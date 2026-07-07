W lipcu wystarczy kilka prostych zabiegów pielęgnacyjnych, aby rabaty znów nabrały lekkości, koloru i porządku. Nie trzeba przeprowadzać wielkiej rewolucji ani sadzić wszystkiego od nowa. Czasem wystarczy usunąć przekwitłe kwiatostany, uzupełnić ściółkę, spulchnić glebę, wzmocnić rośliny nawozem i lepiej dostosować podlewanie do wysokich temperatur. Dzięki temu ogród może szybko odzyskać świeży wygląd, a wiele gatunków ponownie zakwitnie jeszcze tego samego lata. Wykorzystaj poniższe 7 kroków, by przywrócić ogrodowi blask.

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów

Pierwszym i najbardziej widocznym zabiegiem odświeżającym lipcowe rabaty jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Zaschnięte kwiaty sprawiają, że nawet zadbana rabata wygląda niechlujnie. Co ważniejsze, pozostawione na roślinie przekwitłe kwiaty często kierują jej energię na zawiązywanie nasion, a nie na tworzenie nowych pąków.

Regularne ogławianie warto wykonywać u takich roślin jak róże, lawenda, szałwia, kocimiętka, jeżówki, rudbekie, nachyłki, floksy czy ostróżki. W przypadku wielu bylin i roślin jednorocznych taki zabieg może pobudzić je do ponownego kwitnienia. Róże wielokrotnie kwitnące po przycięciu przekwitłych kwiatów często wypuszczają nowe pędy z pąkami. Podobnie reaguje lawenda, która po lekkim cięciu zachowuje zwarty pokrój i wygląda znacznie schludniej.

Cięcie najlepiej wykonać ostrym sekatorem lub nożyczkami ogrodniczymi. Nie należy szarpać pędów, bo można uszkodzić całą roślinę. U gatunków o długich pędach kwiatowych warto przycinać je tuż nad zdrowym liściem lub rozgałęzieniem. Po takim zabiegu rabata niemal natychmiast wygląda lżej i bardziej elegancko.

Autor: Valeriy_G/ Getty Images Przekwitłe kwiaty sprawiają, że rabata wygląda niechlujnie

Uzupełnienie ściółki na rabatach

Po kilku tygodniach intensywnego wzrostu, podlewania i deszczu ściółka na rabatach często się rozkłada, przesuwa albo miesza z ziemią. W efekcie gleba szybciej przesycha, chwasty łatwiej kiełkują, a cała kompozycja traci uporządkowany wygląd. Lipiec to dobry moment, aby uzupełnić warstwę ściółki i przywrócić rabatom estetyczny wygląd.

Do ściółkowania można wykorzystać korę sosnową, zrębki, kompost, skoszoną i podsuszoną trawę, słomę, liście albo drobny żwir, zależnie od charakteru ogrodu i wymagań roślin.

Ściółka pełni kilka funkcji jednocześnie: ogranicza parowanie wody, chroni korzenie przed przegrzaniem, utrudnia rozwój chwastów i poprawia wygląd rabaty. Warto pamiętać, aby nie usypywać ściółki bezpośrednio przy szyjkach korzeniowych roślin. Zbyt gruba warstwa materiału tuż przy pędach może sprzyjać gniciu, szczególnie po obfitym podlewaniu. Najlepiej rozłożyć ściółkę równomiernie między roślinami, zostawiając niewielki odstęp wokół ich podstawy. Już po kilkunastu minutach pracy rabata wygląda czyściej, a rośliny lepiej znoszą letnie upały.

Autor: SbytovaMN/ Getty Images W lipcu warto uzupełnić warstwę ściółki na rabatach

Pielenie i spulchnianie gleby

Chwasty w lipcu rosną wyjątkowo szybko. Korzystają z podlewania, nawożenia i ciepła tak samo jak rośliny ozdobne, a często nawet szybciej przejmują wolne przestrzenie. Jeśli rabata po pierwszej fali kwitnienia wygląda chaotycznie, przyczyną może być właśnie nadmiar chwastów między bylinami.

Pielenie najlepiej wykonać po deszczu lub po podlaniu, gdy ziemia jest lekko wilgotna. Wtedy chwasty łatwiej wychodzą razem z korzeniami. Szczególną uwagę warto zwrócić na gatunki rozłogowe i głęboko korzeniące się, które szybko odrastają, jeśli usunie się tylko ich część nadziemną. Regularne pielenie nie tylko poprawia wygląd rabat, ale też ogranicza konkurencję o wodę i składniki pokarmowe.

Po usunięciu chwastów dobrze jest delikatnie spulchnić wierzchnią warstwę gleby. Trzeba to robić ostrożnie, zwłaszcza między bylinami o płytkim systemie korzeniowym. Spulchniona ziemia lepiej przyjmuje wodę, nie tworzy twardej skorupy i ułatwia korzeniom dostęp do powietrza. To prosty zabieg, który może wyraźnie poprawić kondycję roślin, szczególnie po okresach silnego słońca i przesuszenia.

Autor: OlesyaBasova/ Getty Images Pielić najlepiej po deszczu lub po podlaniu, gdy ziemia jest lekko wilgotna

Zasilenie roślin nawozem

Po intensywnym kwitnieniu wiele roślin jest osłabionych. Wyprodukowanie kwiatów wymaga dużej ilości energii i składników pokarmowych, dlatego w lipcu warto pomyśleć o rozsądnym zasileniu rabat. Nie chodzi jednak o przypadkowe i obfite nawożenie, lecz o dobranie preparatu do etapu sezonu i potrzeb roślin.

Roślinom kwitnącym można podać nawóz z większą zawartością potasu i fosforu, które wspierają kwitnienie, odporność i ogólną kondycję. Należy uważać z dużymi dawkami azotu, ponieważ może on pobudzać rośliny głównie do wytwarzania liści, a nie kwiatów. Nadmiar azotu w drugiej połowie lata może też sprawić, że pędy będą bardziej podatne na uszkodzenia i gorzej przygotują się do końca sezonu.

Dobrym rozwiązaniem są nawozy wieloskładnikowe do roślin kwitnących, biohumus, kompost albo gnojówki roślinne, na przykład z pokrzywy lub żywokostu. Nawożenie najlepiej wykonywać po podlaniu lub na wilgotną glebę, aby nie uszkodzić korzeni. Roślin nie powinno się zasilać w największy upał ani w pełnym słońcu. Lepiej zrobić to rano albo wieczorem.

Prawidłowo odżywione byliny szybciej się regenerują, mają intensywniejszy kolor liści i łatwiej tworzą nowe pąki. Efekt nie zawsze jest natychmiastowy, ale po kilku dniach lub tygodniach rabata może wyglądać wyraźnie zdrowiej.

Autor: Valeriy_G/ Getty Images Letnia pielęgnacja róż to m.in. nawożenie krzewów

Palikowanie wysokich bylin

W lipcu wiele wysokich bylin osiąga pełnię wzrostu. Ostróżki, floksy, jeżówki, rudbekie, dalie, słoneczniczki, malwy czy wysokie odmiany astrów potrafią pięknie zdobić ogród, ale po deszczu, silnym wietrze albo pod ciężarem kwiatów zaczynają się pokładać. Wtedy rabata szybko traci formę i wygląda na zaniedbaną.

Palikowanie to prosty sposób, aby przywrócić kompozycji pionowy rytm i uporządkowany wygląd. Podpory najlepiej montować zanim rośliny całkowicie się położą, ale nawet w lipcu można jeszcze uratować wiele kęp. Do podwiązywania można wykorzystać bambusowe tyczki, metalowe obręcze, podpory półokrągłe albo naturalne gałązki. Ważne, aby wiązanie nie było zbyt ciasne i nie wrzynało się w pędy.

Najlepszy efekt daje dyskretne podpieranie roślin tak, aby podpory nie dominowały nad rabatą. W ogrodach naturalistycznych dobrze sprawdzają się gałęzie i patyki, które wtapiają się w zieleń. Na bardziej uporządkowanych rabatach można zastosować estetyczne obręcze lub zielone paliki. Dzięki temu wysokie byliny znów prezentują się okazale, a cała rabata wygląda stabilniej i bardziej harmonijnie.

Autor: Francesca Leslie/ Getty Images Wysokie byliny, takie jak ostróżka, potrzebują podpór

Podlewanie dostosowane do upałów

Lipiec często oznacza wysokie temperatury, suche powietrze i szybkie przesychanie gleby. Nawet rośliny, które dobrze radzą sobie w ogrodzie, w czasie upałów mogą tracić jędrność, zasychać na brzegach liści albo słabiej kwitnąć. Dlatego jednym z najważniejszych zabiegów odświeżających rabaty jest właściwe podlewanie.

Najlepiej podlewać rzadziej, ale obficiej. Częste zraszanie małą ilością wody zwilża tylko wierzchnią warstwę gleby i zachęca korzenie do płytkiego wzrostu. Tymczasem solidne podlanie pozwala wodzie dotrzeć głębiej, gdzie dłużej pozostaje dostępna dla roślin. Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny ranek albo wieczór, gdy słońce nie operuje już tak mocno.

Warto unikać polewania liści w pełnym słońcu. Krople wody mogą sprzyjać poparzeniom, a wilgotne liście wieczorem bywają bardziej narażone na choroby grzybowe. Najlepiej kierować strumień wody bezpośrednio pod rośliny, w okolice korzeni. Szczególnej troski wymagają świeżo posadzone rośliny, gatunki rosnące w pojemnikach oraz rabaty położone przy ścianach, ogrodzeniach i pod koronami drzew, gdzie ziemia przesycha szybciej.

Dobrym rozwiązaniem może być także podlewanie kropelkowe, które dostarcza wodę powoli i bezpośrednio do gleby. W połączeniu ze ściółkowaniem pozwala znacznie ograniczyć stres roślin w czasie upałów.

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Autor: MariuszBlach/ Getty Images Najlepiej podlewać rzadziej, ale obficiej

Zagospodarowanie pustych miejsc na rabatach

Po pierwszej fali kwitnienia na rabatach często pojawiają się puste lub mało atrakcyjne miejsca. Niektóre byliny zakończyły już pokaz, inne zostały przycięte, a część roślin jednorocznych mogła stracić formę. Zamiast czekać do kolejnego sezonu, warto wykorzystać lipiec do szybkiego uzupełnienia kompozycji.

Puste przestrzenie można obsadzić roślinami jednorocznymi, które długo kwitną i szybko dają efekt. Sprawdzą się aksamitki, begonie, werbeny, lobelie, petunie, niecierpki, cynie czy kosmosy. W słonecznych miejscach warto sięgnąć po rośliny odporne na suszę, takie jak portulaka, gazania czy smagliczka nadmorska. W półcieniu lepiej poradzą sobie begonie, niecierpki i koleusy ozdobne z liści.

Dobrym pomysłem jest także ustawienie w pustych miejscach donic z kwitnącymi roślinami. To szybki trik, który działa niemal natychmiast. Donice można przestawiać, łączyć kolorystycznie z resztą rabaty i wykorzystywać tam, gdzie kompozycja chwilowo straciła urok. W lipcu warto też pomyśleć o roślinach, które będą atrakcyjne późnym latem i jesienią, takich jak astry, rozchodniki okazałe, rudbekie, dzielżany czy trawy ozdobne.

Zagospodarowanie pustych miejsc nie musi oznaczać dużych wydatków. Czasem wystarczy przesadzić samosiejki, podzielić rozrośnięte kępy albo dosadzić kilka niedrogich roślin sezonowych. Ważne, aby rabata odzyskała rytm i kolor.

Autor: Derevianko Dmytro/ Getty Images Puste miejsca na rabatach można obsadzić np. aksamitkami

Lipcowe odświeżenie rabat daje szybki efekt

Ogród po pierwszej fali kwitnienia naturalnie może wyglądać słabiej niż na początku sezonu. To normalny etap letniego cyklu, a nie powód do zmartwień. W lipcu rośliny potrzebują przede wszystkim uporządkowania, nawodnienia, lekkiego wzmocnienia i usunięcia tego, co już przekwitło lub straciło dekoracyjność.

Cięcie przekwitłych kwiatostanów, uzupełnienie ściółki, pielenie, spulchnianie gleby, nawożenie, palikowanie wysokich bylin, rozsądne podlewanie i dosadzanie roślin w puste miejsca potrafią całkowicie odmienić wygląd rabat. Wiele z tych prac można wykonać w jedno popołudnie, a efekt będzie widoczny niemal od razu.

Dobrze pielęgnowany ogród w lipcu wcale nie musi wyglądać na zmęczony. Przeciwnie — może wejść w drugą część lata z nową energią, świeżymi pąkami i uporządkowanymi rabatami, które będą cieszyć oko aż do jesieni.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

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