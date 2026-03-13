Co to jest uprawa współrzędna warzyw?

Uprawa warzyw będzie efektywna, jeśli odpowiednio je rozlokujemy. Jakie warzywa się lubią? Warzywa rosnące obok siebie, oddziałują na siebie wzajemnie – zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Uprawa współrzędna warzyw (ang. companion planting) to nic innego jak uprawianie obok siebie konkretnych gatunków warzyw, tak aby wydobyć z tego sąsiedztwa jak najwięcej korzyści.

Uprawa współrzędna warzyw wymaga dobrego planowania. Skupia się przede wszystkim na oddziaływaniu chemicznym (allelopatia), fizycznym (typ i tempo wzrostu, rodzaj systemu korzeniowego, okres wegetacji i termin dojrzałości zbiorczej) oraz zapotrzebowaniu warzyw na składniki pokarmowe.

Korzyści wynikające z uprawy współrzędnej warzyw

Dlaczego warto sadzić warzywa w dobrym sąsiedztwie? Oto korzyści.

Naturalna ochrona: przyciągamy pożyteczne owady, które stają się darmową armią do walki ze szkodnikami.

Lepsza gleba: ziemia nie wyjaławia się tak szybko, jest chroniona przed erozją i dłużej utrzymuje cenne składniki odżywcze.

Mniej chorób: różnorodność na grządce zapobiega tzw. "zmęczeniu gleby" i gromadzeniu się w niej patogenów atakujących rośliny.

Zdrowe plony bez chemii: to najważniejsza korzyść! Dobrze dobrane rośliny rzadziej chorują, więc nie musisz sięgać po opryski, a Twoje warzywa są w pełni naturalne.

Zasady współrzędnej uprawy warzyw

Nie sadź obok siebie roślin (warzyw) z tej samej grupy i rodziny – np. warzyw psiankowatych – pomidora i ziemniaka.

Sadź obok siebie warzywa o różnym zasięgu systemu korzeniowego – pobierające składniki pokarmowe z różnych warstw gleby.

Sadź rośliny motylkowate – ich korzenie wchodzą w symbiozę z bakteriami, dzięki temu zwiększają zawartość azotu w glebie.

Nie sadź obok siebie warzyw o wysokich wymaganiach pokarmowych i wodnych – będą konkurować ze sobą!

Sadź rośliny (warzywa) odstraszające szkodniki – np. aksamitka odstrasza mszyce, czosnek – odstrasza większość szkodników.

Uprawa współrzędna warzyw wymaga dobrego rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych gatunków w warzywniku

Jakie warzywa sadzić obok siebie?

Poznając zasady prawidłowej uprawy warzyw, warto wiedzieć jakie warzywa lubią swoje towarzystwo i jakie warto sadzić obok siebie.

wczesna marchew – cebula

późna marchew – por

seler – por

marchew - sałata – szczypiorek

pomidor – pietruszka

pomidor – seler

sałata – rzodkiewki – kalarepa – seler

kapusta – fasola karłowa

ogórki – koper

kapusta – burak – seler

dynia – fasola

Jakich warzyw nie sadzić obok siebie?

Są warzywa, które nie lubią swojego sąsiedztwa. Poniżej podajemy zestawienie, jakich warzyw nie należy sadzić obok siebie:

sałata – pietruszka

koper włoski – pomidor

fasola karłowa – cebula

pomidor – groch

ogórek – pomidor, ziemniak

groch – fasola

ziemniaki – słonecznik

ziemniaki – pomidor

kapusta – gorczyca

#MuratorOgroduje: Sposoby na zdrowe rośliny kapustne

Te warzywa nie są bardzo popularne. rozpoznaj 10 mniej znanych warzyw Pytanie 1 z 10 To warzywo to: cieciorka fasola groch Następne pytanie