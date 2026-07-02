Twoje anturium marnieje? Sprawdź, co mu dolega i jak je uzdrowić

Michał Mazik
Michał Mazik
2026-07-02 15:08

Żółknące liście? Brązowe plamy na kwiatach? Twoje piękne anturium, zamiast być dumną ozdobą wnętrza, zaczyna chorować. Zanim spiszesz je na straty, sprawdź, co mu dolega. Często przyczyna jest banalna, a rozwiązanie prostsze, niż myślisz. W tym przewodniku krok po kroku pokażemy, jak zdiagnozować problem i przywrócić roślinie dawny blask.

Palce osoby dotykającej liścia anturium z brązowymi plamami na brzegach. O chorobach roślin przeczytasz na Muratordom.
Autor: IRINA KROLEVETC/ Getty Images Co zrobić, gdy anturium choruje?

Anturium to popularna roślina doniczkowa z rodziny obrazkowatych, którą chętnie wykorzystujemy do dekoracji naszych wnętrz. Największa ozdobą anturium są oryginalne kwiaty. Wśród bardzo licznych odmian anturium dostępnych w sprzedaży znajdziemy rośliny o różnej wysokości (od 25 do 75 cm) i różnej barwie pochw otaczających kolbowate kwiatostany: białej, kremowej, żółtej, zielonkawej, różowej, liliowej, czerwonej i purpurowej.

Różne odmiany anturium mają podobne wymagania i podobne szkodniki oraz choroby mogą je atakować. Podpowiadamy, jak zapobiegać chorobom anturium i sobie radzić, gdy nasze anturium zachoruje.

Dlaczego anturium marniej?

Anturium, podobnie jak i inne rośliny doniczkowe, może być porażane przez różne choroby i atakowane przez różne szkodniki roślin. Inną przyczyną tego, że anturium choruje, jest niewłaściwa pielęgnacja rośliny.

Choroby anturium – jak rozpoznać je po objawach?

Anturium najczęściej zmaga się z dwoma rodzajami chorób: fizjologicznymi lub grzybowymi (wirusowe i bakteryjne to marginalny problem). W obu przypadkach przyczyną może być niewłaściwa pielęgnacja. Objawy chorób fizjologicznych są czasem odwracalne – wystarczy dostarczyć roślinie czynnik, którego jej brakowało (woda, makroelementy, więcej światła, itp.). W przypadku chorób grzybowych niezbędne jest zastosowanie fungicydów. Warto stosować środki ekologiczne, np. Bioczos lub Biosept – wtedy zabieg można wykonać bezpośrednio w pomieszczeniu.

Częstym objawem wystąpienia chorób grzybowych są przebarwienia blaszek liściowych, mozaiki i nekrozy, plamy i plamistości liści, pleśnie, pomarańczowe i brązowe punkciki (rdze).

Choroby fizjologiczne określa się na podstawie objawów:

  • Brązowienie końcówek liści – problem najczęściej występuje zimą. Powodem jest niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Czasem objawy pojawiają się także na wskutek podlewania roślin chlorowaną wodą.
  • Żółknięcie, potem brązowienie i zasychanie brzegów blaszek – roślina dostaje zbyt dużo azotu, trzeba ograniczyć nawożenie tym pierwiastkiem.
  • Żółknięcie i opadanie liści lub ciemne plamy – przyczyną jest nadmiar wody. Należy ograniczyć podlewanie lub przenieść roślinę w cieplejsze miejsce.
  • Słabe wybarwienie liści i kwiatów, żółknięcie/brązowienie części roślin – przyczyną jest nadmiar światła i bezpośrednie padanie promieni słonecznych. Anturium trzeba przenieść w miejsce bardziej oddalone od okna, poparzone fragmenty należy przyciąć.
  • Mało kwiatów lub brak kwitnienia – roślina ma za mało światła, trzeba przenieść ją w słoneczne miejsce. Ponadto warto wspomóc ją nawozem (od wiosny do końca lata) o zwiększonej dawce fosforu.
Choroby anturium
Autor: Getty Images/ Getty Images Zdarza się, że na liściach anturium pojawiają się żółte i brązowe plamy. Co to oznacza?

Jakie szkodniki atakują anturium?

Anturium jest podatne na te same szkodniki, z którymi borykają się inne rośliny pokojowe. Ważna jest profilaktyka – zadbane, zdrowe okazy rzadziej są atakowane przez owady i roztocza. Do szkodników, które można łatwo zwalczyć chemicznie (preparatami Polysect, Actellic) należą:

  • mszyce (objawem charakterystycznym jest wydzielanie lepkiej spadzi),
  • przędziorki (produkują drobną pajęczynkę),
  • wełnowce (przypominają strzępki waty),
  • mączliki (przy poruszeniu rośliny wolno unoszą się chmary malutkich, białych „muszek”).

Znacznie trudniejsze jest zwalczanie tarczników i miseczników. W tym wypadku stosowanie preparatów jest skuteczne tylko w niektórych fazach rozwoju szkodnika (w praktyce łatwo je przeoczyć). Dlatego owady zwalcza się ręcznie, np. zdrapując tarczki i miseczki ostrym patykiem. Miejsca żerowania należy przetrzeć szmatką nasączoną roztworem z szarego mydła lub alkoholem.

Zobacz anturium w galerii zdjęć.

Anturium
Galeria zdjęć 20

Jak dbać o anturium, by nie chorowało?

Kluczowymi elementami w uprawie anturium, podobnie jak i innych kwiatów doniczkowych, są: światło, temperatura i woda.

  • Światło dla anturium. Roślinom należy zapewnić takie miejsce, które nie będzie zbyt ciemne (wtedy anturium słabo kwitnie), ale jednocześnie nie jest narażone na bezpośrednie nasłonecznienie. Dlatego lepiej zrezygnować z uprawy w słabo oświetlonym pokoju (z oknem północnym) oraz na słonecznym, południowym parapecie. Odpowiednie dla anturium są jasne pomieszczenia z oknami usytuowanymi na wschód lub zachód.
  • Temperatura i wilgotność powietrza dla anturium. Anturium lubi ciepło – przez cały rok dobrze radzą sobie w temperaturze pokojowej. Zimą może natomiast pojawić się problem z małą wilgotnością powietrza (wskutek uruchomienia centralnego ogrzewania). Warto więc zainstalować nawilżacz powietrza.
  • Woda dla anturium. Istotnym elementem pielęgnacji anturium jest właściwe podlewanie: nie można podlewać za dużo, ani za mało. Przesuszenie szkodzi, ale woda jednocześnie nie powinna zalegać w podstawce. Ważna jest częstotliwość zabiegu (zależna od stanowiska) i jakość wody (powinna być miękka – zaleca się ją odstawić na kilka godzin). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów związanych z gniciem korzeni, na dnie donicy warto usypać solidną (kilka cm) warstwę drenażu.

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