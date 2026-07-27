Tulbagia fioletowa (łac. Tulbaghia violacea) nie jest często spotykana w polskich ogrodach, a szkoda, bo zasługuje na większe zainteresowanie. Łączy bowiem w sobie kilka cenionych przez ogrodników cech: dekoracyjność, długie i obfite kwitnienie, łatwość pielęgnacji i odporność na upały. Dodatkowo jej liście i kwiaty mogą mieć zastosowanie kulinarne.

Jak wygląda tulbagia fioletowa i jak długo kwitnie?

Tulbagia fioletowa tworzy osiągającą 30–50 cm wysokości zwartą kępę długich, wąskich i lekko mięsistych liści, które wyglądem przypominają liście niektórych traw ozdobnych. Po uszkodzeniu lub roztarciu liście, pędy i podziemne części rośliny wydzielają intensywny aromat przypominający połączenie czosnku i cebuli.

Największą ozdobą tulbagii są drobne, gwiazdkowate kwiaty zebrane w luźne baldachy. Najczęściej mają barwę liliową, różowofioletową lub jasnofioletową. W sprzyjających warunkach pędy kwiatostanowe mogą dorastać nawet do 60 cm wysokości.

Tulbagia fioletowa kwitnie długo - w zależności od warunków kwitnienie rozpoczyna się już na początku lata i trwa aż do wczesnej jesieni. W chłodniejszym klimacie najwięcej kwiatów pojawia się zwykle od lipca do września. W ciepłych rejonach sezon kwitnienia może być jeszcze dłuższy. Regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów poprawia wygląd kępy i może zachęcać roślinę do dalszego tworzenia pąków.

Autor: Luis Echeverri Urrea/ Getty Images Kwiaty tulbagii fioletowej

Czy tulbagia jest rośliną wieloletnią czy jednoroczną?

Tulbagia fioletowa jest z natury rośliną wieloletnią, która w łagodnym klimacie rośnie przez wiele lat. Jednak w Polsce jej problemem jest niska odporność na mróz, przez co pozostawiona w gruncie może nie przetrwać zimy. Z tego powodu najczęściej uprawia się ją jako roślinę jednoroczną lub wykopuje na zimę i przechowuje w chłodnym pomieszczeniu. Tulbagia fioletowa może zimować w gruncie, ale tylko w cieplejszych rejonach kraju i pod warunkiem bardzo dobrego zabezpieczenia przed mrozem.

Jakie wymagania ma tulbagia fioletowa?

Najważniejszym warunkiem udanej uprawy tulbagii jest odpowiednia ilość światła. Roślina najlepiej rośnie i najobficiej kwitnie w pełnym słońcu. Może być sadzona w lekkim półcieniu, lecz wtedy słabiej kwitnie, liście wydłużają się, a pokrój staje się mniej zwarty. Stanowisko powinno być również ciepłe, najlepiej osłonięte od zimnych oraz silnych wiatrów.

Tulbagia nie ma specjalnych wymagań dotyczących gleby, ale najlepiej rośni w ziemi umiarkowanie żyznej, lekkiej, próchnicznej i dobrze przepuszczalnej. Odpowiednie dla niej jest podłoże gliniasto-piaszczyste wzbogacone kompostem. Jeśli mamy w ogrodzie ziemię ciężką, warto przed sadzeniem tulbagii dodać do niej gruby piasek lub drobny żwir, aby poprawić odpływ wody.

Drenaż ma szczególne znaczenie zimą. Korzenie tulbagii znacznie lepiej radzą sobie z krótkotrwałym przesuszeniem niż ze stagnującą wodą. Sadzenie jej w zagłębieniach terenu, w których po deszczu powstają kałuże, może prowadzić do gnicia korzeni i zamierania całych kęp. W okresie aktywnego wzrostu podłoże powinno pozostawać umiarkowanie wilgotne.

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Autor: guy-ozenne/ Getty Images Tulbagia fioletowa

Kiedy sadzić i jak uprawiać czosnek afrykański w ogrodzie?

Tulbagię najlepiej sadzić w ogrodzie do gruntu wiosną, kiedy minie już ryzyko przymrozków (zazwyczaj po zimnej Zośce). Przed sadzeniem trzeba dokładnie odchwaścić rabatę oraz spulchnić ziemię. Jeżeli podłoże jest ciężkie, na dnie dołka warto umieścić warstwę żwiru, a ziemię wymieszać z piaskiem oraz kompostem. Tulbagię sadzi się na takiej głębokości, na jakiej rosła w dotychczasowym pojemniku. Najlepiej sadzić tulbagię w grupach zachowując 25–35 cm odległości między roślinami. Po posadzeniu tulbagię należy podlać i przez pierwsze tygodnie pilnować, aby ziemia nie wyschła całkowicie. Gdy rośliny już się ukorzenią, są bardziej odporne na brak wody.

Pielęgnacja w sezonie ogranicza się głównie do podlewania (szczególnie podczas długotrwałej suszy), odchwaszczania oraz usuwania przekwitłych kwiatostanów. Liście pozostawia się na roślinie tak długo, jak są zielone. Dzięki nim część podziemna może zgromadzić zapasy potrzebne do dalszego wzrostu.

Podlewać należy obficie, lecz niezbyt często, pozwalając wierzchniej warstwie ziemi lekko przeschnąć. Rośliny uprawiane w przeciętnej glebie ogrodowej nie potrzebują intensywnego nawożenia. Wiosną można zasilić je kompostem albo niewielką dawką nawozu do roślin kwitnących.

Zastosowanie czosnku afrykańskiego

Tulbagia fioletowa to świetna roślina na rabaty. Pasuje do ogrodów naturalistycznych, śródziemnomorskich, żwirowych i skalnych. Dobrze komponuje się z lawendą, szałwią omszoną, kocimiętką, rozchodnikami, gaurą czy niskimi trawami ozdobnymi. Można wykorzystać ją również do tworzenia obwódek wzdłuż ścieżek albo posadzić w pobliżu tarasu. Jej kwiaty przyciągają owady zapylające, dlatego może być wartościowym elementem ogrodu przyjaznego pszczołom i motylom.

Czosnek afrykański znajduje zastosowanie także w kuchni. Liście można drobno posiekać i wykorzystywać podobnie jak szczypiorek. Pasują do sałatek, twarożków, sosów, zup, ziemniaków i potraw warzywnych. Jadalne są również kwiaty, które mają delikatny, czosnkowo-cebulowy smak i mogą służyć jako dekoracyjny dodatek do sałatek oraz innych dań.

Intensywny zapach tulbagii bywa uznawany za pomocny w odstraszaniu niektórych szkodników. Z tego względu roślinę sadzi się niekiedy w pobliżu róż, warzyw i miejsc wypoczynkowych.

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Autor: TonyBaggett/ Getty Images Tulbagia fioletowa

Czy czosnek afrykański można uprawiać w doniczce?

Tulbagia fioletowa znakomicie nadaje się do uprawy pojemnikowej. W naszym klimacie jest to często rozwiązanie wygodniejsze i bezpieczniejsze niż sadzenie jej bezpośrednio w gruncie. Donicę z tulbagią można ustawić na tarasie, balkonie albo przy wejściu do domu, a na zimę przenieść do jasnego i chłodnego pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.

Pojemnik do uprawy tulbagii powinien mieć koniecznie otwory odpływowe, ponieważ zastój wody szybko prowadzi do gnicia korzeni. Na jego dnie warto ułożyć warstwę keramzytu lub drobnego żwiru. Do sadzenia można wykorzystać uniwersalną ziemię ogrodniczą wymieszaną z piaskiem, perlitem albo drobnym żwirem. Podłoże powinno być lekkie i przepuszczalne.

Donicę ustawia się w miejscu słonecznym. Im więcej światła otrzyma roślina, tym większa jest szansa na obfite kwitnienie. Latem tulbagię podlewa się po lekkim przeschnięciu górnej warstwy ziemi. Woda nie może długo pozostawać w podstawce. Od wiosny do połowy lata można stosować raz na dwa lub trzy tygodnie niewielkie dawki nawozu do roślin kwitnących.

Podczas zimowego przechowywania podlewanie znacznie się ogranicza - podłoże powinno być niemal suche, lecz nie może wyschnąć na tyle, aby mięsiste korzenie całkowicie się pomarszczyły.

Wiosną roślinę należy stopniowo przyzwyczajać do zewnętrznych warunków. Najpierw wystawia się ją na kilka godzin w osłonięte miejsce, a dopiero po zahartowaniu pozostawia na dworze na stałe. Gdy korzenie całkowicie wypełnią pojemnik, tulbagię można przesadzić do większej donicy albo podzielić na kilka mniejszych kęp.

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