Zapomnij o zwykłych malinach. Odkryj malinę moroszkę – skandynawski superfood

Maciej Aleksandrowicz
Maciej Aleksandrowicz
2026-07-27 8:07

Nazywana "złotem północy" i ceniona w Skandynawii za niezwykłe właściwości, malina moroszka to prawdziwy rarytas. W Polsce jest tak rzadka, że trafiła na listę roślin zagrożonych wyginięciem, będąc żywym reliktem epoki lodowcowej. Czy mimo to można ją uprawiać we własnym ogrodzie? Okazuje się, że tak, choć wymaga to spełnienia kilku kluczowych warunków.

Gdzie rośnie malina moroszka?

Podejmowane są próby odtwarzania upraw maliny moroszki w naszym kraju, ponieważ krzewinka ta niemal wyginęła, głównie przez intensywną eksploatację torfowisk (naturalne siedliska maliny moroszki). Obecnie w stanie naturalnym roślina ta występuje głównie w krajach bałtyckich, w Skandynawii, na Syberii oraz na Alasce – przede wszystkim na torfowiskach. Osuszanie torfowisk i komercyjna eksploatacja lasów zagrażają tej roślinie, a jej stanowiska naturalne szybko się kurczą.

Malina moroszka
Autor: Getty Images Malina moroszka tworzy kłącza, z których wyrastają pędy o wysokości 10-30 cm

Jak wygląda malina moroszka?

Malina moroszka (Rubus chamaemorus), nazywana też maliną nordycką jest niewysoką krzewinką, rozrastającą się za pomocą kłączy, z których wyrastają pędy. Rośnie w większych grupach, tworząc nieregularne kobierce (podobnie, jak malina arktyczna). Pędy moroszki osiągają wysokość od 10 do 30 cm i nie są opatrzone kolcami lub szczecinką, a jej liście są najczęściej 5-klapowe, zielone, sercowato — nerkowate, o drobno piłkowanych brzegach.

Białe lub jasnoróżowe kwiaty maliny nordyckiej zakwitają w czerwcu i są umieszczone na wyprostowanych szypułkach. Kwiaty żeńskie są mniejsze, mają kilka słupków i szczątkowe pręciki, a kwiaty męskie wyposażone są w wiele pręcików i nieliczne słupki. Tak zwany owoc pozorny maliny złożony jest złożony z kilku pestkowców i początkowo jest czerwony, a w miarę dojrzewania zmienia kolor na pomarańczowy.

Jak smakuje malina moroszka?

Owoce maliny moroszki są jadalne, mają słodko-kwaśny, orzeźwiający smak i są gotowe do zbioru (w Skandynawii) pod koniec lipca.

Malina moroszka
Autor: Getty Images Malina moroszka w stanie naturalnym występuje głównie w krajach bałtyckich, w Skandynawii, na Syberii oraz na Alasce

Uprawa i pielęgnacja maliny moroszki

Malina moroszka nie jest łatwa w uprawie, ponieważ potrzebuje specyficznych warunków oraz siedliska jak najbardziej zbliżonego do tych naturalnych. W uprawach hodowlanych malina ta rzadko owocuje, ponieważ jest to roślina dwupienna i do owocowania potrzebuje osobników obu płci oraz zapylaczy (trzmiele i pszczoły).

W stanie naturalnym malina moroszka dobrze rośnie na torfowiskach wysokich, w sąsiedztwie lasów, w miejscach nasłonecznionych, często w towarzystwie borówki brusznicy. Wymaga więc kwaśnego, stale wilgotnego podłoża, a jednocześnie nie toleruje zalewania wodą, ani przesuszenia.

Słynie za to z odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne - znosi zarówno mrozy (do minus 40 stopni C!), jak i upały (pod warunkiem utrzymywania stałej wilgotności podłoża).

Malina moroszka nie wymaga specjalnej pielęgnacji, jest odporna na zrywanie liści i szybko wypuszcza nowe, jednak nie należy zupełnie ogałacać jej z ulistnienia. Aby pobudzać krzewinkę do zagęszczania się, pod koniec okresu wegetacji można skrócić jej pędy (można zrobić to także wczesną wiosną).

Przeczytaj też: Odmiany malin - przegląd i charakterystyka najpopularniejszych

Warto wiedzieć
Malina moroszka

Autor: Getty Images

Owoce moroszki są smaczne i mają duże wartości odżywcze

Zalety owoców maliny moroszki

Malina moroszka zwana jest złotem północy. Jej owoce są bogatym źródłem witaminy C oraz witaminy A. Ponadto zawierają wiele mikroelementów oraz dużą ilość antyoksydantów (podobnie, jak borówka amerykańska). Dawniej mieszanki suszonych liści i owoców były używane jako środek przeciwgorączkowy oraz uzupełniający niedobór witamin, a także wspomagający leczenie reumatyzmu i artretyzmu (roślina zawiera diosgeninę – naturalną substancję steroidową). Obecnie wykazano także naukowo, że malina moroszka może być stosowana w zapobieganiu i leczeniu raka żołądka oraz jelit.

Surowcem zielarskim, używanym w medycynie są nie tylko owoce, ale także liście moroszki.

Zastosowanie maliny moroszki

Największy pożytek płynie oczywiście z owoców maliny moroszki, które można spożywać na surowo, ale najczęściej są one przetwarzane (soki, itp.) oraz mrożone. Warto także wiedzieć, że miód z kwiatów moroszki jest uważany za jeden z najzdrowszych i najlepszych na świecie.

Z owoców i liści maliny moroszki sporządzane są wyciągi, które ze względu na dużą zawartość dobrze przyswajalnych składników - głównie witaminy C oraz antyoksydantów, stosuje się do produkcji kosmetyków do ciała oraz włosów.

Nie przegap:

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
Murowane starcie
Taras – bez dachu czy zadaszony? MUROWANE STARCIE
Murowane starcie
Mediateka.pl