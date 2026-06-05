Zamiast syntetycznych pestycydów, które są silnymi truciznami nie tylko dla owadów, należy stosować środki na bazie substancji naturalnych. Można je kupić lub zrobić samemu. Gnojówki z roślin, na przykład z pokrzywy, skrzypu czy cebuli, to naturalne środki ochrony roślin, które z powodzeniem można stosować w każdym ogrodzie. To doskonałe preparaty do ochrony roślin w ogrodach ekologicznych. Poznaj przepisy na gnojówki roślinne.

Czym są gnojówki roślinne?

Gnojówki roślinne to naturalne nawozy organiczne, powstające w wyniku procesu fermentacji roślin zanurzonych w wodzie. Są bogatym źródłem cennych składników odżywczych, takich jak azot, potas, fosfor, a także mikroelementów. Ich stosowanie wzmacnia rośliny, poprawia ich kondycję i zwiększa odporność na choroby oraz szkodniki. To ekologiczna alternatywa dla chemicznych preparatów, wykorzystywana od wieków w ogrodnictwie, najczęściej przygotowywana z pokrzywy, skrzypu polnego, żywokostu czy mniszka lekarskiego, zawsze z koniecznością odpowiedniego rozcieńczenia przed użyciem.

Gnojówka z pokrzywy (nawóz z pokrzyw)

Gnojówka z pokrzywy to prawdziwy eliksir dla ogrodu, ceniony za swoje wszechstronne działanie. Nie tylko zapobiega chorobom grzybowym, ale także skutecznie zwalcza mszyce i przędziorki, jednocześnie dostarczając roślinom cennych składników odżywczych. Jest bogata w azot, żelazo, wapń i inne mikroelementy, co czyni ją doskonałym, naturalnym nawozem.

Aby ją przygotować, należy wypełnić ceramiczny lub plastikowy pojemnik (unikanie metalu jest ważne, aby zapobiec reakcjom chemicznym) świeżymi pędami i liśćmi pokrzyw. Najlepiej zbierać pokrzywy przed kwitnieniem, gdyż wtedy stężenie składników odżywczych jest najwyższe. Do 1 kg świeżego ziela (lub 200 g suszonego) należy dodać 10 litrów wody. Całość pozostawia się do fermentacji na okres od dwóch do czterech tygodni, w zależności od temperatury otoczenia – im cieplej, tym proces przebiega szybciej. Proces ten charakteryzuje się intensywnym zapachem i pienieniem – to znak, że zachodzą pożądane reakcje. Warto ją codziennie mieszać, aby zapewnić dostęp tlenu i przyspieszyć fermentację.

Gotowa gnojówka z pokrzywy jest ciemna, przejrzysta i przestaje się pienić. Pamiętaj, że gnojówka z pokrzywy jest bardzo skoncentrowana, dlatego kluczowe jest jej odpowiednie rozcieńczenie przed użyciem. Do zasilania roślin i oprysków profilaktycznych przeciwko chorobom grzybowym i szkodnikom (mszyce, przędziorki) stosuje się roztwór dziesięciokrotnie rozcieńczony (1:10). Takim samym roztworem można podlewać rośliny w okresie wegetacji, dostarczając im cennego azotu i wzmacniając ich odporność. Należy jednak pamiętać, że niektóre rośliny są wrażliwe na gnojówkę z pokrzywy i nie tolerują jej – są to fasola, groch, czosnek i cebula. Unikaj stosowania jej w ich pobliżu. Co więcej, nierozcieńczona gnojówka świetnie sprawdzi się również do polewania pryzmy kompostowej, znacząco przyspieszając proces rozkładu materii organicznej i wzbogacając kompost w cenne składniki.

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i Autor: Getty Images Niektórych warzyw nie należy podlewać gnojówką z pokrzywy

Gnojówka ze skrzypu polnego

Gnojówka ze skrzypu polnego to niezastąpiony sojusznik w ekologicznym ogrodzie, szczególnie ceniony za wysoką zawartość krzemionki. To właśnie dzięki niej skrzyp skutecznie wzmacnia ściany komórkowe roślin, czyniąc je bardziej odpornymi na ataki szkodników, takich jak przędziorki i mszyce, a także na inwazje patogenów grzybowych. Działa zarówno profilaktycznie, jak i wspomagająco w walce z istniejącymi problemami.

Przygotowanie gnojówki ze skrzypu jest podobne do tej z pokrzywy. Należy 1 kg świeżych pędów skrzypu polnego (lub 200 g suszonych) zalać 10 litrami wody. Ważne jest, aby używać niemetalowego pojemnika (plastikowego lub ceramicznego), aby uniknąć niepożądanych reakcji chemicznych. Całość pozostawia się do fermentacji na okres czterech do pięciu dni. Proces fermentacji jest krótszy niż w przypadku pokrzywy, ale również wymaga uwagi. W tym czasie preparat należy codziennie mieszać, aby zapewnić odpowiednie napowietrzenie i przyspieszyć proces. Gotowa gnojówka powinna przestać się intensywnie pienić i nabrać ciemniejszego koloru.

Przed użyciem gnojówkę należy bezwzględnie pięciokrotnie rozcieńczyć wodą (w proporcji 1:5). Tak przygotowanym roztworem opryskuje się rośliny (szczególnie liście, gdzie krzemionka najlepiej się wchłania) oraz podlewa glebę wokół nich. Regularne stosowanie co trzy tygodnie przez cały okres wegetacji nie tylko wzmacnia rośliny, ale także skutecznie zwalcza mączniaka prawdziwego, rdzę, szarą pleśń i inne choroby grzybowe, działając profilaktycznie i leczniczo. Gnojówka ze skrzypu jest więc doskonałym, naturalnym środkiem ochrony roślin, który wspiera ich zdrowy rozwój bez użycia chemii.

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i Autor: Martina Unbehauen/ Getty Images Gnojówka ze skrzypu to naturalny, ekologiczny nawóz i preparat ochronny o wysokiej zawartości krzemionki i potasu

Gnojówka z żywokostu

Gnojówka z żywokostu polnego to kolejny skarb natury, szczególnie ceniony w ogrodnictwie ekologicznym za wysoką zawartość potasu (K) – pierwiastka kluczowego dla obfitego kwitnienia i owocowania. Oprócz potasu, dostarcza również fosfor, azot oraz szereg mikroelementów, wspierając kompleksowo rozwój roślin, od korzeni po owoce. Jest doskonałym nawozem wzmacniającym, który poprawia strukturę gleby i zwiększa odporność roślin na stresy środowiskowe.

Do jej przygotowania najlepiej użyć świeżych liści żywokostu, zebranych przed kwitnieniem, kiedy stężenie składników odżywczych jest najwyższe. Pędy i liście należy posiekać, aby ułatwić proces fermentacji i uwolnienie substancji. Następnie 1 kg świeżego ziela zalewamy 10 litrami wody w niemetalowym pojemniku (plastikowym lub ceramicznym). Fermentacja trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, w zależności od temperatury otoczenia – w cieplejszych warunkach proces ten zachodzi szybciej. Podobnie jak w przypadku innych gnojówek, codzienne mieszanie przyspiesza proces i zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Gotowa gnojówka będzie miała ciemny kolor i przestanie się pienić.

Ze względu na wysoką koncentrację składników, gnojówkę z żywokostu zawsze należy rozcieńczać przed użyciem w stosunku 1:10 (jedna część gnojówki na dziesięć części wody). Jest idealna do nawożenia roślin kwitnących (np. róże, pelargonie), owocujących warzyw (pomidory, papryka, ogórki, dynie) oraz drzew i krzewów owocowych. Można nią podlewać rośliny u nasady, a także stosować jako oprysk dolistny, co pozwala na szybkie dostarczenie składników odżywczych bezpośrednio do liści. Regularne stosowanie, szczególnie w fazie zawiązywania pąków kwiatowych i owoców, wspiera ich rozwój, dojrzewanie i intensywność barw. Gnojówka z żywokostu, choć nie jest typowym środkiem owadobójczym, pośrednio wzmacnia rośliny, czyniąc je mniej podatnymi na ataki szkodników i chorób.

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i Autor: Getty Images Żywokost lekarski

Gnojówka z mniszka lekarskiego

Gnojówka z mniszka lekarskiego to kolejny wartościowy naturalny nawóz, który może znacząco przyczynić się do zdrowia i obfitości plonów w ogrodzie. Jest szczególnie bogata w potas (K), pierwiastek kluczowy dla bujnego kwitnienia, intensywnego owocowania oraz prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. Oprócz potasu, dostarcza również fosfor (P), azot (N) oraz szereg mikroelementów, takich jak magnez i wapń, kompleksowo wspierając witalność roślin i ich odporność na stres.

Do jej przygotowania wykorzystuje się całą roślinę mniszka lekarskiego – liście, łodygi, a nawet korzenie. Najlepiej zbierać je przed kwitnieniem lub w jego początkowej fazie, kiedy stężenie składników odżywczych jest najwyższe. Podobnie jak w przypadku innych gnojówek, 1 kg świeżego ziela (lub około 200 g suszonego) zalewa się 10 litrami wody w niemetalowym pojemniku (np. plastikowym wiadrze lub ceramicznej beczce), aby uniknąć niepożądanych reakcji chemicznych. Proces fermentacji trwa zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, w zależności od temperatury otoczenia – im cieplej, tym szybciej gnojówka będzie gotowa. W trakcie fermentacji zaleca się codzienne mieszanie, co przyspiesza uwalnianie składników i pomaga ograniczyć intensywny zapach. Gotowa gnojówka jest ciemna i przestaje się pienić.

Przed użyciem gnojówkę z mniszka należy bezwzględnie rozcieńczyć wodą, zazwyczaj w proporcji 1:10 (jedna część gnojówki na dziesięć części wody). Tak przygotowanym roztworem można podlewać rośliny u nasady, a także stosować go jako oprysk dolistny, co pozwala na szybkie dostarczenie składników odżywczych bezpośrednio do liści. Jest szczególnie polecana dla warzyw korzeniowych (takich jak marchew, pietruszka, buraki), roślin kwitnących (np. róże, pelargonie) oraz wszelkich upraw owocujących, które potrzebują potasu do prawidłowego rozwoju i lepszego plonowania. Stosowana regularnie, co 2-3 tygodnie w okresie wegetacji, znacznie poprawia kondycję roślin, wspiera ich wzrost i wzmacnia naturalną odporność.

*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI

i Autor: Detailfoto/ Getty Images Mniszek lekarski