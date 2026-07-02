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Anturium to popularna roślina doniczkowa z rodziny obrazkowatych, którą chętnie wykorzystujemy do dekoracji naszych wnętrz. Największa ozdobą anturium są oryginalne kwiaty. Wśród bardzo licznych odmian anturium dostępnych w sprzedaży znajdziemy rośliny o różnej wysokości (od 25 do 75 cm) i różnej barwie pochw otaczających kolbowate kwiatostany: białej, kremowej, żółtej, zielonkawej, różowej, liliowej, czerwonej i purpurowej.
Różne odmiany anturium mają podobne wymagania i podobne szkodniki oraz choroby mogą je atakować. Podpowiadamy, jak zapobiegać chorobom anturium i sobie radzić, gdy nasze anturium zachoruje.
Dlaczego anturium marniej?
Anturium, podobnie jak i inne rośliny doniczkowe, może być porażane przez różne choroby i atakowane przez różne szkodniki roślin. Inną przyczyną tego, że anturium choruje, jest niewłaściwa pielęgnacja rośliny.
Choroby anturium – jak rozpoznać je po objawach?
Anturium najczęściej zmaga się z dwoma rodzajami chorób: fizjologicznymi lub grzybowymi (wirusowe i bakteryjne to marginalny problem). W obu przypadkach przyczyną może być niewłaściwa pielęgnacja. Objawy chorób fizjologicznych są czasem odwracalne – wystarczy dostarczyć roślinie czynnik, którego jej brakowało (woda, makroelementy, więcej światła, itp.). W przypadku chorób grzybowych niezbędne jest zastosowanie fungicydów. Warto stosować środki ekologiczne, np. Bioczos lub Biosept – wtedy zabieg można wykonać bezpośrednio w pomieszczeniu.
Częstym objawem wystąpienia chorób grzybowych są przebarwienia blaszek liściowych, mozaiki i nekrozy, plamy i plamistości liści, pleśnie, pomarańczowe i brązowe punkciki (rdze).
Choroby fizjologiczne określa się na podstawie objawów:
- Brązowienie końcówek liści – problem najczęściej występuje zimą. Powodem jest niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Czasem objawy pojawiają się także na wskutek podlewania roślin chlorowaną wodą.
- Żółknięcie, potem brązowienie i zasychanie brzegów blaszek – roślina dostaje zbyt dużo azotu, trzeba ograniczyć nawożenie tym pierwiastkiem.
- Żółknięcie i opadanie liści lub ciemne plamy – przyczyną jest nadmiar wody. Należy ograniczyć podlewanie lub przenieść roślinę w cieplejsze miejsce.
- Słabe wybarwienie liści i kwiatów, żółknięcie/brązowienie części roślin – przyczyną jest nadmiar światła i bezpośrednie padanie promieni słonecznych. Anturium trzeba przenieść w miejsce bardziej oddalone od okna, poparzone fragmenty należy przyciąć.
- Mało kwiatów lub brak kwitnienia – roślina ma za mało światła, trzeba przenieść ją w słoneczne miejsce. Ponadto warto wspomóc ją nawozem (od wiosny do końca lata) o zwiększonej dawce fosforu.
Jakie szkodniki atakują anturium?
Anturium jest podatne na te same szkodniki, z którymi borykają się inne rośliny pokojowe. Ważna jest profilaktyka – zadbane, zdrowe okazy rzadziej są atakowane przez owady i roztocza. Do szkodników, które można łatwo zwalczyć chemicznie (preparatami Polysect, Actellic) należą:
- mszyce (objawem charakterystycznym jest wydzielanie lepkiej spadzi),
- przędziorki (produkują drobną pajęczynkę),
- wełnowce (przypominają strzępki waty),
- mączliki (przy poruszeniu rośliny wolno unoszą się chmary malutkich, białych „muszek”).
Znacznie trudniejsze jest zwalczanie tarczników i miseczników. W tym wypadku stosowanie preparatów jest skuteczne tylko w niektórych fazach rozwoju szkodnika (w praktyce łatwo je przeoczyć). Dlatego owady zwalcza się ręcznie, np. zdrapując tarczki i miseczki ostrym patykiem. Miejsca żerowania należy przetrzeć szmatką nasączoną roztworem z szarego mydła lub alkoholem.
Zobacz anturium w galerii zdjęć.
Jak dbać o anturium, by nie chorowało?
Kluczowymi elementami w uprawie anturium, podobnie jak i innych kwiatów doniczkowych, są: światło, temperatura i woda.
- Światło dla anturium. Roślinom należy zapewnić takie miejsce, które nie będzie zbyt ciemne (wtedy anturium słabo kwitnie), ale jednocześnie nie jest narażone na bezpośrednie nasłonecznienie. Dlatego lepiej zrezygnować z uprawy w słabo oświetlonym pokoju (z oknem północnym) oraz na słonecznym, południowym parapecie. Odpowiednie dla anturium są jasne pomieszczenia z oknami usytuowanymi na wschód lub zachód.
- Temperatura i wilgotność powietrza dla anturium. Anturium lubi ciepło – przez cały rok dobrze radzą sobie w temperaturze pokojowej. Zimą może natomiast pojawić się problem z małą wilgotnością powietrza (wskutek uruchomienia centralnego ogrzewania). Warto więc zainstalować nawilżacz powietrza.
- Woda dla anturium. Istotnym elementem pielęgnacji anturium jest właściwe podlewanie: nie można podlewać za dużo, ani za mało. Przesuszenie szkodzi, ale woda jednocześnie nie powinna zalegać w podstawce. Ważna jest częstotliwość zabiegu (zależna od stanowiska) i jakość wody (powinna być miękka – zaleca się ją odstawić na kilka godzin). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów związanych z gniciem korzeni, na dnie donicy warto usypać solidną (kilka cm) warstwę drenażu.
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