W ogrodach bardzo często uprawia się rośliny na nawóz zielony. To szerokie pojęcie, które obejmuje gatunki użyźniające podłoże i ogólnie poprawiające jego parametry. Część z nich to rośliny fitosanitarne, które jak wskazuje sama nazwa polepszają fitosanitarny stan gleby. Dzięki temu uprawa roślin jest wydajniejsza, zieleń jest mniej podatna na choroby i szkodniki.

Rośliny fitosanitarne wydzielają związki, które nie tylko hamują rozwój szkodliwych organizmów, ale mogą bezpośrednio je zwalczać.

Jak wykorzystywać rośliny fitosanitarne w ogrodzie?

Rośliny fitosanitarne można wysiać na działce jeszcze przed założeniem ogrodu. W ten sposób ograniczy się wiele problemów, a przy okazji poprawi parametry gleby. Ponadto zaleca się wysiewać je regularnie (podobnie jak całą grupę nawozów zielonych) na grządkach w warzywniku. Warto corocznie przeznaczać część ogrodu warzywnego (20-25%) na uprawę roślin nie dla plonu, ale dla ograniczenia zmęczenia gleby. To się opłaca. W przydomowym sadzie rośliny fitosanitarne z powodzeniem mogą porastać międzyrzędzia (do momentu zbioru owoców). Wiele gatunków można uprawiać w poszczególnych partiach ogrodu jako rośliny ozdobne.

Przy wyborze roślin fitosanitarnych powinno się sprawdzać do jakich rodzin należą. Należy unikać siewu na przykład w następstwie po gatunkach z nimi spokrewnionych, np. facelia i ogórecznik, gorczyca i kapustowate.

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Autor: Yaraslau Saulevich/ Getty Images Koniczyna biała należy do roślin motylkowych

Rośliny fitosanitarne uprawiane na ogrodowych rabatach

W ogrodzie nie brakuje gatunków, które uprawia się dla ich walorów dekoracyjnych, a dodatkowo mają dobroczynne działanie (o którym czasem nie wiemy).

Aksamitki - chętnie uprawiane na rabatach, obrzeżach trawnika i w pojemnikach. W rzeczywistości raz na kilka lat warto obsadzić aksamitkami poszczególne grządki w warzywniku, a także w uprawach pod osłonami. Aksamitki wydzielają substancje, które likwidują chorobotwórcze nicienie glebowe, jak również odstraszają mączlika szklarniowego. W pewnym stopniu działają odstraszająco także na bielinka kapustnika.

Czosnek ozdobny i korona cesarska (szachownica cesarska) odstraszają gryzonie, np. norniki. Ten pierwszy gatunek ma dodatkową, mało znaną zaletę – ścięty i wstawiony do wazonu z innymi kwiatami przedłuża ich trwałość.

Dużymi walorami dekoracyjnymi cechuje się facelia błękitna, którą uprawia się jako nawóz zielony, roślinę fitosanitarną i miododajną. Jej fitosanitarne działanie polega m.in. na zwalczaniu mątwika i poprawie struktury gleby. Wysiewana w cyklu zmianowania pozwala ograniczyć występowanie patogenów.

Ciekawe zastosowanie ma nasturcja, która nie zwalcza szkodników, ale je przyciąga. Roślinę traktuje się jako pułapkę na mszyce. Szkodniki zbierają się w jednym miejscu i tym łatwiej można je zlikwidować.

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Autor: Martin Zaiser/ Getty Images Nasturcja to roślina dekoracyjna i użytkowa

Te gatunki roślin poprawią fitosanitarny stan gleby

Jednym z najcenniejszych gatunków, zwłaszcza na działkach znajdujących się blisko lasu i zaniedbanych jest gryka zwyczajna. Jej popularność rośnie ze względu na duże wzięcie miodu gryczanego. Natomiast uprawa gryki (do fazy owocowania) może skutecznie rozwiązać problem z pędrakami i drutowcami. Gatunek wydziela substancje, które hamują rozwój i uśmiercają szkodniki. Widać to czasem po kremowych larwach, które pod wpływem działania gryki brązowieją.

Dość niedoceniany jest owies, który pozwala zlikwidować patogeny na danym terenie (przerywa ciąg zarazkowy patogenów) a ponadto w danych uprawach ogranicza zachwaszczenie. W uprawach rolnych jest niezwykle wartościowy, gdyż zawiera alkaloid – skopolatynę, hamującą rozwój patogenów wywołujących choroby podstawy źdźbła (podobnie jak bobik).

Na swoje pięć minut ciągle czeka rzodkiew oleista, która wytwarza długi korzeń palony sięgający nawet do 1,5 m głębokości. Roślina nie tylko efektywnie spulchnia glebę i poprawia jej żyzność, ale także poprawia stan fitosanitarny oraz ogranicza populację mątwika buraczanego. Pod tym ostatnim względem ma silniejsze działanie od gorczycy białej, bardziej znanej rośliny fitosanitarnej.

Nostrzyk wykorzystuje się jako nawóz zielony i odstraszacz gryzoni.

Rzepak tradycyjnie uprawia się dla ograniczenia zmęczenia gleby i zahamowania wzrostu chwastów.

Z chrzanu pospolitego warto zrobić obrzeże dla plantacji ziemniaka. W ten sposób zmniejszy się ryzyko wystąpienia stonki ziemniaczanej, chrzan wytwarza fitoncydy odstraszające ten gatunek.

Czosnek i cebula sadzone w międzyrzędziach truskawek mogą rozwiązać problem szarej pleśni.

Rośliny fitosanitarne w galerii zdjęć

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