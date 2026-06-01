Pelargonie ze względu na swoje pochodzenie są przystosowane do okresów suszy i magazynują wilgoć w swoich mięsistych łodygach i liściach. Mogą przetrwać okresy niedoboru wody, choć ilość kwiatów może nieco ucierpieć.

W tym artykule podpowiemy, jak prostymi sztuczkami zaspokoić zapotrzebowanie pelargonii na wodę, żeby przekształciły balkon w morze kwiatów. Wyjaśniamy, jak rozpoznać, kiedy pelargonie potrzebują wody, jaki jest najlepszy czas na ich podlewanie i jak to robić.

Ile wody potrzebują pelargonie: zasada 10%

Pelargonie są odporne i nie padną natychmiast, jeśli nie będą miały wystarczającej ilości wody. Aby jednak mogły swobodnie kwitnąć i intensywnie rosnąć, potrzebują odpowiedniego nawodnienia.

Ogólną zasadą podlewania roślin doniczkowych jest wykorzystanie około 10% objętości gleby. Dla skrzynki okiennej o długości 80 cm jest to około 2,5 litra wody, podczas gdy doniczka z pojedynczą pelargonią potrzebuje około pół litra.

Właściwą ilość wody można ocenić po tym jak nawadnia ona glebę, ale jej nie zalewa. Jeśli musisz podlewać roślinę kilka razy dziennie, stosując tę zasadę, możesz zwiększyć ilość wody, kierując się intuicją.

Jak często podlewać pelargonie latem?

Pelargonie potrzebują więcej wody w dni o bardzo silnym nasłonecznieniu. Konieczne może być codzienne podlewanie, ale należy uważać, aby nie dopuścić do zalania roślin.

Większym problemem nie jest zwykle tymczasowe przesuszenie, ale przedłużająca się wilgotność. Jeśli ziemia w twoich skrzynkach i doniczkach jest zawsze całkowicie nasiąknięta po podlaniu, spróbuj użyć mniej wody.

Jak sprawdzić, czy pelargonia potrzebuje wody?

Test palca - włóż palec na głębokość około 2-3 cm w ziemie w doniczce czy skrzynce. Jeśli po wyjęciu palce jest suchy, to jest to odpowiedni czas na podlanie pelargonii. Jeśli gleba jest nadal wilgotna, rośliny nie potrzebują więcej wilgoci.Jeśli widzimy, że ziemia odchodzi od krawędzi doniczki, to znak, że pelargonie należy jak najszybciej nawodnić.

Prawidłowe podlewanie pelargonii

Oto trzy najważniejsze wskazówki dotycząc prawidłowego podlewania pelargonii:

Podlewaj powoli i równomiernie - strumień wody z konewki kieruj pod liście między roślinami i pozwól wodzie delikatnie spłynąć na glebę.

Najlepsza do podlewania jest woda o temperaturze pokojowej.

Nie podlewaj pelargonii z góry ani za pomocą zraszacza. Po pierwsze może to prowadzić do rozwoju chorób grzybowych, po drugie liście pelargonii zwykle rosną tak gęsto, że woda nie dotrze do korzeni.

Nie przelewaj - upewnij się, że nadmiar wody ma łatwy odpływ (otwory na dnie pojemników), żeby zapobiec gniciu korzeni. Opróżnij podstawkę w ciągu 15 minut od podlania. Oczywiście nie dotyczy to skrzynek balkonowych, doniczek i wiszących koszy ze zbiornikami na wodę. Są one tak zaprojektowane, aby zapobiegać gromadzeniu się wody.

Kwiaty najlepiej podlewać rano lub wieczorem.

Warto wiedzieć Uważaj, by nie zalać pelargonii! Krótkotrwała susza jest mniej szkodliwa dla pelargonii niż zalanie wodą! Przelanie jest jednym z głównych "wrogów" zdrowych pelargonii. Występuje, gdy gleba w doniczce utrzymuje zbyt dużą wilgotność przez długi czas. Nadmiar wilgoci nasyca glebę, ogranicza tlen i dusi korzenie roślin. Może to powodować ich gnicie, utrudnianie pobierania składników odżywczych i ostatecznie prowadzi do obumarcia rośliny. Jak chronić pelargonie przed zalaniem? Dobry drenaż - upewnij się, że doniczki lub skrzynki balkonowe mają wystarczającą liczbę otworów drenażowych. Warstwa żwiru lub keramzytu na dnie umożliwia odpływ nadmiaru wody.

Podlewaj ostrożnie - przed ponownym podlaniem należy zawsze poczekać, aż górna warstwa, 2-3 cm gleby wyschnie. Jest to szczególnie ważne w chłodne dni.

Regularnie sprawdzaj wilgotność - zrób test palca, aby upewnić się, że nie podlewasz zbyt intensywnie.

