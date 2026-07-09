Małe białe robaczki w ziemi w doniczce - co to jest?

To skoczogonki (Collembola), niewielkie (zwykle 2-3 mm długości) stawonogi należące do skrytoszczękich, blisko spokrewnione z owadami. Z reguły mają jasne – białe, kremowe lub szare ciało. Cechą charakterystyczną jest posiadanie widełek skokowych na odwłoku. Dzięki nim skoczogonki potrafią skakać. Jest to szczególnie widoczne, gdy poruszy się rośliną.

Czy skoczogonki są szkodliwe dla roślin doniczkowych?

Obecność skoczogonków w donicy nie jest jednoznaczna ze zniszczeniem rośliny, bowiem gdy stworzenia mają dostatek rozkładającego się pokarmu organicznego – żywią się nim w pierwszej kolejności. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pokarmu zabraknie i szkodniki żerują na roślinach. Dlatego pojawienie się skoczogonków z reguły jest niemile widziane przez miłośników kwiatów (pomijając już aspekty estetyczne).

Reasumując, pojedyncze osobniki skoczogonków są niepozorne i nie zaszkodziłyby specjalnie roślinie, w niewielkiej populacji nie są zagrożeniem dla roślin. Wręcz przeciwnie – pełnią pożyteczną rolę żywiąc się rozkładającymi się właśnie substancjami organicznymi i tkankami roślinnymi. Tym samym wzbogacają podłoże w składniki pokarmowe (w formie dostępnej dla roślin). Problem pojawia się jednak, gdy organizmy nadmiernie rozmnażają się. W takim wypadku przy poszukiwaniu pokarmu (którego może zabraknąć) uszkadzają również żywe tkanki roślinne. Wygryzają otwory w liściach, pędach i korzeniach. Roślina wolniej rośnie, zasycha, jest osłabiona, a tym samym podatna na choroby.

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Jakie warunki sprzyjają rozwojowi skoczogonków?

Skoczogonki lubią wilgotne warunki i żyzne podłoże. Dlatego częściej uszkadzają rośliny, które są nadmiernie podlewane i ustawione w ciemniejszych, chłodnych miejscach (gleba wtedy wolniej wysycha). Ponadto sprzyja im nawożenie organiczne, zwłaszcza podlewanie roślin wodą z rozcieńczonymi nawozami humusowymi. Oczywiście nie jest to powód, aby rezygnować z takiego sposobu nawożenia, jednak warto zwracać uwagę na dawki – powinny być zrównoważone i dopasowane do potrzeb konkretnych roślin.

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Skąd biorą się białe, skaczące robaki w kwiatach doniczkowych?

Skoczogonki pojawiają się w domu, gdy użyjemy do sadzenia roślin doniczkowych zanieczyszczonego podłoża. Ponadto szkodniki mogą występować na egzemplarzach roślin, które zostały zakupione. To jeden z powodów, dla którego kwiaty doniczkowe warto nabywać w bardziej sprawdzonych źródłach – sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach. W takim wypadku wciąż zachodzi niebezpieczeństwo pojawienia się szkodnika, ale jest mniejsze niż przy często zaniedbywanych roślinach, na przykład dostępnych w centrach handlowych.

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Autor: TonyBaggett/ Getty Images Skoczogonek

Jak zwalczyć skoczogonki domowymi sposobami?

Naturalnym sposobem zwalczania skoczogonków są kąpiele roślin. Doniczkę z rośliną należy zanurzyć na kilka godzin w wodzie tak, by cala bryła korzeniowa była pod wodą. Po tym czasie woda „wypchnie” szkodniki z gleby na powierzchnię. Wodę należy usunąć w taki sposób (np. odlać), aby skoczogonki nie pozostały na wierzchniej warstwie gleby. Roślinę po takim traktowaniu powinno się przenieść w ciepłe miejsce (ale nie przy grzejniku) i na pewien czas (np. tydzień) zaprzestać podlewania. Jednorazowa kąpiel może pomóc w zwalczeniu wielu szkodników, ale częste wykonywanie takiego zabiegu przyniosłoby więcej szkody niż korzyści.

Sposobem na ograniczenie populacji skoczogonków może być także przesadzenie rośliny (do donicy podobnej wielkości). Jeśli ma jeszcze mało rozbudowany system korzeniowy, można wymienić część podłoża.

Jakie są chemiczne środki służące do zwalczania skoczogonków?

Naturalne metody pozbycia się skoczogonków czasem bywają zawodne, gdyż w podłożu mogą pozostać jaja. Wtedy konieczne może okazać się zastosowanie insektycydów. Przy zwalczaniu skoczogonków dobrze sprawdzają się pałeczki owadobójcze umieszczane w ziemi w doniczce. Działają powoli, systematycznie uwalniając substancje niszczące szkodliwe organizmy. Z „tradycyjnych” chemicznych środków ochrony roślin można zastosować np. Decis Ogród, Nomolt lub Mospilan. Preparaty należy użyć zarówno do spryskania, jak i podlania roślin. Trzeba przy tym pamiętać, aby na czas zabiegu roślinę wynieść z domu.

Z ekologicznych środków dobrze sprawdza się Agricolle – ten można z powodzeniem stosować bezpośrednio w mieszkaniu. Niezależnie od preparatu zabiegi najlepiej wykonywać w nocy – wtedy będą najskuteczniejsze (skoczogonki są w tym czasie aktywne).

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