Jak cukier działa na glebę i rośliny?

Wytwarzane w tkankach roślin cukry (np. w procesie fotosyntezy) wydatnie wpływają na wzrost, rozwój i kondycję roślin. Warto jednak wiedzieć, że tradycyjny cukier spożywczy (sacharoza) lub też glukoza, czyli węglowodany, nie działają na rośliny jak tradycyjne nawozy – korzenie nie przyswajają ich bezpośrednio z gleby. Warto jednak stosować je w ogrodzie w formie wodnego roztworu do podlewania roślin. Wprowadzony do gleby cukier będzie głównie wpływał na lepszy rozwój mikroorganizmów glebowych, co zwiększa ilość materii organicznej, a co za tym idzie, poprawia warunki rozwoju i wzrostu systemu korzeniowego, jak i części nadziemnych roślin.

Stosowanie cukrowego roztworu (nawozu) może także pomóc w niechemicznym zwalczaniu niechcianych i szkodliwych dla roślin organizmów glebowych, np. nicieni, które często atakują korzenie roślin. Posypanie cukrem lub lepiej podlewanie ogrodowych grządek cukrowym nawozem, potęguje rozwój pożytecznych bakterii, które z kolei unieszkodliwiają lub odstraszają nicienie.

Jak stosować nawóz na bazie cukru?

Odżywki do roślin na bazie cukru należy jednak zawsze stosować z rozwagą i nie przesadzać z ich ilością, aby nie zaszkodzić roślinom. Zastosowany w nadmiarze cukier będzie potęgował rozwój wszelkiego rodzaju grzybów w podłożu, co jednocześnie pozbawi glebę składników odżywczych, a także będzie przyciągał mrówki i inne owady, które niekoniecznie pożytecznie będą wpływały na korzenie roślin.

Jakie rośliny lubią cukier?

Dodanie węglowodanów (w tym cukru) do gleby może wyraźnie pobudzić wzrost roślin doniczkowych i ogrodowych – zarówno ozdobnych, jak i warzyw. Warto nawozić tym sposobem, np. pomidory lub ogórki, a także większość krzewów ogrodowych oraz domowe rośliny doniczkowe (np. paprocie).

Podlewanie pomidorów wodnym roztworem cukru w momencie, gdy ich skórka zaczyna się zaczerwieniać, sprawi, że będą one słodsze i bardziej soczyste.

Posypanie cukrem trawnika lub podlewanie go (z umiarem) roztworem z cukru, także może wpłynąć na lepszy, bujniejszy wzrost trawy. Nie należy jednak stosować tej metody zbyt często i nie zastępować nią tradycyjnego nawożenia trawnika.

Jak przygotować nawóz z cukru?

Do przygotowania cukrowego nawozu wystarczy jedną stołową łyżkę cukru rozpuść w 500 ml ciepłej wody i dobrze wymieszać, aż do całkowitego rozpuszczenia cukru. Zamiast cukru można wykorzystać tabletkę glukozy. Można rozpuścić cukier także w chłodnej wodzie, ale w ciepłej szybciej uzyskamy pożądany efekt.

Jak podlewać rośliny roztworem cukru?

Po uzyskaniu roztworu (i ostudzeniu go) można podlewać nim np. pomidory lub inne rośliny w ogrodzie lub w domu. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużej dawki i zasilać rośliny nie częściej niż raz w miesiącu w czasie ich wzrostu. Dla zachowania umiaru z ilością cukru dostarczanego do gleby, warto stosować zasadę, aby pod jedną roślinę (lub krzew) nie stosować więcej niż około 200 ml roztworu, aby nie potęgować rozwoju grzybów i nie powodować gnicia korzeni. Cukier możemy też dodać ( np. jedną łyżeczkę) bezpośrednio do konewki lub innego naczynia z wodą, którą podlewamy warzywa lub inne rośliny.

Czy cukier przedłuża żywotność kwiatów ciętych?

Od dawna stosowanym sposobem na przedłużenie trwałości kwiatów ciętych w wazonie jest właśnie dodanie cukru do wody. Trzeba jednak pamiętać, aby nie dodawać cukru za dużo, ponieważ spowoduje to skutek odwrotny od zamierzonego – powstaną warunki do rozwoju niepożądanych mikroorganizmów, np. bakterii, co może przyspieszyć więdnięcie i zamieranie roślin. Z tego względu, do wody z kwiatami ciętymi wystarczy wsypać maksymalnie 1 łyżeczkę cukru i dobrze wymieszać. Zawarty w wodzie cukier zostanie wchłonięty przez odkryte tkanki pędów i wzmocni rośliny, doda im wigoru oraz utrwali barwę kwiatów.

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