości liści brzoskwini latem, kiedy jej objawy są już widoczne, jest nieskuteczne. Znacznie łatwiej jest zapobiegać infekcji niż później zwalczać chorobę. Aby zwalczyć kędzierzawość liści brzoskwini, trzeba opryskać drzewa środkami grzybobójczymi.

Przeczytaj też: Oprysk brzoskwini na wiosnę - kiedy i czym pryskać brzoskwinie?

Kiedy robić oprysk na kędzierzawość liści?

Opryski środkami grzybobójczymi należy wykonać, kiedy drzewo nie ma liści. Jeśli jest bardzo porażone kędzierzawością, najlepiej opryskać je dwukrotnie.

Pierwszy raz na jesieni, tuż po opadnięciu liści, całe drzewo należy dokładnie opryskać preparatem miedziowym (np. Miedzianem).

Drugi zabieg wykonujemy wczesną wiosną, tuż przed fazą nabrzmiewania pąków, stosując jeden z preparatów: Miedzian, Cuproflow, Syllit.

Jeżeli pomimo tych zabiegów na brzoskwini pojawią się zdeformowane liście, należy je wyciąć razem z pędami, na których rosną.

Przeczytaj też: Kiedy i jak przycinać brzoskwinie? Cięcie brzoskwini - praktyczny poradnik

Kędzierzawość liści brzoskwini Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.