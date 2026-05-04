Ismena (Lac. Ismene), zwana także błonczatką, to roślina cebulowa należąca do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae), pochodząca z cieplejszych rejonów świata. Może być fantastyczną ozdobą letnich rabat oraz balkonów i tarasów (można ją uprawiać zarówno w gruncie, jak i w pojemnikach). Trzeba jednak pamiętać o jej wykopaniu przed zimą, bowiem mrozu nie toleruje.

Jak wygląda ismena?

Ismena tworzy dużą rozetę szerokich, błyszczących, zielonych liści, o długości 50-80 cm. Spomiędzy nich wyrastają wzniesione, grube, mięsiste, nagie, długie na 70-90 cm pędy kwiatostanowe. Na ich szczytach osadzone są baldachowate kwiatostany, złożone z 3-8 pachnących, śnieżnobiałych albo żółtych (to zależy od gatunku) kwiatów o egzotycznej budowie. Pojedynczy kwiat ismeny wygląda jak egzotyczny motyl - składa się z osadzonego na rurce szerokiego przykoronka otoczonego sześcioma wąskimi, długimi i często fantazyjnie poskręcanymi i wywiniętymi na zewnątrz działkami okwiatu. Kwiaty wydzielają przyjemną i intensywną woń, która wabi owady zapylające. To właśnie kwiaty są największą ozdobą ismeny. A do tego nadają się na kwiat cięty.

Cebule ismeny są dość duże - mają obwód do 14 cm.

Kiedy kwitnie ismena?

Ismena kwitnie wczesnym latem, najczęściej w czerwcu lub lipcu, czasami również w sierpniu. Ismena uprawiana w ciepłych warunkach w doniczce może zakwitnąć dwa razy w roku.

Jakie wymagania ma ismena?

Najważniejsze jest to, że ismena jest rośliną ciepłolubną i bardzo źle znosi zimno. Z tego powodu najczęściej jest uprawiana w pojemnikach. Uprawa w gruncie często może sprawiać kłopoty (ale także się udaje!) - błonczatka bowiem dobrze rośnie i kwitnie w temperaturze powyżej 15 st. C.

Do prawidłowego wzrostu i efektownego kwitnienia ismena potrzebuje dużo słońca. Dlatego stanowisko dla niej powinno być słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatrów. Ismeny posadzone w donicach stawiamy w miejscach jasnych, ale najlepiej ze światłem lekko rozproszonym.

Podłoże do uprawy ismeny powinno być żyzne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Warto przed sadzeniem cebul wzbogacić je nawozem organicznym, np. obornikiem bądź kompostem. Podłoże musi być stale wilgotne, ale nie podmokłe!

i Autor: Getty Images Ismena to roślina cebulowa o oryginalnych kwiatach

Kiedy i jak sadzić ismenę w ogrodzie?

Cebule ismeny sadzi się do gruntu na przełomie kwietnia i maja. Do sadzenia wybieramy wyłącznie zdrowe, jędrne, duże cebule.

Przed sadzeniem cebul ismeny na rabacie, trzeba wcześniej przygotować miejsce: odchwaścić, przekopać szpadlem i wyrównać grabiami. Warto dodać do ziemi kompostu. Cebulki umieszcza się w dołkach głębokich na 10-15 cm i oddalonych od siebie o 10-20 cm. Na dnie każdego dołka trzeba ułożyć warstwę drenażu.

Cebule sadzimy pionowo, piętką do dołu, a szyjką do góry. Wierzchołki cebul przykrywamy cienką warstwą ziemi.

Sadzenie cebulek ismeny w pojemnikach

Cebule ismeny w uprawie w pojemnikach sadzi się wcześniej niż te w gruncie, a mianowicie pod koniec marca. Donice wypełniamy żyzną i przepuszczalną glebą, najlepiej wymieszaną z kompostem. Na dnie donicy koniecznie usypujemy warstwę drenażu (keramzyt bądź drobne kamyki). Sadzimy cebule w podłożu tak, aby ich wierzchołki lekko wystawały nad powierzchnię ziemi. Minimalna średnica doniczki dla jednej cebulki ismeny to 10 cm.

i Autor: Getty Images Ismenę można sadzić na rabacie z innymi roślinami cebulowymi kwitnącymi latem

Jak pielęgnować ismenę?

W uprawie ismeny zadbać trzeba przede wszystkim o odpowiednim nawadnianie i nawożenie.

Podlewanie ismeny. Aby utrzymać stałą wilgotność podłoża, zaleca się umiarkowane podlewanie rośliny. W zbyt wilgotnym podłożu korzenie błonczatki szybko gniją, a cała roślina choruje i zamiera. Intensywniej i częściej podlewać należy jedynie podczas okresów suszy. W drugiej połowie sierpnia, gdy kwitnienie zbliża się ku końcowi, zaprzestajemy podlewania, aby roślina mogła przygotować się do zimy (liście rośliny wtedy powoli żółkną i zasychają).

Nawożenie ismeny zaczynamy, gdy roślina rozwinie pierwsze pąki kwiatowe. Do zasilania stosujemy nawozy wieloskładnikowe do roślin kwitnących. Ismenę nawozi się co 2-3 tygodnie, kontynuując zasilanie do dwóch miesięcy po zakończeniu kwitnienia (aby wzmocnić cebulki).

W przypadku ismeny uprawianej w gruncie nie wolno zapominać o regularnym odchwaszczaniu.

Kiedy wykopywać cebule ismeny?

Ismena nie przezimuje na zewnątrz, jej cebule trzeba więc przed zimą wykopać z gruntu i przechować w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi 16–18 st. C. Cebule ismeny zazwyczaj wykopuje się we wrześniu.

Zimowanie ismeny

Wykopane cebule ismeny przechowujemy w skrzynkach w warstwie trocin lub torfu. Ismeny uprawiane w donicach można zimować bez wykopywania cebul (podczas zimowania nie należy ich podlewać!). Warto jednak wspomnieć, że zimowanie ismeny w doniczce bywa zawodne, ponieważ cebule często gniją (sucha z wierzchu ziemia, głębiej może być bardzo wilgotna!). Dlatego lepiej cebule wykopać z doniczek i przełożyć je do skrzynek z torfem bądź trocinami. Idealna temperatura przechowywania przez zimę cebul ismeny to 16-18 st.C.

Problemy w uprawie ismeny: brak kwitnienia, choroby i szkodniki

Mimo że ismena jest rośliną stosunkowo odporną, ogrodnicy mogą napotkać kilka problemów. Najczęstszym jest brak kwitnienia, który zazwyczaj wynika z błędów uprawowych. Do głównych przyczyn należą: zbyt głębokie posadzenie cebuli (jej wierzchołek powinien znajdować się zaledwie 3-5 cm pod ziemią), niewystarczająca ilość słońca lub zbyt młoda cebula, która nie osiągnęła jeszcze dojrzałości do kwitnienia (zwykle o obwodzie poniżej 14 cm). Kluczowe jest także niewłaściwe zimowanie – przechowywanie cebul w temperaturze poniżej 12°C może uszkodzić pąk kwiatowy.

Choć błonczatka rzadko choruje, bywa podatna na szarą pleśń, zwłaszcza przy dużej wilgotności i moczeniu liści podczas podlewania. W okresach suszy może zostać zaatakowana przez przędziorki, których obecność zdradzają delikatne pajęczynki na spodzie liści. Ismena bywa również celem mszyc oraz ślimaków, dlatego warto regularnie kontrolować jej stan i w razie potrzeby reagować naturalnymi preparatami ochronnymi.

Czy ismena jest trująca?

Ismena, podobnie jak wiele innych roślin z rodziny amarylkowatych, jest rośliną trującą. Największe stężenie szkodliwych alkaloidów znajduje się w jej cebulach. Spożycie jakiejkolwiek części rośliny przez ludzi lub zwierzęta domowe może prowadzić do dolegliwości żołądkowych i innych problemów zdrowotnych. Z tego powodu zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza jeśli w ogrodzie lub domu przebywają małe dzieci, psy czy koty. Prace pielęgnacyjne, takie jak sadzenie czy wykopywanie cebul, najlepiej wykonywać w rękawiczkach.

