Dlaczego wiosenne nawożenie ogrodu jest ważne?

Wiosenne nawożenie roślin ma duże znaczenie. Rozpoczynające wzrost rośliny potrzebują wielu minerałów. W środowisku naturalnym czerpią je z próchnicy, która powstaje z rozłożonych przez mikroorganizmy zeszłorocznych liści, pędów i innych resztek organicznych. Inaczej jest w ogrodzie; grabiąc liście i skoszoną trawę, wyrywając suche pędy, usuwamy materiał, który mógłby się zamienić w próchnicę. Dlatego konieczne jest wiosenne nawożenie. Składniki mineralne musimy dostarczyć roślinom w postaci nawozów naturalnych lub mineralnych. Rośliny uprawiane w żyznej, zasobnej w substancje pokarmowe glebie są ładne, zdrowe, odporniejsze na mróz i choroby.

Kiedy rozpocząć wiosenne nawożenie ogrodu?

Wiosenne nawożenie roślin, w tym trawnika, rozpoczyna się od marca lub kwietnia, gdy gleba odmarznie.

Jak nawozić ogród nawozami organicznymi?

Ilość próchnicy w glebie można zwiększyć, stosując nawozy naturalne: kompost, obornik i biohumus. Są najlepsze. Sprawiają, że ziemia jest żyźniejsza, chłonie i magazynuje więcej wody, a jednocześnie jest pulchna, przewiewna i dobrze napowietrzona. W takim podłożu rozwijają się pożyteczne mikroorganizmy glebowe, które zamieniają resztki organiczne w łatwo przyswajalne dla roślin substancje pokarmowe. Jednocześnie poprawiają zdrowotność ziemi. Rozkładają związki toksyczne, na przykład dostarczane do ogrodu wraz ze środkami ochrony roślin, zapobiegają też rozwojowi bakterii i grzybów chorobotwórczych.

Nawozy organiczne warto stosować w całym ogrodzie, ale przede wszystkim należy nimi zasilać warzywa, truskawki, krzewy jagodowe i drzewka w sadzie.

Wiosenne nawożenie kompostem

Kompost to najlepiej zbilansowana „dieta” roślin. Zawiera wszystkie potrzebne makro- i mikroelementy w łatwo przyswajalnej formie, poza tym poprawia strukturę gleby. Zwykle stosuje się go wiosną w ilości 20-30 l/m² , ale można nim nawozić ogród przez cały sezon i dać go więcej bez obawy, że zaszkodzi roślinom. Kompost rozkłada się na powierzchni ziemi warstwą grubości co najmniej 2 cm i miesza z nią na głębokość 10-15 cm. Zasila się nim również trawniki. W tym celu trzeba równomiernie rozłożyć nawóz na darni warstwą grubości około 1 cm i zagrabić powierzchnię.

W sprzedaży jest kompost granulowany. To nawóz bardziej stężony, dlatego stosuje się go w mniejszej ilości niż tradycyjny kompost. Rozkłada się go na powierzchni ziemi i płytko przekopuje.

Wiosenne nawożenie obornikiem

Obornik zawiera wszystkie potrzebne roślinom składniki odżywcze. Świeży obornik dodaje się do ziemi jesienią (zasila się nim glebę raz na trzy-cztery lata w dawce 4-6 kg/m²), niestety, ze względu na nieestetyczny wygląd i nieprzyjemny zapach nie nadaje się do stosowania w ogrodach przydomowych. Tej wady nie ma obornik granulowany, który jest pozbawiony organizmów chorobotwórczych, jaj i larw owadów oraz nasion chwastów.

Wybór oborników granulowanych na rynku jest bardzo duży – obecnie prawie każda firma produkująca nawozy sztuczne ma w ofercie także obornik granulowany, który powstaje w wyniku fermentacji, suszenia i prasowania świeżego obornika. Do wyboru, poza bydlęcym, jest obornik koński (polecany na gleby gliniaste oraz do zasilania roślin uprawianych w inspektach i tunelach foliowych, ponieważ w czasie rozkładu wydziela dużo ciepła), owczy (zawiera dużo azotu, można nim nawozić trawniki), świński (ma sporo fosforu, bardziej nadaje się do zasilanie gleb lekkich), kurzy (zawiera bardzo dużo azotu).

Preparaty granulowane rozsypuje się na powierzchni ziemi w dawce sugerowanej przez producenta i płytko miesza z podłożem. Zawarte w granulkach związki pokarmowe pod wpływem wilgoci powoli rozpuszczają się i przenikają do podłoża. Można je stosować przez cały sezon.

Wiosenne nawożenie biohumusem

Biohumus powstaje z odchodów dżdżownic kalifornijskich hodowanych w pryzmach obornika. Zawiera łatwo przyswajalne dla roślin substancje odżywcze, liczne enzymy i pożyteczne mikroorganizmy, które żyją w układzie pokarmowym dżdżownic. Rośliny zasilane biohumusem zdrowo rosną i są odporniejsze na suszę, mróz i choroby. Zwykle jest sprzedawany w postaci płynu lub zawiesiny, które rozpuszcza się w wodzie. Tak otrzymanym roztworem podlewa się i opryskuje rośliny.

i Autor: Getty Images Wiosną warto rozsypać kompost na rabatach bylinowych i grządkach warzywnych

Jak nawozić ogród nawozami zielonymi?

Jeśli rozpoczynamy urządzanie ogrodu, a ziemia jest zbita i mało urodzajna, bo dawno nie była uprawiana – lepiej poczekać z sadzeniem roślin ogrodowych, a zacząć od posiania roślin na nawóz zielony. Ich wielką zaletą jest to, że szybko rosną i tworzą dużo łodyg i liści, które po przykopaniu i rozłożeniu się w ziemi zamieniają się w próchnicę. Poza tym – zagłuszają chwasty.

Rośliny na nawóz zielony ścinamy i przykopujemy, kiedy zaczynają kwitnąć, czyli – zależnie od gatunku – po jednym, dwóch miesiącach uprawy. Gdy zrobimy to za późno – wtedy, gdy na roślinach wytworzą się już nasiona – nawóz staje się mniej wartościowy, bo wiele minerałów transportowanych jest z liści do nasion. Ponieważ nawóz zielony szybko się rozkłada, już w drugiej połowie lata będziemy mogli posadzić rośliny ogrodowe. Na nawóz zielony najlepiej nadają się rośliny motylkowe (łubin, peluszka, seradela, wyka). Wiosną można również siać facelię, gorczycę i owies, jednak w mieszankach z roślinami motylkowymi.

i Autor: Getty Images Do nawożenia trawnika wiosną najlepiej wybierać nawozy przeznaczone specjalnie do murawy

Jak nawozić ogród nawozami mineralnymi?

W ogrodach stosuje się wieloskładnikowe nawozy mineralne (sztuczne). Zawierają pełen zestaw makro- i mikroelementów potrzebnych do prawidłowego wzrostu roślin. Można wybrać nawozy uniwersalne lub specjalistyczne dostosowane do konkretnych grup roślin. Różnią się nieco składem. Wynika to z rozmaitego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe.

Nawozy mineralne uzupełniają nawożenie organiczne roślin. Należy je stosować zwłaszcza wtedy, jeśli dodaliśmy do ziemi torfu lub kory, które zawierają co prawda dużo próchnicy, ale mają mało potrzebnych roślinom minerałów.

Najlepsze są nawozy wieloskładnikowe, gdyż zawierają wszystkie potrzebne roślinom makro- i mikroelementy.

Bardzo dobre są nawozy specjalistyczne, których skład opracowany został dla konkretnych roślin. Są więc nawozy dla: hortensji, róż, różaneczników i azalii, kwiatów ogrodowych, roślin iglastych, krzewów liściastych, trawników, borówek, poziomek i truskawek, winorośli oraz drzew i krzewów owocowych.

Nawozy mineralne należy stosować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu, zgodnie z zaleceniami producenta (mniejsza ilość jest przeznaczona na glebypiaszczyste, a większa na gliniaste). Zwykle dodaje się je do gleby raz – wczesną wiosną lub dwa razy – wiosną i latem. Ponieważ duża część związków z nawozów mineralnych wymywana jest z wodą w głąb ziemi (w czasie podlewania, z deszczem, z wodą z zimowych roztopów) – nawozów tych nie należy stosować jesienią.

Wiosną można też zastosować tak zwane nawozy wolno działające. Są wprawdzie droższe od zwykłych nawozów, warto je jednak stosować. Po pierwsze dlatego, że wystarczy dodać je do ziemi raz na cały sezon wegetacyjny – wiosną. Składniki mineralne w nich zawarte będą powoli przenikać do gleby – w miarę jak będą pobierane przez korzenie roślin. Po drugie dlatego, że roślinom nie grozi przenawożenie, ponieważ związki mineralne ukryte są w kapsułkach.

Murator Ogroduje #3: Wiosenne porządki w ogrodzie: przycinanie, nawożenie i ściółkowanie