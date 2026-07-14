Jakie kwiaty na balkon i taras pachną najpiękniej?

Niektóre gatunki wydzielają delikatny aromat przez cały dzień, inne zaczynają pachnieć dopiero po zachodzie słońca, kiedy temperatura spada, a powietrze staje się bardziej wilgotne.

Najpiękniej pachnące rośliny można z powodzeniem uprawiać zarówno na dużym tarasie, jak i na niewielkim balkonie w bloku. Wystarczy dobrać gatunki do warunków panujących na stanowisku.

Tworząc pachnącą kompozycję, dobrze jest wybierać rośliny kwitnące w różnych terminach. Dzięki temu balkon lub taras będzie zachwycał zapachem od późnej wiosny aż do początku jesieni. Dobrym pomysłem jest także łączenie gatunków pachnących w ciągu dnia z tymi, które uwalniają aromat głównie wieczorem. Taki dobór sprawi, że przestrzeń wokół domu będzie atrakcyjna o każdej porze dnia.

Jaśminowiec - król zapachu w ogrodzie i na dużym tarasie

Choć wiele osób nazywa go jaśminem, w rzeczywistości jest to jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius). W okresie kwitnienia jego białe kwiaty wydzielają intensywny, słodki aromat przypominający jaśmin i cytrusy. Zapach jest tak mocny, że wyczuwalny jest nawet z kilku metrów.

Jaśminowiec najlepiej sprawdzi się na większych balkonach oraz tarasach, ponieważ jest krzewem osiągającym od 2 do nawet 3 metrów wysokości. Można go uprawiać także w bardzo dużych donicach, choć wymaga wtedy regularnego podlewania i nawożenia.

Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych. Lubi żyzną, przepuszczalną glebę i dobrze znosi polskie zimy, dlatego nie trzeba go wnosić do pomieszczeń.

Najintensywniej pachnie na przełomie maja i czerwca, zwłaszcza podczas ciepłych wieczorów.

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Lawenda - pachnie i odstrasza komary

Lawenda jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych roślin ozdobnych. Jej srebrzyste liście i fioletowe kwiatostany pięknie komponują się z nowoczesnymi balkonami i tarasami, a charakterystyczny zapach kojarzy się z południem Europy.

Najlepiej rośnie w pełnym słońcu oraz na lekkiej, dobrze przepuszczalnej glebie. Nie lubi nadmiaru wody, dlatego lepiej znosi krótkotrwałą suszę niż przelanie.

Dodatkową zaletą lawendy jest to, że jej aromat pomaga odstraszać komary i część innych owadów, a jednocześnie przyciąga pszczoły oraz motyle.

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Autor: anskuw // Getty Images

Maciejka - niepozorna roślina o wyjątkowym zapachu

Maciejka od lat jest jedną z najczęściej wybieranych roślin przez osoby, które chcą stworzyć pachnący balkon. Jej drobne, fioletowe kwiaty nie są szczególnie efektowne, jednak po zmroku wydzielają niezwykle intensywny, słodki aromat.

To roślina jednoroczna, którą można wysiewać bezpośrednio do skrzynek balkonowych lub donic. Najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych i w żyznej, umiarkowanie wilgotnej glebie.

Maciejka kwitnie od czerwca aż do września. Aby cieszyć się zapachem przez całe lato, warto wysiewać ją partiami co kilka tygodni.

Autor: Getty Images Kwiaty maciejki otwierają się wieczorem wydzielając intensywny, piękny zapach, a zamykają nad ranem

Groszek pachnący - pnącze o romantycznym aromacie

Groszek pachnący zachwyca nie tylko bogactwem kolorów, ale przede wszystkim delikatnym, słodkim zapachem. To jedna z tych roślin, które od lat kojarzą się z tradycyjnymi ogrodami.

Najlepiej rośnie przy podporach, dlatego doskonale sprawdzi się na balkonach z kratką lub pergolą. Pędy mogą osiągać nawet 2 metry długości, tworząc efektowną, pachnącą zasłonę.

Roślina wymaga stanowiska słonecznego i regularnego podlewania. Aby kwitła jak najdłużej, warto systematycznie usuwać przekwitłe kwiaty.

Autor: Archiwum serwisu kwiaty na balkon: Groszek pachnący

Brugmansja, czyli datura - zapach wyczuwalny z daleka

Brugmansja, często nazywana anielskimi trąbami, zachwyca ogromnymi, zwisającymi kwiatami długości nawet 30 centymetrów. Wieczorem wydzielają one bardzo intensywny, słodki zapach, który może wypełnić cały taras.

Roślina wymaga dużych donic, regularnego podlewania i częstego nawożenia, ponieważ bardzo szybko rośnie.

Najlepiej rozwija się w pełnym słońcu lub lekkim półcieniu. Jesienią należy przenieść ją do chłodnego, jasnego pomieszczenia, ponieważ nie jest odporna na mróz.

Uwaga: wszystkie części brugmansji są silnie trujące, dlatego nie jest polecana do ogrodów, w których bawią się małe dzieci lub zwierzęta.

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Autor: Getty Images Datura, brugmansja (Brugmansia).

Heliotrop peruwiański - pachnie wanilią

Heliotrop to jedna z najbardziej aromatycznych roślin balkonowych. Jego fioletowe kwiatostany wydzielają zapach przypominający wanilię z delikatną nutą migdałów.

Najlepiej rośnie w pełnym słońcu lub lekkim półcieniu. Lubi żyzne, stale lekko wilgotne podłoże oraz regularne nawożenie.

Ponieważ nie jest odporny na mróz, w Polsce najczęściej uprawiany jest jako roślina sezonowa.

Autor: Getty Images Heliotrop peruwiański jest bardzo często uprawiany w pojemnikach ustawianych na balkonach bądź tarasach

Tytoń ozdobny - pachnący dopiero po zachodzie słońca

Tytoń ozdobny to roślina, która w ciągu dnia prezentuje się dość niepozornie, ale wieczorem pokazuje swoje największe atuty. Właśnie wtedy białe lub jasnozielone kwiaty zaczynają wydzielać intensywny, słodki aromat.

Roślina najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Wymaga regularnego podlewania, szczególnie podczas upałów.

Tytoń ozdobny bardzo dobrze prezentuje się w dużych donicach ustawionych przy miejscach wypoczynku, gdzie jego zapach jest najlepiej wyczuwalny podczas letnich wieczorów.

Autor: Magdalena Michalak Tytoń ozdobny

Jak stworzyć pachnący balkon?

Najlepszy efekt uzyskamy, łącząc rośliny kwitnące o różnych porach roku oraz wydzielające zapach o różnych porach dnia. W praktyce oznacza to, że warto zestawić lawendę, która pachnie niemal przez cały dzień, z maciejką lub tytoniem ozdobnym, których aromat staje się intensywny dopiero wieczorem.

Wysokie rośliny, takie jak jaśminowiec czy brugmansja, najlepiej ustawić przy ścianie lub balustradzie, natomiast niższe gatunki umieścić bliżej miejsc wypoczynku. Dzięki temu zapach będzie bardziej wyczuwalny podczas siedzenia przy stoliku lub na leżaku.

Nie należy także przesadzać z liczbą gatunków. Zbyt wiele intensywnie pachnących roślin w jednym miejscu może sprawić, że aromaty będą się wzajemnie zagłuszać.