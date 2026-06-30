W wyniku zanieczyszczeń środowiska, zmian klimatu i przemysłowej działalności człowieka wciąż ubywa gatunków roślin i zwierząt, co wpływa negatywnie na stan otaczającego nas środowiska. Z tego względu należy chronić i rozwijać różnorodność biologiczną, zarówno w skali globalnej, jak i w ogrodach przydomowych. Czym jest bioróżnorodność i jak ją wspierać w ogrodzie?

Co oznacza bioróżnorodność i dlaczego jest ważna?

Różnorodność biologiczna, nazywana też bioróżnorodnością to bardzo szerokie pojęcie obejmujące i oznaczające nie tylko zróżnicowanie gatunkowe roślin, zwierząt i innych organizmów żyjących na ziemi (różnorodność gatunkowa), ale także różnorodność genetyczną w obrębie gatunków oraz zróżnicowanie ekosystemów i krajobrazów. Należy podkreślić, że im bogatsza i bardziej zróżnicowana jest każda ze wspomnianych grup, tym otaczające nas środowisko jest bardziej zrównoważone i stabilne.

Bogata różnorodność organizmów i ich wzajemne oddziaływanie wpływa także pozytywnie na większą odporność i zdolność przetrwania niekorzystnych warunków. Trwająca obecnie degradacja środowiska spowodowana zmianami klimatu czy zanieczyszczeniami przemysłowymi w szybkim tempie zubaża różnorodność biologiczną, a co za tym idzie pogarsza stan środowiska i jednocześnie warunki naszego życia.

Bioróżnorodność ma kluczowe znaczenie w procesie ewolucji oraz pożytecznych dla środowiska zależności pomiędzy organizmami.

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Mniejsza bioróżnorodność lub jej ubożenie ma bezpośredni wpływ na wymieranie gatunków, ograniczenie zróżnicowania genów wielu populacji oraz zanikania siedlisk ich życia.

Czy można dbać o bioróżnorodność w ogrodzie? Absolutnie tak!

O wspieranie bioróżnorodności można zadbać także w skali mikro, w naszych małych czy większych ogrodach lub na działkach. Nie chodzi tu wyłącznie o sadzenie jak największej liczby różnych roślin na rabatach czy grządkach. Kluczem jest stworzenie zintegrowanego i zrównoważonego ekosystemu, który zaprosi do siebie różnorodne formy życia i zapewni im odpowiednie warunki.

Tworząc ogród bioróżnorodny warto świadomie projektować przestrzeń tak, by była atrakcyjna dla szerokiej gamy organizmów. Pomyśl o zaproszeniu do ogrodu ptaków (poprzez budki lęgowe, krzewy owocowe, poidła), pożytecznych owadów (np. zapylaczy, drapieżców mszyc - hotele dla owadów, rośliny miododajne, dzikie zakątki), a nawet drobnych ssaków (jeże, ryjówki – schronienie w stertach gałęzi, kopcach kamieni, niekoszonych trawach). Nie zapominajmy też o mikroorganizmach glebowych, dla których zdrowa, żyzna gleba jest domem i bez których cały ekosystem nie mógłby funkcjonować.

Należy uświadomić sobie, że im więcej organizmów i gatunków znajduje schronienie, pożywienie i warunki do życia w naszym ogrodzie, tym lepiej – dla wszystkich. Zwiększona bioróżnorodność sprawia, że ogród staje się bardziej odporny na choroby i szkodniki (dzięki naturalnym wrogom), bardziej samowystarczalny i, co najważniejsze, znacznie piękniejszy i tętniący życiem.

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Sposoby wspierania różnorodności biologicznej w ogrodach

Już na etapie planowania ogrodu warto starać się tak aranżować jego przestrzeń, aby unikać uboższych biologicznie nasadzeń jednogatunkowych (monokultur), gatunków obcych lub gatunków inwazyjnych, a także sadzić rośliny stanowiące (lub dające) pożywienie dla zwierząt. Lepiej sadzić rośliny rodzimego pochodzenia oraz dostosowane do warunków glebowych i klimatycznych, aby wymagały jak najmniej zabiegów pielęgnacyjnych (np. ochronnych oprysków chemicznych). Warto zastępować także (dość ubogie biologicznie) duże powierzchnie trawników łąkami kwietnymi lub roślinami okrywowymi i zakładać rabaty wielogatunkowe (np. zamiast samych iglaków sadzić byliny).

Warto pomyśleć także o pożytecznych owadach (np. biedronkach, pszczołach, trzmielach, złotookach, motylach) i stworzyć im warunki do życia. Dobrym pomysłem jest posadzenie roślin miododajnych wabiących owady oraz ustawienie gotowych tzw. domków lub hoteli dla owadów oraz niewielkich pojemników z wodą (poidełek).

Domek dla owadów pożytecznych – instrukcja wykonania krok po kroku >>>

Można zaprosić do ogrodu ptaki montując budki lęgowe czy karmniki z pożywieniem i dostępem do wody, a także posadzenie roślin, których owoce będą dla nich pożywieniem. Mogą to być na przykład: berberysy, cis pospolity, dereń jadalny, irga pozioma, jałowiec chiński i jałowiec pospolity, ognik szkarłatny, rokitnik zwyczajny, śnieguliczka biała, trzmielina zwyczajna, kaliny, jarząb pospolity (jarzębina), ligustr pospolity, róże dzikie i tzw. róże owocowe.

W ogrodach lub na działkach można zadbać także o drobne zwierzęta, np. jeże i ustawić im niewielkie budki/domki lub przed zimą pozostawić niezagrabione sterty liści, w których znajdą one schronienie.

Działaniem wspierającym bioróżnorodność jest również stosowanie naturalnego, organicznego nawożenia oraz kompostowanie odpadów organicznych. Poprzez właściwe i naturalne wzbogacanie gleby dbamy o jej właściwą strukturę i jednocześnie wspieramy rozwój pożytecznych organizmów glebowych. Kompostując odpady roślinne i organiczne nie tylko uzyskujemy kompost, ale wpływamy na inicjowanie wielu procesów biologicznych i pożytecznego dla nas i planety naturalnego obiegu materii w przyrodzie.

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