Zwykły żuk? Nie, to oznaka poważnych kłopotów. Dzier włochaty to groźny szkodnik

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Dzier włochaty w ogrodzie. Co to za owad?

Dzier włochaty, znany też pod łacińską nazwą Harpalus rufipes, to chrząszcz z rodziny biegaczowatych. W Polsce jest gatunkiem pospolitym i może pojawiać się w ogrodach, na działkach, polach uprawnych, przy kompostownikach, rabatach oraz w pobliżu truskawek i innych roślin owocujących. To owad naziemny, aktywny głównie nocą, dlatego często trudno zauważyć go w momencie żerowania. W dzień chowa się pod kamieniami, deskami, donicami, resztkami roślinnymi albo w szczelinach gleby.

Warto wiedzieć, że dzier włochaty nie jest owadem groźnym dla człowieka. Nie przenosi chorób w taki sposób jak niektóre muchy czy karaczany, nie atakuje też ludzi. Do domu może trafiać przypadkowo, zwłaszcza wieczorem, ponieważ dorosłe osobniki potrafią latać i bywają przyciągane przez światło. W ogrodzie jego obecność jest jednak bardziej kłopotliwa, szczególnie wtedy, gdy pojawia się licznie w pobliżu upraw. Gatunek ten jest wszystkożerny: żywi się drobnymi bezkręgowcami, larwami i nasionami, ale może również uszkadzać niektóre rośliny uprawne, m.in. truskawki, buraki cukrowe i warzywa.

Jak rozpoznać dziera włochatego? Wygląd i typowe zachowanie

Dzier włochaty jest średniej wielkości chrząszczem. Dorosły osobnik ma zwykle około 11–16 mm długości. Ciało jest ciemne, najczęściej czarne lub ciemnobrunatne, wydłużone i dość masywne. Charakterystyczną cechą są rdzawobrązowe, czerwonawe albo żółtobrązowe nogi i czułki, które wyraźnie odcinają się od ciemnego pancerza. Pokrywy skrzydeł są delikatnie owłosione, z podłużnymi bruzdami, co pomaga odróżnić go od wielu innych czarnych chrząszczy spotykanych w ogrodzie.

Najłatwiej zauważyć go po zmroku, gdy wychodzi na powierzchnię gleby w poszukiwaniu pokarmu. Może szybko biegać po ziemi, ścieżkach, tarasach i obrzeżach grządek. Czasem znajduje się go pod doniczkami, agrowłókniną, deskami lub kamieniami. Jeżeli w ogrodzie są truskawki, warzywnik, rozsypane ziarno, chwasty z dojrzewającymi nasionami albo wilgotne zakamarki, owad może znaleźć tam dobre warunki do żerowania i ukrycia.

Jeden chrząszcz w ogrodzie nie oznacza jeszcze poważnego problemu. Dzier włochaty, podobnie jak inne biegaczowate, może zjadać także drobne szkodniki i nasiona chwastów. Problem zaczyna się wtedy, gdy owadów jest dużo, a na owocach lub młodych roślinach widać ślady żerowania.

Autor: gbohne from Berlin, Germany/ CC BY-SA 2.0

Dlaczego dzier włochaty zagraża ogrodowi?

Dzier włochaty jest owadem o niejednoznacznej roli. Z jednej strony może być pożyteczny, ponieważ zjada część drobnych bezkręgowców i nasiona chwastów. Z drugiej strony potrafi uszkadzać uprawy, dlatego w ogrodzie użytkowym bywa traktowany jako szkodnik. Szczególnie narażone są truskawki. Chrząszcz może wyjadać drobne nasiona znajdujące się na powierzchni owocu, naruszać skórkę i powodować drobne, ale widoczne uszkodzenia. Takie owoce szybciej tracą wartość handlową i gorzej się przechowują.

Szkody mogą pojawiać się również w warzywniku oraz w miejscach, gdzie uprawiane są rośliny z nasion. Dzier włochaty żywi się nasionami różnych roślin, dlatego może ograniczać wschody lub osłabiać młode uprawy, zwłaszcza gdy warunki sprzyjają dużej liczebności chrząszczy. W źródłach rolniczych gatunek jest wymieniany jako szkodnik m.in. truskawki, buraka cukrowego i niektórych upraw warzywnych, choć jednocześnie podkreśla się, że jako biegaczowaty może pełnić także funkcję pożytecznego drapieżcy.

Jak pozbyć się dziera włochatego z ogrodu?

Zwalczanie dziera włochatego warto zacząć od metod porządkowych i mechanicznych. Najważniejsze jest ograniczenie miejsc, w których chrząszcze mogą się ukrywać. Trzeba usuwać nadmiar resztek roślinnych, stare deski, wilgotne kartony, niepotrzebne kamienie, zalegające owoce oraz chwasty z dojrzewającymi nasionami. W uprawie truskawek pomocne jest regularne zbieranie owoców, ściółkowanie w sposób uporządkowany i usuwanie nadgniłych truskawek, które mogą przyciągać różne owady.

Dobrym sposobem jest także wieczorna kontrola ogrodu. Ponieważ dzier włochaty jest aktywny głównie nocą, można sprawdzać grządki po zmroku i ręcznie wyłapywać chrząszcze. W małym ogrodzie często wystarcza ustawienie prostych pułapek w formie kryjówek, np. desek lub odwróconych podstawek, pod którymi owady będą chowały się w dzień. Rano można je zebrać i wynieść daleko od upraw.

Chemiczne zwalczanie powinno być ostatecznością i stosowane tylko wtedy, gdy szkody są duże, a problem został prawidłowo rozpoznany. W przydomowym ogrodzie lepiej unikać oprysków „na wszelki wypadek”, bo mogą zniszczyć także pożyteczne biegaczowate, biedronki, pszczoły samotnice i inne organizmy wspierające naturalną ochronę roślin. Najrozsądniejsza strategia to obserwacja, ograniczenie kryjówek, utrzymywanie porządku przy grządkach, ręczne wyłapywanie oraz zabezpieczanie najbardziej narażonych upraw. Dzięki temu można ograniczyć szkody, nie zaburzając całego ogrodowego ekosystemu.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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