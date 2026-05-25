Aspiryna w czystej postaci jest produkowana i sprzedawana od 1899 roku. To organiczny związek chemiczny, znany także jako kwas acetylosalicylowy. Jest jednym z najpopularniejszych leków oraz składników leków, głównie przeciwbólowych. Zawiera substancję, z której korzystają także rośliny. Można więc wprowadzić go do uprawy, np. zgodnie z filozofią Zero Waste – wykorzystując przeterminowane leki. Co dokładnie daje aspiryna roślinom?

Aspiryna w uprawie roślin

Kwas salicynowy (i jego pochodne acetylowe) pozytywnie wpływa na wzrost rośliny. Działa m.in. jako regulator wzrostu: pobudza rozwój i przyspiesza inicjowanie poszczególnych faz, np. krzewienia, kwitnienia. Z naukowego punktu widzenia w zakres jego działania wchodzi zwiększenie aktywności peroksydazy askorbinianowej oraz białka i proliny. Oznacza to m.in. podwyższenie tolerancji na skutki wysokiej temperatury.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że rośliny wytwarzają kwas salicynowy w przypadku pojawienia się patogenicznych mikroorganizmów, które odpowiadają za infekcję (mechanizm obronny). Dodatkowe dostarczenie roślinom związków pochodzących z „zewnątrz”, np. w postaci aspiryny, poprawia odporność, ogranicza szkody powodowane wieloma niekorzystnymi czynnikami, a przy tym pobudza wzrost i rozwój.

Jak aspiryna działa na rośliny?

Główne działanie aspiryny to:

Ograniczenie stresu fizjologicznego roślin, czyli negatywnej reakcji na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Dotyczy to nie tylko wspomnianej powyżej wysokiej temperatury, ale także suszy, długotrwałych opadów, drastycznych zmian temperatury, chorób oraz szkodników.

Zwiększanie odporność roślin, przez co są zdrowsze, bujniejsze, rzadziej porażane przez choroby i szkodniki.

Regulacja poszczególnych faz rozwoju – przyspiesza wzrost, zwiększa obfitość kwitnienia i owocowania.

Zwiększanie efektywności fotosyntezy.

Przeczytaj też: Hortensja pięknie zakwitnie, jeśli podlejesz ją tym domowym roztworem. Jest tani i masz go w kuchni!

Zobacz galerię zdjęć: Pomidory w ogrodzie

15

Aspiryna na pomidory i inne rośliny psiankowate

Aspirynę można stosować u różnych grup roślin, ale bardzo często wspomaga się nią warzywa psiankowate. Do najważniejszych uprawianych przedstawicieli tej rodziny roślin należą: pomidor, papryka, ziemniak oraz bakłażan. Psiankowate szczególnie dobrze reagują na kwas acetylosalicynowy - rośliny rzadziej zapadają na choroby, a także lepiej rosną i plonują.

Kiedy i jak podlewać i opryskiwać pomidory aspiryną?

Aspirynę w uprawie roślin wykorzystuje się w formie roztworu do podlewania lub opryskiwania pomidorów.

Zabieg wykonuje się w pochmurny, umiarkowanie chłodny dzień przy bezdeszczowej pogodzie. Roślin nie można opryskiwać i podlewać podczas upałów. Może spowodować to wystąpienie ran oparzeniowych , w i jest nieekonomiczne (woda szybko wyparowuje, a duża różnica temperatur roztworu aspiryny i gleby może spowodować stres u roślin). Należy unikać opryskiwania roślin znajdujących się w fazie kwitnienia (wtedy wystarczy samo podlewanie).

Ile aspiryny na litr wody?

Typowa dawka to jedna tabletka rozpuszczona w 1 litrze wody. Poszczególne rośliny mogą różnie reagować na takie wspomaganie. Dlatego pierwszy zabieg warto wykonać używając roztworu w większym rozcieńczeniu (½ tabletki na 1 litr wody). Podobnie postępuje się z młodymi roślinami, np. rozsadą warzyw.

Surowiec jest co prawda łatwo dostępny, ale nie darmowy. Roztwór aspiryny zaleca się stosować co około dwa miesiące. Zbyt częsta aplikacja jest niewskazana.

Aspiryna do wazonu z kwiatami ciętymi – jak działa?

Aspiryna wpływa dobroczynnie na kondycję kwiatów ciętych przedłużając ich trwałość. Obniża pH wody, usprawniając jej pobieranie przez pędy z kwiatami. Jednocześnie działa dezynfekująco, ogranicza rozwój mikroorganizmów, które pogarszają jakość wody, powodują wydzielanie nieprzyjemnego zapachu, a przy tym powodują szybsze przekwitanie kwiatów ciętych.

We florystyce często stosuje się ją do wzmacniania ciętych kwiatów róż. Ożywia lekko oklapłe kwiaty. Można ją łączyć z węglem drzewnym, który działa dezynfekująco.

Aspiryna nie należy od oczywistych nawozów i środków ochrony roślin, jednak może pomóc w uzyskaniu pięknych owoców u pomidorów czy papryki.

Przeczytaj też:

Sygnały ostrzegawcze: jak rozpoznać przedawkowanie aspiryny i uniknąć uszkodzenia roślin

Chociaż kwas acetylosalicylowy wspiera rośliny, jego nadmiar może przynieść więcej szkody niż pożytku. Kluczowe jest przestrzeganie zalecanych dawek i częstotliwości stosowania. Zbyt stężony roztwór lub zbyt częste zabiegi mogą prowadzić do uszkodzenia pomidorów. Sygnałem ostrzegawczym, że przesadziliśmy z ilością aspiryny, jest pojawienie się na liściach lub pędach nieestetycznych, ciemniejszych plam i przebarwień.

W przypadku zaobserwowania takich objawów należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu i dać roślinie czas na regenerację. Jeśli zdecydujemy się wrócić do kuracji w późniejszym terminie, należy zastosować znacznie mniejsze stężenie. Uważna obserwacja reakcji roślin jest najlepszym sposobem na uniknięcie problemów i skuteczne wykorzystanie dobroczynnych właściwości aspiryny.

Murator Ogroduje #2: Domowe opryski do roślin - przepisy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.