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Dlaczego usuwanie przekwitłych kwiatów pelargonii jest ważne?
Aby uzyskać doskonały wygląd, optymalną jakość i najwyższą moc kwitnienia pelargonii, regularne usuwanie zwiędłych lub uszkodzonych kwiatów lub liści jest ważne z trzech powodów.
- Po pierwsze, pelargonie lepiej wyglądają.
- Po drugie, zapobiega to rozwojowi chorób. W wilgotnych warunkach zwiędłe kwiaty i liście mają tendencję do sklejania się, co czyni z nich doskonałą pożywkę dla chorób grzybowych.
- Po trzecie wreszcie, obrywanie zwiędniętych kwiatów stymuluje tworzenie nowych. Zamiast inwestować swoją energię w tworzenie nasion, pelargonia wkłada całą swoją siłę w produkcję nowych kwiatów, więc przycinanie daje jej impuls do obfitego kwitnienia.
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Usuwanie pojedynczych kwiatów z baldachów
Kwiaty pelargonii rosną w skupiskach, znanych jako baldachy, które składają się z pojedynczych kwiatów. Z reguły nie wszystkie kwiaty w baldachu kwitną w tym samym czasie, co oznacza, że niektóre kwiaty w tym samym gronie mogą już zwiędnąć, podczas gdy inne jeszcze nawet nie zakwitły. Chociaż widocznych jest tylko kilka brązowych płatków, wielu miłośników pelargonii uważa, że szkoda usuwać całe baldachy. W takim przypadku można po prostu usunąć pojedyncze, przekwitłe kwiaty.
Jeśli jednak masz dużo pelargonii, może to być dość czasochłonne. Usunięcie całego kwiatostanu jest więc całkowicie w porządku, natomiast ignorowanie przekwitłych kwiatów i zwiędłych liści przez dłuższy czas nie jest zalecane. W przypadku odmian półpełnych i podwójnych jest to ważniejsze niż w przypadku pojedynczych pelargonii.
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Odłamywanie zamiast przycinania
Do przycinania nie potrzeba ani noża ani nożyczek. Pojedyncze, zwiędłe kwiaty można łatwo usunąć ręcznie. Jeśli łodygi są zwiędłe, ale jeszcze nie suche, należy odłamać je pojedynczo u podstawy. Należy chwycić dwoma palcami łodygę i odłamać ją jednym, szybkim ruchem.
Kiedy usuwać przekwitłe kwiaty pelargonii?
Przycinanie pelargonii jest łatwiejsze, gdy łodygi są zawilgotniałe. Dzieje się tak zazwyczaj kilka godzin po podlaniu lub ulewie. Pelargonie są odporne i łatwe w utrzymaniu, ale burzowa i deszczowa pogoda nie należy do ich ulubionych. Ciągłe deszcze i silne wiatry są szczególnie problematyczne dla odmian o dużych, półpełnych i podwójnych kwiatach. Jeśli nie możesz zapewnić pelargoniom zadaszenia, usuń mokre i uszkodzone kwiaty i liście, jak tylko przestanie padać.
Samoczyszczące się pelargonie
Jeśli nie lubisz regularnego przycinania pelargonii, dobrym wyborem są odmiany samoczyszczące. Samodzielnie zrzucają przekwitłe kwiaty i zazwyczaj od razu wypuszczają nowe. Jednak zwiędłe liście nadal należy usuwać ręcznie. Samoczyszczące pelargonie występują głównie wśród odmian zwisających.
Materiał prasowy: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom
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