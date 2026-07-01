Lipcowe upały doskwierają nie tylko nam, ale również roślinom w ogrodzie, a także dzikim lokatorom zasiedlającym ogród oraz skrzydlatym „gościom”. Dlatego w tym miesiącu trzeba zadbać o regularne nawadnianie roślin, a ponadto warto zainstalować poidełko dla ptaków i systematycznie je napełniać wodą. Poznaj 5 najważniejszych prac, które w lipcu trzeba zrobić w ogrodzie.

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W lipcu walczymy ze szkodnikami roślin

Walka ze szkodnikami trwa w zasadzie przez cały ogrodowy sezon – od wiosny do pierwszych jesiennych przymrozków. W lipcu jednak można zauważyć „wzmożone” działania wielu szkodników, zwłaszcza mszyc i przędziorka. Warto je zwalczać z użyciem ekologicznych sposobów, a po chemiczne środki sięgać dopiero, gdy te pierwsze zawiodą.

Skuteczne środki na pozbycie się mszyc i przedziorków to roztwór szarego mydła oraz gnojówki z roślin (w szczególności z pokrzywy i czosnku). W sklepach ogrodniczych można również nabyć gotowe preparaty oparte na bazie naturalnych produktów, np. Bioczos, Agricolle, Zaleca się stosować je także profilaktycznie – wiele z nich chroni rośliny także przed chorobami grzybowymi.

Oddzielną uwagę należy poświęcić warzywom. W tym czasie może rozwinąć się m.in. drugie pokolenie bielinka kapustnika – a to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Z warzywami postępuje się podobnie jak z innymi grupami roślin, chociaż zabiegi ochronne powinny być jeszcze bardziej wzmożone. Tutaj ekologia jest tym bardziej wskazana, iż ochrona dotyczy roślin jadalnych.

Odchwaszczanie - ważny zabieg przez cały lipiec

Lipiec często przebiega pod znakiem walki z zachwaszczeniem. Oczywiście całkowita eliminacja roślin niepożądanych w ogrodzie nie jest możliwa. Ważne, by ograniczyć chwasty do takiego stopnia, aby przestały być (lub nie stały się) konkurencją dla cenniejszych gatunków. Trzeba jednocześnie je likwidować zanim wykształcą nasiona (do tego czasu są cennym materiałem na pryzmy kompostowe).

Chwasty można usuwać z użyciem herbicydów, jednak w miarę możliwości warto korzystać z mniej inwazyjnych metod (np. pielenia, czyli odchwaszczania ręcznego). Głębokie spulchnianie podłoża przy przekopywaniu dodatkowo pomoże ograniczyć szkodniki glebowe (głównie pędraki). Szczególnie uciążliwe są chwasty wytwarzające głęboki (mniszek) lub rozległy system korzeniowy (pokrzywa, perz, podagrycznik). Dobrym sposobem na likwidację chwastów na nawierzchniach i w trudno dostępnych miejscach jest wykorzystanie myjki ciśnieniowej. Po oczyszczeniu drobne przestrzenie, np. między płytami chodnikowymi, można wysypywać sodą oczyszczoną. To środek, który ogranicza wzrost roślin.

Nawadnianie i nawożenie roślin w lipcu

Poszczególne gatunki lub grupy roślin mają różne potrzeby wodne, dlatego jednorodne podlewanie wszystkich nie ma sensu. Drzewa i krzewy ozdobne (zwłaszcza te starsze) z reguły dobrze radzą sobie z suszą. Koniecznie natomiast trzeba podlewać warzywa - brak wody w wielu przypadkach wpływa na łykowatość, włóknistość, gorzki smak i oczywiście wysokość plonów. Podobnie postępuje się z roślinami owocowymi. Newralgicznym miejscem w czasie bezdeszczowej pogody jest także trawnik. Wbrew często krążącej opinii, trawa ma duże wymagania wodne i powinna być regularnie podlewana. Warto zainstalować automatyczny system – np. ze zraszaczami. To oszczędność czasu i pieniędzy (mniejsze straty wody).

W lipcu można jeszcze z powodzeniem stosować nawozy mineralne (na te ze zwiększoną dawką azotu to już ostatni dzwonek).

Autor: Getty Images Lipiec to przede wszystkim czas wypoczynku w ogrodzie, ale nie można zapominac o pracach pielęgnacyjnych

Pielęgnacja oczka wodnego w lipcu

Najważniejszym zabiegiem wykonywanym w oczku wodnym w okresie lata jest walka z glonami. Aby je ograniczyć należy na bieżąco usuwać wszystkie nieczystości (szczególnie z dna). Przydatne będzie regularne uruchamianie filtra i pompy napowietrzającej. Zanieczyszczenia z powierzchni lustra wodnego dobrze wyłapuje skimmer. Sojusznikami w walce z glonami są ślimaki (zatoczek, błotniarka lub rozdepka). Mniejszy problem z glonami występuje w oczkach dobrze porośniętych roślinnością. Bezpośrednio glony można zwalczać z użyciem preparatów lub specjalnych odkurzaczy. Ze względu na wysokie temperatury w lipcu konieczne może być uzupełnianie poziomu wody.

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Wysiew i rozmnażanie roślin w lipcu

Lipiec to dobry czas na rozmnażanie wegetatywne wielu bylin (rozchodniki, płomyk szydlasty, żagwin). Ponadto warto produkować nowe sadzonki przez wysiew nasion (malwy, stokrotki, niezapominajki). Rośliny najlepiej rozmnażać w inspekcie lub pod osłonami. Trzeba pamiętać przy tym o częstym podlewaniu (codziennie, nawet dwa razy dziennie).

W pustych miejscach, które powstały po zbiorze warzyw w warzywniku, warto wysiać nawozy zielone (gryka, facelia, łubin) lub inne warzywa do zbioru jesiennego (fasola szparagowa, koper, szpinak, sałata, rzodkiewka).

Cebule tulipanów, czosnku ozdobnego, narcyzów, szafirków, hiacyntów powinno się wykopać, oczyścić i przenieść do pomieszczenia. Można przechowywać je w skrzyniach, np. z umiarkowanie suchym torfem lub piaskiem.

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