Każdy ogrodnik wie, że kluczem do zdrowych i pięknych roślin jest odpowiednie odżywianie. Tradycyjne metody nawożenia, choć skuteczne, wymagają systematyczności, precyzji i sporego zaangażowania. Częste dawkowanie nawozów co kilka tygodni bywa uciążliwe i niesie ryzyko przenawożenia. Na szczęście są rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb współczesnych, zapracowanych ogrodników. Jednym z nich są nawozy o spowolnionym uwalnianiu, znane też jako nawozy wolno działające lub nawozy długo działające, które zmieniają zasady gry w pielęgnacji roślin w ogrodzie, na balkonie i tarasie.

Nawozy o spowolnionym działaniu są bardziej efektywne niż tradycyjne nawozy mineralne jedno- czy wieloskładnikowe. Można je stosować zarówno do roślin uprawianych w gruncie w ogrodzie, jak i tych uprawianych w pojemnikach na balkonach czy tarasach, a także do roślin doniczkowych uprawianych we wnętrzach.

Co to są nawozy długo działające?

Nawozy długo działające, znane również jako nawozy o spowolnionym uwalnianiu, to nowoczesna kategoria produktów do zasilania roślin. Ich sekret tkwi w specjalnej budowie, która pozwala na stopniowe uwalnianie składników odżywczych przez wiele miesięcy. W przeciwieństwie do tradycyjnych nawozów mineralnych, które rozpuszczają się niemal natychmiast po kontakcie z wodą, działają jak miniaturowe kapsułki z zapasem pożywienia.

Najczęściej granulat nawozowy (zawierający azot, fosfor, potas i mikroelementy) jest pokryty specjalną otoczką z polimerów lub żywicy. Ta półprzepuszczalna membrana reaguje na dwa kluczowe czynniki środowiskowe: temperaturę i wilgoć. Gdy gleba jest wilgotna, woda przenika przez otoczkę do wnętrza granulki, rozpuszczając składniki odżywcze. Następnie, pod wpływem ciepła, ciśnienie wewnątrz kapsułki wzrasta, co powoduje powolne "wypychanie" rozpuszczonego nawozu na zewnątrz, prosto do strefy korzeniowej rośliny.

To, jak szybko i jak długo uwalniają się do gleby składniki wchodzące w skład nawozu wolno działającego, zależy od rodzaju nawozu (zastosowanej otoczki) oraz temperatury i wilgotności gleby – im ziemia jest bardziej nagrzana i wilgotna, tym więcej składników pokarmowych przedostaje się do podłoża.

Jakie są zalety nawozów wolno działających?

Nawozy długo działające oferują one szereg korzyści.

Wygoda i oszczędność czasu poświęconego na prace pielęgnacyjne. Nawozy wolno działające stosujemy jednorazowo - wystarczy jedna aplikacja na cały sezon wegetacyjny.

Składniki odżywcze wchodzące w skład nawozu o spowolnionym działaniu są uwalniane stopniowo i bezpośrednio w strefie korzeniowej, dzięki czemu roślina jest w stanie wykorzystać nawet do 80-90% nawozu. Składniki pokarmowe są dostępne przez cały okres wegetacji.

Ryzyko przenawożenia jest zredukowane do minimum. Nawóz uwalnia się powoli, więc stężenie składników w glebie nigdy nie osiąga niebezpiecznego poziomu. Związki mineralne są ukryte w otoczkowanych granulkach, dzięki czemu do gleby przedostają się powoli, w niewielkich ilościach i nie mają bezpośredniego kontaktu z korzeniami.

Mniejsze wymywanie azotanów i fosforanów oznacza mniejsze zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Jest to więc rozwiązanie bardziej ekologiczne.

Równomierny i zdrowy wzrost roślin. Stały, zbilansowany dostęp do pożywienia sprawia, że rośliny rosną harmonijnie, bez nagłych skoków wzrostu, które mogłyby je osłabić. Są silniejsze, zdrowsze, obficiej kwitną i owocują.

Wady nawozów wolno działających

Wysoka cena (nawozy o spowolnionym działaniu są droższe niż nawozy tradycyjne).

Uwalnianie składników pokarmowych zawartych w nawozie jest zależne od temperatury i wilgotności gleby, co nie zawsze odpowiada bieżącym wymaganiom pokarmowym zasilanych roślin.

Nawozy długo działające można stosować w uprawie roślin balkonowych

Jak stosować nawozy wolno działające? Kiedy i jak nawozić nimi rośliny?

Aplikacja nawozów długo działających jest bardzo prosta, ale warto pamiętać o kilku zasadach, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Kiedy nawozić? Najlepszym momentem na zastosowanie nawozu wolno działającego jest wiosna (marzec-kwiecień), na samym starcie sezonu wegetacyjnego. Jedna, prawidłowo zaaplikowana dawka, wystarczy na cały okres wzrostu, kwitnienia i owocowania rośliny.

Jak nawozić? Kluczowe jest, aby granulat znalazł się w strefie korzeniowej, a nie tylko na powierzchni ziemi. Nawóz należy równomiernie rozsypać wokół rośliny, a następnie delikatnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby (na głębokość 5-10 cm), uważając, by nie uszkodzić korzeni. Po aplikacji konieczne jest obfite podlanie rośliny, ponieważ to właśnie woda aktywuje proces stopniowego uwalniania składników odżywczych.

W zależności od rodzaju uprawy, technika aplikacji może się nieznacznie różnić:

Rośliny doniczkowe i balkonowe . Wymieszaj nawóz z podłożem podczas sadzenia lub, w przypadku już rosnących roślin, delikatnie wmieszaj granulat w wierzchnią warstwę ziemi w doniczce.

. Wymieszaj nawóz z podłożem podczas sadzenia lub, w przypadku już rosnących roślin, delikatnie wmieszaj granulat w wierzchnią warstwę ziemi w doniczce. Trawniki . Rozsyp nawóz równomiernie po całej powierzchni murawy, najlepiej przy użyciu siewnika, co zapewni precyzyjne dawkowanie. Zabieg najlepiej wykonać tuż po koszeniu.

. Rozsyp nawóz równomiernie po całej powierzchni murawy, najlepiej przy użyciu siewnika, co zapewni precyzyjne dawkowanie. Zabieg najlepiej wykonać tuż po koszeniu. Rośliny w gruncie (krzewy, byliny, drzewa). Możesz zastosować nawóz na dwa sposoby: wymieszać go z ziemią podczas sadzenia rośliny lub rozsypać wokół już rosnących egzemplarzy i zmieszać z glebą.

Ważne! Zawsze należy trzymać się dawkowania zaleconego przez producenta na opakowaniu.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie