Anturium to popularna roślina doniczkowa z rodziny obrazkowatych, którą chętnie wykorzystujemy do dekoracji naszych wnętrz. Największa ozdobą anturium są oryginalne kwiaty. Wśród bardzo licznych odmian anturium dostępnych w sprzedaży znajdziemy rośliny o różnej wysokości (od 25 do 75 cm) i różnej barwie pochw otaczających kolbowate kwiatostany: białej, kremowej, żółtej, zielonkawej, różowej, liliowej, czerwonej i purpurowej.

Różne odmiany anturium mają podobne wymagania i podobne szkodniki oraz choroby mogą je atakować. Podpowiadamy, jak zapobiegać chorobom anturium i sobie radzić, gdy nasze anturium zachoruje.

Dlaczego anturium marniej?

Anturium, podobnie jak i inne rośliny doniczkowe, może być porażane przez różne choroby i atakowane przez różne szkodniki roślin. Inną przyczyną tego, że anturium choruje, jest niewłaściwa pielęgnacja rośliny.

Choroby anturium – jak rozpoznać je po objawach?

Anturium najczęściej zmaga się z dwoma rodzajami chorób: fizjologicznymi lub grzybowymi (wirusowe i bakteryjne to marginalny problem). W obu przypadkach przyczyną może być niewłaściwa pielęgnacja. Objawy chorób fizjologicznych są czasem odwracalne – wystarczy dostarczyć roślinie czynnik, którego jej brakowało (woda, makroelementy, więcej światła, itp.). W przypadku chorób grzybowych niezbędne jest zastosowanie fungicydów. Warto stosować środki ekologiczne, np. Bioczos lub Biosept – wtedy zabieg można wykonać bezpośrednio w pomieszczeniu.

Częstym objawem wystąpienia chorób grzybowych są przebarwienia blaszek liściowych, mozaiki i nekrozy, plamy i plamistości liści, pleśnie, pomarańczowe i brązowe punkciki (rdze).

Choroby fizjologiczne określa się na podstawie objawów:

Brązowienie końcówek liści – problem najczęściej występuje zimą. Powodem jest niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Czasem objawy pojawiają się także na wskutek podlewania roślin chlorowaną wodą.

Żółknięcie, potem brązowienie i zasychanie brzegów blaszek – roślina dostaje zbyt dużo azotu, trzeba ograniczyć nawożenie tym pierwiastkiem.

Żółknięcie i opadanie liści lub ciemne plamy – przyczyną jest nadmiar wody. Należy ograniczyć podlewanie lub przenieść roślinę w cieplejsze miejsce.

Słabe wybarwienie liści i kwiatów, żółknięcie/brązowienie części roślin – przyczyną jest nadmiar światła i bezpośrednie padanie promieni słonecznych. Anturium trzeba przenieść w miejsce bardziej oddalone od okna, poparzone fragmenty należy przyciąć.

Mało kwiatów lub brak kwitnienia – roślina ma za mało światła, trzeba przenieść ją w słoneczne miejsce. Ponadto warto wspomóc ją nawozem (od wiosny do końca lata) o zwiększonej dawce fosforu.

Autor: Getty Images/ Getty Images Zdarza się, że na liściach anturium pojawiają się żółte i brązowe plamy. Co to oznacza?

Jakie szkodniki atakują anturium?

Anturium jest podatne na te same szkodniki, z którymi borykają się inne rośliny pokojowe. Ważna jest profilaktyka – zadbane, zdrowe okazy rzadziej są atakowane przez owady i roztocza. Do szkodników, które można łatwo zwalczyć chemicznie (preparatami Polysect, Actellic) należą:

mszyce (objawem charakterystycznym jest wydzielanie lepkiej spadzi),

przędziorki (produkują drobną pajęczynkę),

wełnowce (przypominają strzępki waty),

mączliki (przy poruszeniu rośliny wolno unoszą się chmary malutkich, białych „muszek”).

Znacznie trudniejsze jest zwalczanie tarczników i miseczników. W tym wypadku stosowanie preparatów jest skuteczne tylko w niektórych fazach rozwoju szkodnika (w praktyce łatwo je przeoczyć). Dlatego owady zwalcza się ręcznie, np. zdrapując tarczki i miseczki ostrym patykiem. Miejsca żerowania należy przetrzeć szmatką nasączoną roztworem z szarego mydła lub alkoholem.

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Jak dbać o anturium, by nie chorowało?

Kluczowymi elementami w uprawie anturium, podobnie jak i innych kwiatów doniczkowych, są: światło, temperatura i woda.

Światło dla anturium. Roślinom należy zapewnić takie miejsce, które nie będzie zbyt ciemne (wtedy anturium słabo kwitnie), ale jednocześnie nie jest narażone na bezpośrednie nasłonecznienie. Dlatego lepiej zrezygnować z uprawy w słabo oświetlonym pokoju (z oknem północnym) oraz na słonecznym, południowym parapecie. Odpowiednie dla anturium są jasne pomieszczenia z oknami usytuowanymi na wschód lub zachód.

Temperatura i wilgotność powietrza dla anturium. Anturium lubi ciepło – przez cały rok dobrze radzą sobie w temperaturze pokojowej. Zimą może natomiast pojawić się problem z małą wilgotnością powietrza (wskutek uruchomienia centralnego ogrzewania). Warto więc zainstalować nawilżacz powietrza.

Woda dla anturium. Istotnym elementem pielęgnacji anturium jest właściwe podlewanie: nie można podlewać za dużo, ani za mało. Przesuszenie szkodzi, ale woda jednocześnie nie powinna zalegać w podstawce. Ważna jest częstotliwość zabiegu (zależna od stanowiska) i jakość wody (powinna być miękka – zaleca się ją odstawić na kilka godzin). Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów związanych z gniciem korzeni, na dnie donicy warto usypać solidną (kilka cm) warstwę drenażu.

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