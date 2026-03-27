Truskawki są chętnie uprawiane w przydomowych ogrodach i na działkach. Aby cieszyć się dorodnymi, słodkimi i soczystymi owocami, trzeba zapewnić im odpowiednią pielęgnację. Jednym z najważniejszych zabiegów jest wiosenne nawożenie – właśnie wtedy rośliny budzą się po zimowym spoczynku i rozpoczynają intensywny wzrost. Odpowiednio dobrane nawozy i termin ich aplikacji mają ogromny wpływ na siłę krzaków, liczbę kwiatów oraz jakość i wielkość plonów.

Dlaczego nawożenie truskawek na wiosnę jest tak ważne?

Wiosna to okres największego zapotrzebowania truskawek na składniki pokarmowe. To właśnie wtedy rozpoczyna się ich intensywny wzrost: rozwijają się nowe pędy, liście i korzenie, zaczynają formować pąki kwiatowe. W tym czasie niedobory azotu, fosforu, potasu czy mikroelementów szybko prowadzą do osłabienia roślin, mniejszej liczby kwiatów, gorszego zawiązywania owoców i niższych plonów. Wiosenne nawożenie dostarcza energii do dynamicznego startu wegetacji i buduje podstawę pod obfite, smaczne zbiory. Najważniejsze pierwiastki to:

azot (wzrost zielonej masy i fotosynteza),

fosfor (rozwój korzeni i kwitnienie),

potas (wielkość i smak owoców, odporność na suszę),

oraz wapń, magnez, bor i inne mikroelementy.

11

Optymalne terminy wiosennego nawożenia

Pierwsze nawożenie truskawek - zaraz po ruszeniu wegetacji. Zwykle przypada to na koniec marca – kwiecień (w zależności od regionu i pogody). Najlepiej poczekać, aż gleba rozmarznie, a jej temperatura osiągnie ok. 6–8°C (niektórzy eksperci zalecają nawet 8–12°C, by system korzeniowy aktywnie pobierał składniki). W tym czasie najważniejsze jest dostarczenie roślinom azotu, który pobudza wzrost liści i pędów. Jednak na glebach żyznych lub gdy rośliny były dobrze zasilone jesienią, dawkę azotu warto ograniczyć – nadmiar może spowodować nadmierny wzrost zielonej masy kosztem owoców i zwiększyć podatność na choroby. Na tym etapie doskonale sprawdzą się nawozy bogate w azot, które pobudzą rośliny do szybkiego budowania zielonej masy.

Drugie nawożenie truskawek - na przełomie kwietnia i maja, tuż przed pojawieniem się pąków kwiatowych. Wtedy zmniejszamy dawkę azotu na rzecz fosforu i potasu, które wspierają kwitnienie, zawiązywanie owoców oraz ich wielkość, smak i jędrność. Warto w tym czasie uzupełnić też wapń (poprawia trwałość owoców i ogranicza gnicie) oraz bor (pomaga w zapylaniu i zawiązywaniu).

i Autor: Getty Images Truskawka

Nawozy do wiosennego nawożenia truskawek

Pierwsze nawożenie

Na tym etapie doskonale sprawdzą się nawozy mineralne bogate w azot, takie jak saletra amonowa, mocznik czy siarczan amonu (stosujemy ostrożnie i zgodnie z dawką). Alternatywnie można zastosować nawozy uniwersalne o zrównoważonym składzie NPK (azot, fosfor, potas), z nieco większą zawartością azotu. Doskonałym wyborem jest także kompost, który oprócz azotu dostarcza wielu innych mikroelementów i poprawia strukturę gleby, zwiększając jej żyzność. Świetne są także naturalne gnojówki – np. rozcieńczona gnojówka z pokrzywy (bogata w azot i mikroelementy).

Nawożenie przed kwitnieniem

Najlepiej zastosować specjalistyczne nawozy do truskawek i owoców jagodowych. Produkty te mają optymalny skład NPK oraz zawierają niezbędne mikroelementy (takie jak magnez, bor, żelazo, mangan). Można również użyć nawozy wieloskładnikowe z wyższą zawartością fosforu i potasu względem azotu.

Jeśli preferujesz rozwiązania naturalne:

Popiół drzewny – naturalne źródło potasu i wapnia (stosujemy z umiarem, bo podnosi pH gleby; truskawki lubią odczyn lekko kwaśny – 5,5–6,5).

Mączka kostna – dobre źródło fosforu i wapnia.

Gnojówka ze skrzypu polnego (dostarcza krzem, który wzmacnia rośliny i zwiększa odporność na choroby grzybowe).

Pamiętaj, aby zawsze stosować nawozy zgodnie z zaleceniami producenta i dawkowaniem na opakowaniu – to najlepsza ochrona przed przenawożeniem.

Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!