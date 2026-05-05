Sadzenie pomidorów do gruntu to jeden z najważniejszych elementów uprawy tych popularnych warzyw. Obok właściwego terminu sadzenia, istotne jest także posadzenie roślin na odpowiedniej głębokości. Jak głęboko sadzić pomidory do gruntu?

Kiedy sadzić pomidory do gruntu?

Pomidory to rośliny ciepłolubne i dlatego w naszym klimacie uprawia się je wyłącznie z rozsady. Rozsadę pomidorów można wcześniej przygotować samodzielnie w domu.

Do gruntu pomidory sadzimy do gruntu dopiero wtedy, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków - najlepiej w drugiej połowie maja.

Na jakim stanowisku sadzić pomidory?

Pomidor lubi słońce i dlatego stanowisko do jego uprawy powinno być słoneczne - pomidor musi otrzymać minimum 8 godzin słońca dziennie. Najlepiej, gdy miejsce, w którym sadzimy pomidory jest osłonięte od wiatrów - rośliny bowiem są podatne na złamania.

W jakiej ziemi sadzić pomidory?

Najlepsza ziemia pod pomidory powinna być żyzna (z duża zawartością próchnicy), piaszczysto-gliniasta, dobrze utrzymująca wilgoć, o pH 5,5-6,5. Przed posadzeniem pomidorów trzeba ziemię dobrze odchwaścić.

Pamiętajmy, że pomidorów nie należy uprawiać bezpośrednio po sobie oraz po innych warzywach psiankowatych, takich jak papryka, oberżyna czy ziemniaki.

Hartowanie sadzonek – ważne przed wysadzeniem do gruntu

Zanim sadzonki pomidorów trafią na swoje docelowe miejsce w gruncie, muszą zostać odpowiednio przygotowane na nowe warunki. Ten proces, nazywany hartowaniem, jest niezbędny, aby uniknąć szoku termicznego i silnego stresu dla młodych roślin. Hartowanie powinno trwać od 7 do 10 dni. Rozpocznij od wystawiania sadzonek na zewnątrz w osłoniętym i zacienionym miejscu na zaledwie kilka godzin dziennie.

Stopniowo, każdego kolejnego dnia, wydłużaj czas przebywania roślin na zewnątrz i powoli przyzwyczajaj je do bezpośredniego działania promieni słonecznych. W tym okresie warto również nieco ograniczyć podlewanie, aby wzmocnić rośliny. Prawidłowo przeprowadzone hartowanie sprawi, że sadzonki staną się bardziej odporne na zmienne temperatury i wiatr, co znacząco zwiększy ich szanse na szybkie przyjęcie się w gruncie.

Przygotowaną samodzielnie rozsadę pomidorów sadzimy do gruntu po 15-tym maja

Jak sadzić pomidory w gruncie?

Sadzonki pomidorów podlewamy i ostrożnie wyjmujemy z doniczek, w których rosły dotychczas. Usuwamy z roślin najniżej położone liście.

Pomidory sadzimy co 35–50 cm (zależnie od odmiany), do wcześniej przygotowanych dołków. Wkładamy roślinę do dołka, przysypujemy ziemią i delikatnie ją ugniatamy. Przy każdym posadzonym krzewie pomidora trzeba od razu wbić drewniany palik - do niego później rośliny zostaną przywiązane.

Jak głęboko sadzić pomidory do gruntu?

Pomidory sadzimy w gruncie w taki sposób, aby pół długości rośliny znalazło się w podłożu. Ważne jest, aby cały korzeń i większość łodygi były pod powierzchnią ziemi. Korzenie rozsady wytworzą się wtedy na całej zakopanej łodydze, dzięki czemu pobieranie składników odżywczych z gleby będzie dla rośliny łatwiejsze, a to będzie korzystne dla jej wzrostu.

Pamiętajmy, że sadzonka pomidora powinna być sadzona tak głęboko, aby pierwsze liście nie dotykały gleby (powinny znajdować się tuż nad powierzchnią podłoża, ale go nie dotykać) - dzięki temu ograniczamy zarażanie roślin chorobami odglebowymi.

Sadząc pomidory należy ugnieść podłoże przy sadzonkach, a wokół łodygi utworzyć małe zagłębienie, dzięki któremu woda nie będzie spływała na boki. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać.

