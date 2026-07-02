Róże nie bez powodu uznawane są za królowe ogrodów, gdyż nie tylko zachwycają niezwykle pięknymi kwiatami, ale też posiadają niemal królewskie wymagania. Szczególnie wymagające i wrażliwe są szlachetne odmiany z grupy róż wielkokwiatowych, dlatego aby zwiększyć ich odporność na niesprzyjające warunki, rozmnaża się je za pomocą szczepienia nazywanego okulizacją.

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Na czym polega okulizacja róż?

Okulizacja róż polega na przeniesieniu oczka odmiany szlachetnej na szyjkę korzeniową odpowiedniej podkładki, uzyskanej zwykle z siewek bardziej wytrzymałej róży dzikiej. Aby zabieg zakończył się powodzeniem, należy wykonać go bardzo starannie, w przeciwnym razie przeszczepione oczko się nie przyjmie.

Przed przystąpieniem do okulizacji, wybiera się dobrze uprawione i odchwaszczone stanowisko, na którym bardzo wczesną wiosną sadzi się jednoroczne podkładki w rozstawie 15 cm x 60–80 cm. Szyjkę korzeniową podkładki pozostawia się kilka centymetrów nad podłożem, a następnie obsypuje kopczykiem z ziemi.

Jak przygotować róże do okulizacji?

Sukces okulizacji w dużej mierze zależy od odpowiedniego przygotowania zarówno podkładki (rośliny, na której szczepimy), jak i róży szlachetnej, z której pobierzemy oczko.

Na kilka tygodni przed planowanym zabiegiem (który przypada na okres od czerwca do sierpnia) należy zadbać o doskonałą kondycję roślin. Regularne i obfite podlewanie jest absolutnie kluczowe – sprawia, że pędy są pełne soków, a kora staje się elastyczna i łatwo "odchodzi" od drewna, co jest niezbędne do prawidłowego wykonania nacięcia. Równie ważne jest systematyczne odchwaszczanie i ochrona przed chorobami czy szkodnikami. Roślina musi być w pełni sił, aby mogła skupić swoją energię na zrośnięciu się z przeszczepem, a nie na walce z problemami.

Sygnałem, że nadszedł właściwy moment, jest rozpoczęcie kwitnienia przez róże odmian szlachetnych. To znak, że pąki w kątach liści są już dojrzałe i gotowe do pobrania.

Jak okulizować róże? Instrukcja krok po kroku

W pierwszej kolejności odsłania się szyjkę korzeniową podkładki i starannie oczyszcza z ziemi, a następnie ostrym nożem (tzw. okulizakiem) wykonuje na niej płytkie nacięcie w kształcie litery T.

Oczka odmiany szlachetnej pobiera się tuż przed okulizacją, wycinając je ze środkowej części silnego, zdrowego i oczyszczonego z liści oraz kolców pędu odmiany szlachetnej.

Cięcie wykonuje się dość płytko, nie wycinając zbyt wiele drewna.

Tak przygotowane oczko (tzw. tarczkę) umieszcza się w nacięciu podkładki, wsuwając je pomiędzy lekko rozchylone brzegi kory i obcinając nadmiar tkanek znajdujących się ponad górną granicą nacięcia.

Tarczka po umieszczeniu na podkładce powinna przylegać do niej bardzo ściśle, gdyż tylko wtedy będzie miała szansę się z nią zrosnąć.

Oczko mocuje się do podkładki obwiązując je ściśle specjalną, foliową łatką lub paskami folii i ponownie kopczykuje szyjkę korzeniową.

Po około 2 tygodniach można już sprawdzić efekt zabiegu.

Wprawdzie oczko w danym sezonie nie wyda jeszcze pędów (jest to oczko śpiące), ale jeśli się przyjęło, to będzie intensywnie zielone i nabrzmiałe (jeśli się nie przyjęło to uschnie).

Przed zimą miejsce szczepienia osłania się kopczykiem z ziemi. Wiosną rozgarnia się ziemię i ścina koronę podkładki 1–3 cm nad zaokulizowanym oczkiem. Po krótkim czasie z oczka zacznie rozwijać się pęd, który należy uszczknąć, gdy będzie miał 3–4 liście.

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Zobacz na filmie, jak wykonać okulizację róż

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