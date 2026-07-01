Pszczoła jest jednym z najważniejszych organizmów nie tylko dla bioróżnorodności ekologicznej, ale także dla człowieka. Posiadając duży ogród warto stworzyć jej optymalne warunki do życia. Nie musimy się ograniczyć do budowy hoteli dla gatunków prowadzących samotniczy tryb życia. Przy odrobinie zapału z powodzeniem można zbudować i prowadzić w ogrodzie lub na działce pasiekę dla pszczół miodnych.

Zanim założysz pasiekę w ogrodzie

Przed założeniem pasieki należy sprawdzić czy posiadamy odpowiednie warunki do amatorskiej hodowli pszczół.

Miejsce na pasiekę powinno być bogate przyrodniczo, z dużą liczbą roślin – użytków pszczelich.

Ogród powinien mieć dość dużą powierzchnię, aby spełnić wymagania prawne.

Pasieka powinna znajdować się przynajmniej 10 m od granicy działki oraz dróg. Jeśli nie można zachować tej odległości zaleca się odgrodzić się od „newralgicznych” miejsc szczelnym ogrodzeniem o wysokości 3 m.

Prawo dokładnie nie określa odległości pasieki od sąsiada, jednak warto zminimalizować ryzyko potencjalnych (i w praktyce - częstych) konfliktów. Paragraf 144 Kodeksu Cywilnego stanowi, że prowadzenie pasieki nie może „ponad przeciętną miarę” utrudniać sąsiadom korzystania z terenów będących ich własnością. Pasiekę warto ubezpieczyć pod kątem odpowiedzialności cywilnej od użądleń zarówno ludzi, jak i zwierząt. Warto przy tym sprawdzić czy nie mamy (lub ktoś z rodziny) uczulenia na jad pszczół.

Wybór miejsca na pasiekę

Zakładanie pasieki należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego miejsca. Stanowisko powinno być dobrze nasłonecznione, suche (optymalna jest wystawa południowa) i zaciszne (aby nie niepokoić owadów – i odwrotnie). Pasiekę warto ogrodzić i dodatkowo obsadzić drzewami oraz krzewami. Szczególnie zaleca się uprawę wierzby iwy, derenia jadalnego, irgi, forsycji i śnieguliczki. Po zdecydowaniu się na hodowlę pszczół i wyborze lokalizacji, fakt posiadania pasieki należy zgłosić Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii. To obowiązek wynikający z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych. To konieczne – niezależnie od ilości uli!

Ile i jakie ule dla pszczół?

Błędem początkującego pszczelarza jest zakładanie małej pasieki (1-2 ule). Pomimo że takie działanie wydaje się rozsądne, w rzeczywistości obarczone jest zbyt dużym ryzykiem. Trzeba założyć, że brak wystarczającego doświadczenia w pierwszych latach może spowodować duże problemy. To nieuniknione.

Przy niewielkiej liczbie uli można na raz stracić całą pasiekę (np. po zimie) i trwale zniechęcić się do tego hobby. Dlatego warto postawić przynajmniej kilka uli. Można ustawiać je parami – wtedy wykonywanie wszelkich prac jest wygodniejsze. Konstrukcje należy ustawić w utwardzonym miejscu, np. na betonowych płytkach. Wyloty uli powinny znajdować się od najbardziej słonecznej strony.

Wybór ula jest sprawą dość trudną – na rynku można znaleźć różnorodne modele. Powinny spełniać podstawowe kryteria:

chronić przed zimnem i przegrzaniem,

zapewniać wentylację,

umożliwiać sprawne pozyskiwanie produktów pszczelich.

Dobre modele mają dodatkowo opcje dostosowywania pojemności do wielkości rodziny. Często wybierany jest typ wielkopolski (o różnych rozmiarach). Ule po zakupie warto pomalować na kolorowo (szczególnie polecana jest barwa biała, żółta, niebieska i niebieskozielona). Nie jest to związane z estetyką, lecz funkcjonalnością. Tak pokolorowany ul ułatwia powrót robotnicom do swoich rodzin. Teren, gdzie znajdują się ule należy często kosić. Nie mogą znajdować się na nim zwierzęta gospodarskie.

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Wyposażenie dodatkowe pasieki

Na pasieczysku (czyli terenie, na którym ustawiamy ule) powinno się znajdować poidełko dla pszczół z bieżącą lub często zmienianą wodą. To konieczność! Nieświeża woda może doprowadzić do występowania chorób u całych rodzin pszczół. Przy większej liczbie uli warto posiadać także pracownię pasieczną. Do podstawowego sprzętu i akcesoriów pszczelarskich należą:

ramki,

kraty odgrodowe,

drut pszczelarski,

podkarmiaczki,

dłuto pasieczne,

podkurzacz,

szczotka do zmiatania pszczół,

wanienka do odsklepiania plastrów,

miodarka,

widelec do odsklepiania plastrów,

drobne sito,

naczynia służące do rozlewu miodu.

Warto zaopatrzyć się także w odpowiedni strój: fartuch pszczelarski, kapelusz z siatką, rękawice, ochraniacze na nogi i ręce.

Zakładanie pasieki w ogrodzie - wybór pszczół

W Polsce hoduje się głównie trzy rasy pszczół:

pszczołę środkowoeuropejską (Apis mellifera mellifera),

(Apis mellifera mellifera), pszczołę kaukaską (Apis mellifera caucasica),

(Apis mellifera caucasica), pszczołę kraińską (Apis mellifera carnica).

Ze względu na łagodne usposobienie warto zdecydować się na ostatnią z wymienionych. Zawsze w pierwszej kolejności zaleca się zasięgnąć rady doświadczonego pszczelarza – jego wiedza na temat linii, ras, a także uwarunkowań danego regionu, jest bezcenna. Najczęściej kupuje się odkłady pszczele (plastry z czerwiem, pyłkiem i pokarmem razem z obsiadającymi je pszczołami oraz matką - najczęściej 5-ramkowe). Zakupu można dokonać u pszczelarza lub w stacji hodowlanej. Pszczoły najlepiej przewozić jesienią lub na przedwiośniu – gdy jeszcze nie latają, a na dworze utrzymują się dodatnie temperatury.

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Rośliny miododajne w ogrodzie

W pobliżu pasieki warto uprawiać (lub pozostawić) rośliny miododajne. Szczególnie cennymi pożytkami pszczelimi są: mniszek, koniczyna (i wiele innych gatunków na nawóz zielony), lipy, chaber bławatek, wierzby, robinia akacjowa, leszczyna, ozdobne rośliny kwitnące, drzewa i krzewy sadownicze, rzepak, gorczyca, wrzosy i nawłoć.

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Autor: www.thinkstockphotos.com/ Archiwum prywatne

Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny

Ile kosztuje założenie pasieki? Przykładowy kosztorys

Koszty związane z założeniem przydomowej pasieki są zróżnicowane i zależą głównie od skali przedsięwzięcia. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć zakup samych uli, których ceny wahają się od 300 do nawet 800 zł za sztukę. Niezbędne będą również pszczoły – koszt jednego odkładu pszczelego (młodej rodziny) to wydatek rzędu 200-400 zł. Do tego dochodzi podstawowy strój ochronny (kapelusz, kombinezon, rękawice) za około 150-300 zł oraz niezbędne narzędzia, takie jak podkurzacz, dłuto pasieczne czy zmiotka, co łącznie może kosztować kolejne 300-500 zł.

Największym jednorazowym wydatkiem, szczególnie dla początkującego pszczelarza, jest zakup miodarki do odwirowywania miodu. Ceny prostych, ręcznych modeli zaczynają się od około 1600 zł, podczas gdy za miodarkę z napędem elektrycznym trzeba zapłacić ponad 2000 zł. Warto jednak pamiętać, że jest to inwestycja na lata. Zakładając niewielką pasiekę składającą się z 2-3 uli, na start trzeba przygotować budżet w granicach 1500-2500 zł, nie wliczając w to kosztu miodarki.