Dlaczego usuwanie przekwitłych kwiatów pelargonii jest ważne?

Aby uzyskać doskonały wygląd, optymalną jakość i najwyższą moc kwitnienia pelargonii, regularne usuwanie zwiędłych lub uszkodzonych kwiatów lub liści jest ważne z trzech powodów.

Po pierwsze, pelargonie lepiej wyglądają.

Po drugie, zapobiega to rozwojowi chorób. W wilgotnych warunkach zwiędłe kwiaty i liście mają tendencję do sklejania się, co czyni z nich doskonałą pożywkę dla chorób grzybowych.

Po trzecie wreszcie, obrywanie zwiędniętych kwiatów stymuluje tworzenie nowych. Zamiast inwestować swoją energię w tworzenie nasion, pelargonia wkłada całą swoją siłę w produkcję nowych kwiatów, więc przycinanie daje jej impuls do obfitego kwitnienia.

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Usuwanie pojedynczych kwiatów z baldachów

Kwiaty pelargonii rosną w skupiskach, znanych jako baldachy, które składają się z pojedynczych kwiatów. Z reguły nie wszystkie kwiaty w baldachu kwitną w tym samym czasie, co oznacza, że niektóre kwiaty w tym samym gronie mogą już zwiędnąć, podczas gdy inne jeszcze nawet nie zakwitły. Chociaż widocznych jest tylko kilka brązowych płatków, wielu miłośników pelargonii uważa, że szkoda usuwać całe baldachy. W takim przypadku można po prostu usunąć pojedyncze, przekwitłe kwiaty.

Jeśli jednak masz dużo pelargonii, może to być dość czasochłonne. Usunięcie całego kwiatostanu jest więc całkowicie w porządku, natomiast ignorowanie przekwitłych kwiatów i zwiędłych liści przez dłuższy czas nie jest zalecane. W przypadku odmian półpełnych i podwójnych jest to ważniejsze niż w przypadku pojedynczych pelargonii.

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Odłamywanie zamiast przycinania

Do przycinania nie potrzeba ani noża ani nożyczek. Pojedyncze, zwiędłe kwiaty można łatwo usunąć ręcznie. Jeśli łodygi są zwiędłe, ale jeszcze nie suche, należy odłamać je pojedynczo u podstawy. Należy chwycić dwoma palcami łodygę i odłamać ją jednym, szybkim ruchem.

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Kiedy usuwać przekwitłe kwiaty pelargonii?

Przycinanie pelargonii jest łatwiejsze, gdy łodygi są zawilgotniałe. Dzieje się tak zazwyczaj kilka godzin po podlaniu lub ulewie. Pelargonie są odporne i łatwe w utrzymaniu, ale burzowa i deszczowa pogoda nie należy do ich ulubionych. Ciągłe deszcze i silne wiatry są szczególnie problematyczne dla odmian o dużych, półpełnych i podwójnych kwiatach. Jeśli nie możesz zapewnić pelargoniom zadaszenia, usuń mokre i uszkodzone kwiaty i liście, jak tylko przestanie padać.

Samoczyszczące się pelargonie

Jeśli nie lubisz regularnego przycinania pelargonii, dobrym wyborem są odmiany samoczyszczące. Samodzielnie zrzucają przekwitłe kwiaty i zazwyczaj od razu wypuszczają nowe. Jednak zwiędłe liście nadal należy usuwać ręcznie. Samoczyszczące pelargonie występują głównie wśród odmian zwisających.

Materiał prasowy: Pelargonium for Europe, kampania unijna Europe in Bloom

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