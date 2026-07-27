Gdzie rośnie malina moroszka?

Podejmowane są próby odtwarzania upraw maliny moroszki w naszym kraju, ponieważ krzewinka ta niemal wyginęła, głównie przez intensywną eksploatację torfowisk (naturalne siedliska maliny moroszki). Obecnie w stanie naturalnym roślina ta występuje głównie w krajach bałtyckich, w Skandynawii, na Syberii oraz na Alasce – przede wszystkim na torfowiskach. Osuszanie torfowisk i komercyjna eksploatacja lasów zagrażają tej roślinie, a jej stanowiska naturalne szybko się kurczą.

Autor: Getty Images Malina moroszka tworzy kłącza, z których wyrastają pędy o wysokości 10-30 cm

Jak wygląda malina moroszka?

Malina moroszka (Rubus chamaemorus), nazywana też maliną nordycką jest niewysoką krzewinką, rozrastającą się za pomocą kłączy, z których wyrastają pędy. Rośnie w większych grupach, tworząc nieregularne kobierce (podobnie, jak malina arktyczna). Pędy moroszki osiągają wysokość od 10 do 30 cm i nie są opatrzone kolcami lub szczecinką, a jej liście są najczęściej 5-klapowe, zielone, sercowato — nerkowate, o drobno piłkowanych brzegach.

Białe lub jasnoróżowe kwiaty maliny nordyckiej zakwitają w czerwcu i są umieszczone na wyprostowanych szypułkach. Kwiaty żeńskie są mniejsze, mają kilka słupków i szczątkowe pręciki, a kwiaty męskie wyposażone są w wiele pręcików i nieliczne słupki. Tak zwany owoc pozorny maliny złożony jest złożony z kilku pestkowców i początkowo jest czerwony, a w miarę dojrzewania zmienia kolor na pomarańczowy.

Jak smakuje malina moroszka?

Owoce maliny moroszki są jadalne, mają słodko-kwaśny, orzeźwiający smak i są gotowe do zbioru (w Skandynawii) pod koniec lipca.

Autor: Getty Images Malina moroszka w stanie naturalnym występuje głównie w krajach bałtyckich, w Skandynawii, na Syberii oraz na Alasce

Uprawa i pielęgnacja maliny moroszki

Malina moroszka nie jest łatwa w uprawie, ponieważ potrzebuje specyficznych warunków oraz siedliska jak najbardziej zbliżonego do tych naturalnych. W uprawach hodowlanych malina ta rzadko owocuje, ponieważ jest to roślina dwupienna i do owocowania potrzebuje osobników obu płci oraz zapylaczy (trzmiele i pszczoły).

W stanie naturalnym malina moroszka dobrze rośnie na torfowiskach wysokich, w sąsiedztwie lasów, w miejscach nasłonecznionych, często w towarzystwie borówki brusznicy. Wymaga więc kwaśnego, stale wilgotnego podłoża, a jednocześnie nie toleruje zalewania wodą, ani przesuszenia.

Słynie za to z odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne - znosi zarówno mrozy (do minus 40 stopni C!), jak i upały (pod warunkiem utrzymywania stałej wilgotności podłoża).

Malina moroszka nie wymaga specjalnej pielęgnacji, jest odporna na zrywanie liści i szybko wypuszcza nowe, jednak nie należy zupełnie ogałacać jej z ulistnienia. Aby pobudzać krzewinkę do zagęszczania się, pod koniec okresu wegetacji można skrócić jej pędy (można zrobić to także wczesną wiosną).

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Warto wiedzieć Autor: Getty Images Owoce moroszki są smaczne i mają duże wartości odżywcze Zalety owoców maliny moroszki Malina moroszka zwana jest złotem północy. Jej owoce są bogatym źródłem witaminy C oraz witaminy A. Ponadto zawierają wiele mikroelementów oraz dużą ilość antyoksydantów (podobnie, jak borówka amerykańska). Dawniej mieszanki suszonych liści i owoców były używane jako środek przeciwgorączkowy oraz uzupełniający niedobór witamin, a także wspomagający leczenie reumatyzmu i artretyzmu (roślina zawiera diosgeninę – naturalną substancję steroidową). Obecnie wykazano także naukowo, że malina moroszka może być stosowana w zapobieganiu i leczeniu raka żołądka oraz jelit. Surowcem zielarskim, używanym w medycynie są nie tylko owoce, ale także liście moroszki.

Zastosowanie maliny moroszki

Największy pożytek płynie oczywiście z owoców maliny moroszki, które można spożywać na surowo, ale najczęściej są one przetwarzane (soki, itp.) oraz mrożone. Warto także wiedzieć, że miód z kwiatów moroszki jest uważany za jeden z najzdrowszych i najlepszych na świecie.

Z owoców i liści maliny moroszki sporządzane są wyciągi, które ze względu na dużą zawartość dobrze przyswajalnych składników - głównie witaminy C oraz antyoksydantów, stosuje się do produkcji kosmetyków do ciała oraz włosów.

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