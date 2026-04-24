Choroby truskawek najczęściej wywoływane są przez grzyby. Patogenom wywołującym groźne choroby truskawek można przeciwdziałać na kilka sposobów. Jednym z nich są opryski krzewów truskawek zgodnie z aktualnym kalendarzem ochrony roślin i stosowanie fungicydów (lub ekologicznych odpowiedników) zarówno doraźnie jak i „na wszelki wypadek”.

Istotna jest także profilaktyka, która sprowadza się do dobrego wyboru stanowiska dla truskawek (słoneczne miejsce, przepuszczalne podłoże bez zastoin wody) i regularnej pielęgnacji truskawek (pielenie, zrównoważone nawożenie i nawadnianie, ścinanie oraz usuwanie liści po zbiorach. Niestety, nawet to nie zagwarantuje pełni sukcesu, lecz co najwyżej zmniejszy prawdopodobieństwo pojawienia się patogenów.

Galeria zdjęć: Choroby truskawek

8

Choroby truskawek - objawy pojawiające się na liściach

Dawniej choroby liści truskawek były bagatelizowane, bo nie „psuły” owoców. Wydawało się, że plamy na liściach, przebarwienia czy nekrozy nie są aż tak istotne, aby stosować na nie środki ochrony roślin. Tymczasem porażenia liści mają wpływ plon truskawek – ich szkodliwość polega na ograniczeniu procesów fizjologicznych: transpiracji czy fotosyntezy. W rezultacie roślina wolniej rozwija się, wykształca mniejsze i drobniejsze owoce (czasem infekcja przenosi się na inne organy) a poza tym jest bardziej podatna na niekorzystne czynniki. Do najgroźniejszych chorób liści truskawek należą: bała i czerwona plamistość liści truskawek, werticilioza truskawki i bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawek.

Biała plamistość liści truskawek

Biała plamistość liści truskawek – choroba wywoływana jest przez patogen grzybowy Mycosphaerella fragaria. Objawy to małe okrągłe, początkowo brunatne plamy. Z czasem powiększają się (stając się owalne) i przybierają jasnoszarą barwę. Mogą łączyć się obejmując znaczną część blaszki liściowej. Czasem otoczone są czerwonobrunatną obwódką. Przy silnym porażeniu prowadzą do zamierania fragmentów roślin lub całych sadzonek. Grzyb infekuje także rozłogi, działki kielicha, szypułki i owoce. Uprawy chroni się profilaktycznie wybierając odmiany mało podatne. Przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia oraz owocowania należy zastosować preparaty, najlepiej przemiennie (Scorpion, Signum, Luna Sensation).

Czerwona plamistość liści truskawek

Czerwona plamistość liści truskawek – powoduje ją grzyb Diplocarpon earliana. To groźna choroba (bardziej niebezpieczna niż ta powyżej), gdyż często prowadzi do całkowitego zamierania truskawek. Objawy to drobne (śr. 1-5 mm), ciemnoczerwone plamy na różnych nadziemnych organach (głównie na starszych liściach). Z czasem porażone fragmenty czerwienieją i zamierają. Do podstawowych działań profilaktycznych należy wybór odmian odpornych, zabiegi agrotechniczne i zrównoważone nawożenie. Chorobie można zapobiegać przy okazji ochrony przed szarą pleśnią (np. stosując Vaxiplant SL).

Werticilioza truskawki

Werticilioza truskawki - wywołuje ją grzyb Verticillium dahliae. Najczęstsze objawy to przebarwianie starszych liści na żółto (później dzieje się tak z całą rośliną). U podstawy ogonków liściowych widoczne jest zbrązowienie naczyń. Chorobę można ograniczyć przez wybór dobrej jakości materiału nasadzeniowego, odpowiedni przedplon (np. zboża) i zmianowanie. Werticiliozę powinno się zwalczać chemicznie.

Bakteryjna kanciasta plamistość liści

Bakteryjna kanciasta plamistość liści – to choroba powodowana przez bakterie Xanthomonas fragariae. Objawy są charakterystyczne: to wodniste plamy (wyróżniające się w porównaniu z wystąpieniem chorób grzybowych). Przy silnym porażeniu zlewają się. Dodatkowo na liściach może pojawiać się śluzowata substancja (mają wtedy błyszczący połysk). Niestety nie ma skutecznego środka zwalczania choroby. Pozostaje właściwa pielęgnacja i stosowanie preparatów wzmacniających mechanizmy odpornościowe (Fosfiron Mg, Fosfiron Cu).

i Autor: Getty Images Czerwona plamistość liści truskawki

Te choroby porażają owoce truskawek

Choroby truskawek porażające owoce są najgroźniejsze, gdyż w sposób bezpośredni niszczą plon i niestety jednocześnie występują dość powszechnie. Należą do nich m.in. mączniak prawdziwy truskawki, szara pleśń i skórzasta zgnilizna owoców.

Mączniak prawdziwy truskawki

Mączniak prawdziwy truskawki - jest po prawdzie zaliczany do chorób liści, ale często poraża także owoce. Choroba łatwa do rozpoznania – na organach pojawia się charakterystyczny biały, mączysty nalot. Brzegi liści mogą czerwienieć. Chorobę wywołuje patogen grzybowy Spharotheca macularis. Preparaty na mączniaka to m.in. Nimrod 250 EC, Domark 100 EC.

Szara pleśń na truskawce

Szara pleśń – jest dobrze znana w uprawie truskawek, gdyż powoduje tworzenie „kotów”. Porażone owoce gniją, są miękkie a pokrywa je szara, pylista grzybnia. Choroba powodowana przez grzyby (Botryotinia fuckeliana, stadium konidialne Botrytis cinerea) atakuje wszystkie organy truskawki. Przy silnym porażeniu może obniżyć plon nawet o 50%. Zwalcza się ją chemicznie (Polyversum, Signum).

Skórzasta zgnilizna owoców truskawki

Skórzasta zgnilizna owoców – w przeciwieństwie do szarej pleśni przy porażeniu patogenem wywołującym tą chorobę (Phytophthora cactorum) owoce są twarde. Stają się brązowe i nie nadają się do spożycia. Choroba infekuje owoce przed dojrzeniem. Rośliny mogą zamierać. Profilaktycznie i doraźnie należy stosować środki ochrony roślin (Switch, Luna Sensation 500 SC).

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.