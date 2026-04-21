Nawożenie roślin to jeden z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych, konieczny do prawidłowego rozwoju roślin, obfitego kwitnienia i dobrego plonowania. Poszczególne gatunki roślin ogrodowych różnią się potrzebami pokarmowymi, w związku z czym ich wymagania nawozowe są odmienne. Przed rozpoczęciem nawożenia, trzeba przede wszystkim poznać wymagania roślin, które rosną w naszym ogrodzie.

Najczęściej popełniane błędy w nawożeniu roślin ogrodowych

Do najczęściej popełnianych błędów w nawożeniu roślin należą: zastosowanie niewłaściwego rodzaju nawozu, zbyt duża dawka zastosowanego nawozu, przenawożenie, nienawożenie roślin posadzonych w glebach ubogich w składniki mineralne oraz roślin uprawianych w pojemnikach, nieodpowiedni termin nawożenia, użycie przeterminowanych nawozów, nierównomierne rozsypywanie nawozów.

Zastosowanie niewłaściwego rodzaju nawozu

Nawóz powinien być dobrany do danego gatunku rośliny. Ważne są proporcje poszczególnych składników mineralnych w nawozie.

Zbyt duża dawka zastosowanego nawozu

Jeśli użyjemy zbyt dużo nawozu doglebowo, to możemy spowodować zbytnie zasolenie podłoża, co skutkuje tym, że korzenie roślin nie mogą pobierać z gleby wody ze składnikami mineralnymi. Nawożąc rośliny należy zawsze stosować się do zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu preparatu, starannie odmierzając zalecane dawki.

Groźne przenawożenie

Skutkiem tego błędu może być nieprawidłowy rozwój roślin. Zbyt duże nawożenie azotem powoduje najczęściej intensywny rozwój zielonej masy rośliny, jednocześnie zmniejszając plon i ograniczając kwitnienie. Przenawożenie potasem utrudnia roślinom pobranie magnezu oraz wapnia z gleby, a nadmiar fosforu zakłóca przyswajanie żelaza oraz miedzi.

Nienawożenie roślin posadzonych w glebach ubogich w składniki mineralne i roślin uprawianych w pojemnikach

Dla gleb piaszczystych i przepuszczalnych konieczne jest zasilanie nawozami. W przypadku roślin uprawianych w donicach ziemia po pewnym czasie wyjaławia się i rośliny nie mają skąd pobierać składników mineralnych i coraz słabiej rosną. Dla roślin uprawianych w pojemnikach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie profesjonalnych nawozów otoczkowanych wolno działających, które aplikuje się jeden raz w sezonie.

Nieodpowiedni termin nawożenia

Nawozy zastosowane są zbyt późno lub zbyt wcześnie. Nawozy szybko działające stosuje się w połowie maja, a nawozy otoczkowane wolno działające – w drugiej połowie kwietnia bądź na początku maja. Najpóźniejszy termin nawożenia – tylko nawozami krótko działającymi – to połowa sierpnia. Później możemy stosować już tylko nawozy jesienne. Zbyt późne zastosowanie nawozów azotowych przedłuża wegetację bylin i utrudnia zdrewnienie pędów, przez co rośliny są mniej odporne na przemarznięcia zimą. Ostatni raz w sezonie nawozy azotowe należy zastosować na początku lipca.

Używanie przeterminowanych nawozów

Trzeba pilnować terminów ważności preparatów, które podane są na opakowaniach. Po upływie terminu ważności skład mieszanki nawozowej może się zmienić, a zawarte w niej związki mogą stać się nieskuteczne, a nawet toksyczne.

Nierównomierne rozsypywanie nawozów

Nawozy zawsze trzeba rozsypywać równomiernie po nawożonej powierzchni, w ten sposób, aby nie gromadziły się w nadmiarze w jednym miejscu, a w innym nie było ich w ogóle lub tylko śladowe ilości. Po rozsypaniu nawozy trzeba wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, a potem ostrożnie podlać (dzięki temu zapobiegnie się wietrzeniu preparatu oraz umożliwi lepsze rozmieszczenie składników pokarmowych).

