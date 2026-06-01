Dlaczego podlewanie jest tak ważne dla roślin?

Bez wody wzrost i rozwój roślin jest niemożliwy.

Woda jest niezbędnym składnikiem procesu fotosyntezy – to właśnie z niej oraz dwutlenku węgla przy udziale energii słonecznej rośliny wytwarzają niezbędne dla siebie substancje odżywcze.

Woda jest też nośnikiem składników mineralnych pobieranych z gleby, umożliwiając ich transport do wszystkich komórek rośliny.

Woda odpowiada również za utrzymanie tzw. turgoru, czyli wewnętrznego ciśnienia w komórkach, które nadaje roślinom jędrność i pozwala im zachować pionową postawę. Gdy wody brakuje, rośliny więdną i tracą elastyczność.

Woda pełni funkcję termoregulacyjną. Dzięki procesowi transpiracji (odparowywania wody z powierzchni liści), rośliny ochładzają się, chroniąc się przed przegrzaniem (zwłaszcza w upalne dni).

Najczęstsze błędy przy podlewaniu, których musisz unikać

Do najczęściej popełnianych błędów w podlewaniu roślin w ogrodzie należą:

brak podlania roślin bezpośrednio po posadzeniu,

niedopasowanie nawadniania do indywidualnych potrzeb roślin,

zbyt rzadkie lub zbyt częste podlewanie,

zbyt skąpe lub zbyt obfite jednorazowe podlewanie,

nieodpowiednia technika podlewania,

nieodpowiednia pora dnia na podlewanie,

brak odpowiedniego nawodnienia roślin zimozielonych przed nadejściem zimy.

Brak podlania roślin po posadzeniu

Podczas sadzenia każdej rośliny, niezależnie czy jest to mała sadzonka, krzew czy drzewo, jej korzenie są narażone na uszkodzenia i stres, a gleba wokół nich często jest luźna i pełna pustych przestrzeni. Dlatego konieczne jest obfite podlanie rośliny bezpośrednio po posadzeniu, które sprawia, że ziemia osiada, wypełniając te luki i zapewniając ścisły kontakt korzeni z podłożem. Dzięki temu roślina może efektywnie pobierać wodę i składniki odżywcze, co jest kluczowe dla jej aklimatyzacji i szybkiego ukorzenienia się w nowym miejscu.

Zaniechanie tego pierwszego nawodnienia może prowadzić do tzw. szoku przesadzeniowego, więdnięcia, a nawet obumarcia rośliny. Warto wokół świeżo posadzonej rośliny uformować niewielką misę z ziemi, która zatrzyma wodę i pozwoli jej powoli wsiąknąć w głąb.

Rośliny należy podlać zaraz po posadzeniu do gruntu

Niedopasowanie nawadniania do indywidualnych potrzeb roślin

Każda roślina ma określone wymagania wodne. Nie wolno więc wszystkich roślin w ogrodzie traktować jednakowo. Na przykład sukulenty czy rośliny śródziemnomorskie preferują suchsze warunki i dobrze znoszą krótkotrwałe susze, a nadmierne podlewanie może być dla nich bardzo szkodliwe. Natomiast rośliny takie jak hortensje, paprocie czy większość warzyw, wymagają regularnego i obfitego nawadniania, szczególnie w okresach wzrostu i kwitnienia.Dlatego przed posadzeniem konkretnych gatunków roślin w ogrodzie poznajmy ich wymagania wodne, a potem dostosujmy do nich częstotliwość i intensywność podlewania.

Lawenda dobrze znosi okresy suszy

Zbyt rzadkie lub zbyt częste podlewanie

Zbyt rzadkie podlewanie powoduje więdnięcie liści, zahamowanie wzrostu, a w skrajnych przypadkach nawet obumarcie rośliny. Zawartość wody w glebie jest zbyt mała, by korzenie mogły ja pobierać.

Zbyt częste podlewanie wypiera tlen z gleby, co prowadzi do uduszenia korzeni i ich gnicia. Stwarza to idealne warunki dla rozwoju chorób grzybowych. Liście mogą żółknąć, a roślina tracić wigor, wyglądając podobnie jak roślina cierpiąca na suszę, ponieważ zgniłe korzenie nie są w stanie pobierać wody.

Kluczem jest regularne sprawdzanie wilgotności gleby na głębokości kilku cm (palcem lub wilgotnościomierzem) przed każdym podlaniem i nawadnianie dopiero, gdy wierzchnia warstwa gleby jest sucha.

Zbyt skąpe lub zbyt obfite podlewanie

W podlewaniu ważna jest ilość dostarczanej wody.

Zbyt skąpe podlewanie (podlewanie powierzchowne) sprawia, że zwilżeniu ulega jedynie wierzchnia warstwa gleby, a woda nie dociera do głębszych warstw, gdzie powinny rozwijać się silne i zdrowe korzenie. W efekcie korzenie rozwijają się płytko, blisko powierzchni ziemi, gdzie woda wyparowuje najszybciej. Takie rośliny są znacznie bardziej wrażliwe na suszę i upały.

Zbyt obfite podlewanie (nadmierne podlewanie) jest szczególnie szkodliwe na glebach ciężkich. Nadmierna ilość wody może prowadzić do przelania. Dodatkowo, takie obfite i zbyt długie podlewanie może wypłukiwać cenne składniki odżywcze z gleby.

Najlepiej podlewać rośliny rzadziej, ale za to obficie, tak aby woda przeniknęła głęboko do strefy korzeniowej.

Nie tylko częstotliwość, ale i ilość dostarczanej wody ma znaczenie

Nieodpowiednia technika podlewania

Stosowanie niewłaściwej techniki to częsty błąd w podlewaniu roślin w ogrodzie.

Podlewanie z góry - moczenie liści, szczególnie w upalne dni, może prowadzić do szybkiego parowania wody, zanim dotrze ona do korzeni. Co gorsza, krople wody działają jak soczewki, skupiając promienie słoneczne i powodując oparzenia liści. Mokre liście przez dłuższy czas sprzyjają również rozwojowi chorób grzybowych.

Zbyt silny strumień wody - może uszkodzić delikatne rośliny, rozmyć glebę wokół korzeni, a nawet odsłonić system korzeniowy.

Prawidłowo strumień wody należy kierować na glebę bezpośrednio przy podstawie rośliny, nie mocząc liści i kwiatów. Najlepiej używać konewki z sitkiem lub węża z dyszą rozpraszającą, aby woda wsiąkała delikatnie i równomiernie. Systemy nawadniania kropelkowego to idealne rozwiązanie, które dostarcza wodę powoli i precyzyjnie do strefy korzeniowej, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Wodę najlepiej lać bezpośrednio na glebę u podstawy rosliny

Nieodpowiednia pora podlewania: podlewanie roślin w pełnym słońcu

Podlewanie roślin w pełnym słońcu powoduje:

szybkie parowanie - woda dostarczona w pełnym słońcu bardzo szybko paruje z powierzchni gleby i liści, zanim zdąży wsiąknąć w głąb. Oznacza to marnowanie wody i niewystarczające nawodnienie roślin;

- woda dostarczona w pełnym słońcu bardzo szybko paruje z powierzchni gleby i liści, zanim zdąży wsiąknąć w głąb. Oznacza to marnowanie wody i niewystarczające nawodnienie roślin; oparzenia liści - krople wody na liściach działają jak miniaturowe soczewki, skupiając promienie słoneczne i powodując brązowe plamy, czyli oparzenia;

- krople wody na liściach działają jak miniaturowe soczewki, skupiając promienie słoneczne i powodując brązowe plamy, czyli oparzenia; szok termiczny - zimna woda wylana na rozgrzane słońcem glebę i rośliny może wywołać szok termiczny, co osłabia je i czyni bardziej podatnymi na choroby.

Najlepszą porą na podlewanie jest wczesny ranek. Rośliny mają wtedy cały dzień na wchłonięcie wody, a nadmiar wilgoci na liściach zdąży odparować przed nadejściem nocy, minimalizując ryzyko chorób grzybowych. Dobrą porą jest też późny wieczór, gdy słońce już zajdzie, a temperatura spadnie, ale wtedy trzeba zadbać o to, by nie moczyć liści (sprzyja to rozwojowi patogenów w chłodne i wilgotne noce).

Podlewanie roślin w ogrodzie to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych

Brak podlewania roślin zimozielonych przed zimą

Wielu ogrodników zapomina o podlewaniu roślin zimozielonych przed zimą, co jest poważnym błędem, gdyż transpirują one wodę przez całą zimę, nawet w niskich temperaturach. Gdy gleba zamarza, ich korzenie nie są w stanie pobierać wody, co prowadzi do tzw. suszy fizjologicznej, objawiającej się wiosną brązowieniem i usychaniem liści. Aby temu zapobiec, konieczne jest obfite podlanie wszystkich roślin zimozielonych późną jesienią, tuż przed nadejściem pierwszych przymrozków, zapewniając głębokie nawodnienie gleby.

W bezśnieżne zimy należy podlewać wszystkie rośliny zimozielone, także drzewa i krzewy iglaste

#MuratorOgroduje: Nawadnianie kropelkowe w ogrodzie