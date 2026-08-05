Przygotowane z roślin gnojówki bardzo chętnie są wykorzystywane jako naturalne odżywki. Są tanie (albo nawet darmowe) i łatwe do przygotowania, a dodatkowo pozwalają ograniczyć stosowanie w ogrodzie sztucznych nawozów mineralnych. Najbardziej znana jest gnojówka z pokrzywy, jednak w ogrodzie można wykorzystać również inne rośliny. Jedną z nich jest ogórecznik lekarski. Łatwo go rozpoznać po szorstkich, owłosionych liściach oraz zebranych w luźne kwiatostany, niebieskich kwiatach w kształcie niebieskich gwiazdek, które chętnie są odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające. Roślina w sprzyjających warunkach obficie się rozsiewa.

Dlaczego warto stosować gnojówkę z ogórecznika lekarskiego?

Gnojówka z ogórecznika lekarskiego to ekologiczny nawóz bogaty w składniki mineralne. Przede wszystkim zawiera dużo potasu – kluczowego składnika stymulującego kwitnienie i owocowanie. Dodatek azotu natomiast wspiera zdrowy wzrost liści i pędów. Gnojówka z ogórecznika jest łatwa w przygotowaniu i ma łagodniejszy zapach niż popularna gnojówka z pokrzywy. Regularne stosowanie tej odżywki wzmacnia naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki, a zawarte w niej pożyteczne mikroorganizmy pracują pod ziemią, poprawiając strukturę gleby i wspomagając tworzenie się cennej próchnicy.

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Jak przygotować gnojówkę z ogórecznika lekarskiego - instrukcja krok po kroku

Do przygotowania nawozu wykorzystujemy świeże liście i łodygi ogórecznika. Gnojówkę najlepiej przygotować w plastikowym wiadrze albo beczce (nie zaleca się przygotowywania fermentowanych nawozów roślinnych w pojemnikach metalowych, ponieważ zachodzące reakcje mogą wpływać na trwałość naczynia i właściwości roztworu).

Potrzebne będą:

1 kg świeżych liści i łodyg ogórecznika,

10 litrów wody (najlepiej deszczówki),

plastikowe wiadro,

kij do mieszania,

przewiewna tkanina lub siatka do przykrycia.

Liście i pędy ogórecznika należy rozdrobnić, umieścić w wiadrze, zalać wodą i przykryć materiałem przepuszczającym powietrze (zabezpieczy on zawartość przed wpadaniem liści i owadów, a jednocześnie umożliwi odprowadzanie wytworzonych gazów). Pojemnik ustawiamy w ciepłym, zacienionym miejscu. Codziennie mieszamy zawartość. Po około 2 tygodniach gnojówka powinna być gotowa. O zakończeniu fermentacji świadczy zmniejszenie ilości piany i pęcherzyków pojawiających się podczas mieszania. Gotowy płyn można przecedzić, a pozostałości roślinne przełożyć na kompost.

Jak stosować gnojówkę z ogórecznika lekarskiego? Jakie rośliny nią podlewać?

Gnojówkę z ogórecznika stosuje się w rozcieńczeniu z wodą w proporcji 1:10. W przypadku młodych, nowo posadzonych lub szczególnie delikatnych roślin można zastosować słabszy roztwór, np. 1:15 albo 1:20.Rozcieńczonym preparatem podlewamy ziemię wokół roślin. Nie należy polewać liści, kwiatów ani dojrzewających owoców. Nawóz najlepiej stosować na wilgotne podłoże, na przykład po deszczu albo po wcześniejszym podlaniu grządki czystą wodą. Podanie skoncentrowanego roztworu na bardzo suchą ziemię zwiększa ryzyko uszkodzenia korzeni.

Odżywka sprawdzi się między innymi w pielęgnacji pomidorów, papryki, cukinii, dyni, ogórków, kapusty oraz innych warzyw intensywnie rosnących. Można podlewać nią również kwitnące rośliny ozdobne, byliny, krzewy oraz wybrane rośliny owocowe. Stosuje się co 10–14 dni w okresie intensywnego wzrostu.

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