Murator Ogroduje: Trawnik po zimie - zobacz, jak go uratować!

Festiwal Kwiatów na Zamku Książ 2026

Festiwal kwiatów na zamku w Wałbrzychu to już tradycja - ten nazywa się XXXVI Tauron Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ – „Odyseja czasów” i trwa od 30 kwietnia do 3 maja 2026. Co roku w zamku i przed nim można zobaczyć inne aranżacje kwiatowe, inspirowane innymi wydarzeniami lub zjawiskami. W tym roku zaproszono ponad 100 florystów, którzy ozdobią ponad 40 przestrzeni zamkowych.

- Florystyczna wyobraźnia nie zna granic - zapraszają organizatorzy. - To będzie nie tylko podróż przez epoki, ale również okresy życia: dziecięce marzenia czy dojrzałe wspomnienia? Wszystko wyrażone w kwiatach.

W tym roku w długi majowy weekend aranżacje kwiatowe w ponad 30 salach są inspirowane mistrzami różnych dziedzin. W tym roku zobaczymy:

średniowieczny las w wykonaniu mistrzów florystyki,

konstrukcje w stylu Empire,

projekty roślinne nawiązujące do Oświecenia i czasów odkrywców,

bukiety dla Daisy - w nowej przestrzeni,

Miasto zieleni, porcelany i węgla czyli nawiązania do 600-lecia Wałbrzycha

Przygotowali je:

floryści należący do Stowarzyszenia Florystów Polskich,

Międzynarodowego Instytutu Florystów,

floryści należący do Mistrzowskiej Szkoły Florystyki Macieja Krzusa

oraz absolwenci i uczniowie kierunku Florysta z Dolnośląskiego Zespołu Szkół z Jawora.

Dodatkowe wystawy florystyczne i atrakcje

Podczas TAURON Festiwalu Kwiatów i Sztuki istnieje możliwość zobaczenia dodatkowej wystawy florystycznej "Młodość (i kontrowersje) w Książu". Kwietna aranżacja wykonana przez Mistrza Florystyki Macieja Krzusa udekoruje dawne Sale Edukacyjne na III piętrze zamku, na co dzień niedostępne dla turystów podczas dziennego zwiedzania. Wystawa przeniesie nas w świat trzech synów jednej z najbardziej fascynujących kobiet swojej epoki – księżnej Daisy (Marii Teresy Oliwii Hochberg von Pless) oraz jej męża, Jana Henryka XV.

Zaplanowano m.in. strefę pt. "Kwiaty i wiedza". Tu będą pokazy florystyczne prowadzone przez mistrzów florystyki oraz wykłady historyczne, dzięki którym jeszcze lepiej poznacie historię zamku, sztukę układania kwiatów i inspiracje stojące za tegorocznymi aranżacjami. Będzie też zwiedzanie z przewodnikiem wystawy, na której dowiecie się o niezwykłych ciekawostkach i faktach związanych z historią Zamku Książ w miejscu niedostępnym podczas dziennego zwiedzania. Strefa dzieci - na nie czekają zamkowe opowieści, warsztaty kwiatowe oraz kreatywne zabawy.

Zwiedzanie wystawy czasowej: Grupy będą tworzone na bieżąco (na końcu trasy zwiedzania zamku). Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, bilety zakupuje się na dzień, a nie określoną godzinę. Czas zwiedzania: ok. 15 minut.

Książ. Prelekcje z okazji Wystawy Kwiatów na 1 maja

11:00 – Kwiaty jadalne. Ogród na talerzu. Grzegorz Duda przedstawi kwiaty, które można wykorzystać w kuchni

12:00 – Pokaz florystyczny: "Kwiaty nie z tej epoki - podróż w przyszłość."Mistrzowie florystyki Katarzyna Rduch i Kacper Terka przedstawią wizje przyszłości za pomocą kwiatów

13:00 – Pokaz Florystyczny: "Powrót do natury. Przeniesienie Łąki do kompozycji." Mistrz Florystyki Maciej Krzus przeniesie Was do świata natury i sztuki!

14:00 – Miasto węgla i kwiatów.Florysta Roku 2025 Aleksandra Flak opowie o Wałbrzychu i jego związku z węglem, ale także kwiatami!

15:00 – Bonsai. Sztuka dla wszystkich, hobby dla wytrwałychPiotr Czerniachowski wprowadzi Was w świat miniaturowych drzew i sztuki cierpliwości!

16:00 – Tajemnice zamkowych podziemiBogdan Rosicki odkryje przed sekrety skrywane pod Zamkiem Książ

Festiwal Kwiatów w Wałbrzychu. Ceny biletów i godziny

Wystawa jest czynna codziennie w godz. 9 - 18. Ceny zależą od tego, w jakich godzinach chcemy przyjść. W tym roku ceny są nieco wyższe niż w zeszłym.

Festiwal, zamek i wystawa dodatkowa po godz. 16:00 / Normalny 77.00 zł

Festiwal - Zamek + wystawa dodatkowa po 16:00 Ulgowy 64.00 zł

Do godz. 16 - ceny są wyższe - odpowiednio - 82 i 69 zł

Festiwal - Zamek po 16:00 / Normalny 64.00 zł Festiwal - Zamek po 16:00 / Ulgowy 54.00 zł

Ceny do godz. 16 - odpowiednio 69 i 59 zł

Dopłata do Wystawy dodatkowej Normalny - 15 zł / 12 zł (Wymagany także bilet festiwalowy)

