Ułudka wiosenna (Omphalodes verna) to długowieczna bylina pochodząca z południa Europy. Wyglądem przypomina niezapominajkę - nie powinno nas to dziwić, bowiem obie te rośliny należą do jednej rodziny ogórecznikowatych (Boraginaceae). I obie kwitną na niebiesko.

Jak wygląda ułudka wiosenna?

Ułudka wiosenna to niska bylina rozrastająca się za pomocą rozłogów. Osiąga zaledwie do 15-20 cm wysokości. Roślina tworzy zwarte, zielone kobierce, które wiosną (od marca do maja) obsypane są delikatnymi, intensywnie niebieskimi kwiatami, podobnymi do kwiatów niezapominajki, choć od nich większymi.

Ułudka tworzy dwa rodzaje liści. Pierwsze z nich - liście odziomkowe - są dość duże (dorastają do 8 cm długości), mają sercowaty bądź jajowaty kształt, osadzone są na dłuższych ogonkach, drugie - liście łodygowe - są mniejsze, mają eliptyczny kształt, osadzone na krótszych ogonkach.

Ułudka - uprawa w ogrodzie

Stanowisko dla ułudki. Ułudka wiosenna to roślina cieniolubna, dlatego w ogrodzie wybierzmy dla niej miejsce zacienione - na słonecznych stanowiskach liście mogą żółknąć.

Podłoże dla ułudki. Najlepsze dla ułudki są gleby bogate w próchnicę, przepuszczalne, o odczynie zasadowym. Podłoże powinno być stale wilgotne i dobrze zdrenowane.

Podlewanie ułudki. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie ułudki jest jej systematyczne podlewanie (w upalne dni nawet dwa razy dziennie), nie powinno się dopuszczać do przesychania podłoża.

Mrozoodporność ułudki. Ułudka wiosenna jest byliną dość wytrzymałą na mróz, choć w bardzo mroźne zimy może wymarzać. Dlatego warto jesienią przykryć ją gałązkami iglaków (stroiszem).

Nawożenie ułudki. Wiosną należy usunąć zaschnięte, zeszłoroczne liście ułudki i zasilić roślinę kompostem bądź wieloskładnikowym nawozem mineralnym. Nawozić ułudkę należy także podczas całego sezonu - najlepiej co 2-3 tygodnie, stosując nawóz wieloskładnikowy (ostatnie nawożenie przeprowadzamy we wrześniu)

Rozmnażanie ułudki. Najlepiej rozmnażać ułudkę przez podział rozrośniętych egzemplarzy wiosną bądź jesienią. Rozdzielone rośliny sadzi się od razu do gruntu na docelowe miejsce. Innym sposobem jest rozmnażanie za pomocą pobieranych w sierpniu sadzonek wierzchołkowych, które ukorzeniamy w inspekcie, a do gruntu wysadzamy wiosną. Ułudkę wiosenną można też rozmnażać przez nasiona, ale kiełkują one trudno, dlatego jest to sposób dla cierpliwych. Nasiona wysiewa się do doniczek i trzyma w ciepłym miejscu z dostępem światła (np. w ogrzewanej szklarni).

i Autor: Getty Images Liście ułudki wiosennej są jajowate albo sercowate, jasnozielone

Zastosowanie ułudki w ogrodzie

Ułudka wiosenna to znakomita roślina na rabaty bylinowe i skalniaki, szczególnie te zlokalizowane w zacienionych miejscach ogrodu. Sadząc ją pamiętajmy, że ułudka mocno się rozrasta, często zagłuszając sąsiadujące gatunki. To świetna propozycja do obsadzenia miejsc pod drzewami i większymi krzewami, gdzie ze względu na niedobór światła nie chce rosnąć trawnik. Dodatkową zaletą rośliny jest to, że rozrastając się nie pozwala na rozwój chwastów.

Ułudka wiosenna to świetna roślina na zacienione rabaty. Zalecana gęstość sadzenia to 16 sztuk/m2. Można też wykorzystać ją do tworzenia obwódek ścieżek. To świetna roślina do cienistych zakątków ogrodów urządzonych w stylu wiejskim, naturalistycznym, rustykalnym czy romantycznym.

Jak kontrolować rozrastanie się ułudki wiosennej?

Chociaż ułudka wiosenna jest cenioną rośliną okrywową, jej ekspansywny charakter wymaga pewnej kontroli, szczególnie w pobliżu wolniej rosnących bylin. Tworzy ona gęste kobierce za pomocą nadziemnych rozłogów, które z czasem mogą zacząć zagłuszać sąsiadujące gatunki. Na szczęście, utrzymanie jej w ryzach nie jest trudne i nie wymaga dużego wysiłku.

Podstawowym zabiegiem jest regularne wycinanie nadmiernie rozrastających się rozłogów, co skutecznie ograniczy jej terytorialne zapędy. Warto również co jakiś czas przerzedzać zbyt gęste kępy, co nie tylko powstrzyma ekspansję, ale również pozytywnie wpłynie na kondycję samej rośliny. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do niezapominajki, ułudka nie rozsiewa się w sposób niekontrolowany, co czyni nadzór nad nią znacznie łatwiejszym.

Odmiany ułudki wiosennej

Podstawowa forma gatunku zachwyca intensywnie niebieskimi kwiatami, jednak na rynku dostępne są również inne, równie atrakcyjne odmiany ułudki. Pozwalają one na tworzenie ciekawszych kompozycji kolorystycznych w cienistych partiach ogrodu i wprowadzanie subtelnych akcentów. Do najpopularniejszych kultywarów należą:

'Alba' – odmiana o czysto białych kwiatach, która doskonale rozjaśnia zacienione miejsca.

'Elfenauge' – charakteryzuje się nieco drobniejszymi, ale bardzo licznymi kwiatami w klasycznym, błękitnym kolorze.

'Grandiflora' – jak sugeruje nazwa, wyróżnia się na tle innych odmian wyjątkowo dużymi kwiatostanami.

'Rosea' – rzadziej spotykana, ale bardzo urokliwa propozycja o kwiatach w delikatnym, różowym odcieniu.

