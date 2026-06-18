Jakich składników pokarmowych potrzebują pomidory?

Pomidory, to warzywa często uprawiane w ogrodach przydomowych lub na działkach, a nierzadko także w pojemnikach na balkonach lub tarasach. Są wrażliwe na niskie temperatury (do gruntu sadzimy je dopiero po 15-tym maja), a do szybkiego wzrostu oraz budowania masy zielonej, a później zawiązywania owoców potrzebują dokarmiania.

Kluczowym składnikiem odżywczym, warunkującym wzrost pomidorów jest azot, a obok niego także fosfor, potas oraz wapń, czy magnez, które warunkują właściwy rozwój roślin oraz wpływają na zawiązywanie i wzrost owoców. Niedobór tych pierwiastków często jest przyczyną słabszego wzrostu i owocowania lub nawet zamierania pomidorów.

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Czym najlepiej nawozić pomidory?

W pierwszej kolejności warto zasilać pomidory naturalnymi nawozami (kompost, przekompostowany obornik), ale nie zawsze zawierają one wszystkie niezbędne pomidorom suplementy i wtedy warto reagować (np. w przypadku występowania objawów niedoborów), stosując nawozy mineralne lub organiczne do pomidorów, które dostarczają im kompleksowo niezbędnych składników pokarmowych.

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Czym naturalnym zasilać pomidory?

Aby ograniczać stosowanie syntetycznych nawozów, warto wzmacniać i odżywiać pomidory domowymi sposobami. Dzięki wykorzystaniu naturalnych komponentów, które często stosujemy w kuchni, uważamy za bioodpady lub chwasty, w prosty sposób uzyskamy „wzmacniacze”, którymi (po rozcieńczeniu z wodą) można bez obaw podlewać i zasilać pomidory, by poprawić ich wzrost, owocowanie oraz odporność. Zazwyczaj zawierają one dostateczną ilość podstawowych makroelementów dla wzmocnienia roślin.

Najprostsze do przygotowania w domu lub w ogrodzie są naturalne odżywki do pomidorów sporządzone ze skórek banana, drożdży lub pokrzywy. Co ważne, przy stosowaniu tego typu preparatów wzmacniających rośliny, nie musimy obawiać się przenawożenia (ryzyko jest znikome).

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Jak zrobić nawóz z bananów do pomidorów?

Łatwy do przygotowania, naturalny „wzmacniacz” do pomidorów uzyskamy z często uważanych za bezużyteczne bioodpady i wyrzucanych skórek od bananów, które zawierają wiele substancji odżywczych, ale przed wszystkim spore ilości potasu, niezbędnego do właściwego wzrostu i rozwoju pomidora.

Skórki banana wystarczy dokładnie opłukać, a następnie pokroić na mniejsze kawałki (np. w drobną kostkę) i pozostawić do wyschnięcia. Suche i rozdrobnione skórki umieszczamy w naczyniu (np. w słoiku) i zalewamy wodą. Odstawiamy na kilka dni (około tydzień). Po tym czasie, lekko sfermentowanym roztworem możemy podlewać już rośliny, po uprzednim zmieszaniu z wodą w dowolnej proporcji.

Bananowe skórki można także zastosować jako naturalny nawóz doglebowy – wystarczy zakopać je w ziemi przy krzakach pomidora.

Nawóz do pomidorów z łusek cebuli lub czosnku

W analogiczny sposób można uzyskać także inne naturalne preparaty „domowej roboty”, np. z łusek (łupin) cebuli lub czosnku, ale tutaj uzyskany roztwór korzystniej jest rozcieńczyć z wodą (np. w proporcji 1:5, czyli 1 litr nawozu na 5 litrów wody).

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Nawożenie pomidorów drożdżami

Dość prostym do przygotowania w domu, naturalnym i skutecznym „wzmacniaczem” pomidorów jest preparat z drożdży piekarskich, który nie tylko zasila pomidory, ale też stanowi ochronę przed chorobami grzybowymi. Dostępne w każdym sklepie spożywczym drożdże piekarskie są pełne odżywczych właściwości - szczególnie dla pomidorów i innych warzyw. Zawierają one niezbędne do rozwoju pomidorów i łatwo przyswajalne pierwiastki, między innymi potas, wapń, magnez, fosfor, żelazo, selen, a oprócz tego odżywcze witaminy, białka i aminokwasy.

Drożdżowa odżywka poprawi wzrost pomidorów, rozwój systemu korzeniowego, a przy okazji także rozwój pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które ograniczają rozwój chorób grzybowych, atakujących te rośliny.

Preparat przygotujemy z kostki drożdży piekarskich (około 100 g), którą rozdrobnić, włożyć do większego naczynia (np. 10-litrowego wiadra), zalać ciepłą wodą i dokładnie wymieszać. Tak przygotowany roztwór można używać do podlewania pomidorów (bez rozcieńczania) już tego samego dnia (np. po kilku godzinach).

Mocniej działa odżywka z drożdży sfermentowanych: do naczynia z drożdżami dodatkowo dodajemy 200-300 g cukru, całość odstawiamy na około dwie godziny, później zalewamy letnią woda, mieszamy i czekamy tydzień na fermentację. Przed zastosowaniem, roztwór rozcieńczamy z wodą, bo taka odżywka jest silniejsza. Preparatem z drożdży wystarczy podlewać (lub opryskiwać) rośliny dwa razy w miesiącu.

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