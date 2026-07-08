Hortensje to jedne z najmodniejszych kwitnących krzewów sadzonych w ogrodach. Są bardzo popularne i chętnie uprawiane zarówno na rabatach w ogrodzie, jak i w pojemnikach ustawianych na balkonach czy tarasach. Do wyboru mamy wiele pięknych odmian hortensji ogrodowej, bukietowej, krzewiastej czy piłkowanej, które już od połowy lata obsypane są fantastycznymi, okazałymi kwiatostanami o różnym kształcie i kwiatach w kolorach od bieli przez odcienie różu, fioletu i czerwieni po barwę niebieską.

Zdarza się jednak, że w ogrodzie owszem są ładnie rozrośnięte krzewy hortensji, z licznymi, gęsto ulistnionymi pędami, ale... kwiatów brak! Podpowiadamy, co może być tego przyczyną.

Dlaczego hortensja nie kwitnie? Możliwe przyczyny

Przyczyn tego, że hortensje nie kwitną może być wiele. Wiele z nich wynika z błędów popełnianych w uprawie tych roślin. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Hortensja nie kwitnie, bo roślina przemarzła

Nie wszystkie hortensje są jednakowo odporne na mróz. Niektóre z nich — hortensje ogrodowe, kosmate i piłkowane — są wrażliwe i podczas mroźnej zimy lub przymrozków, które pojawiły się późną wiosną, ich pąki kwiatowe, utworzone w poprzednim roku, mogą przemarzać. Dlatego bardzo ważne jest, by te gatunki hortensji odpowiednio zabezpieczyć, zanim nadejdzie zima.

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Nieodpowiednia ziemia. Jaka ziemia jest najlepsza do hortensji?

Hortensje mają określone wymagania glebowe. Dla prawidłowego wzrostu i kwitnienia potrzebują ziemi głęboko uprawionej, żyznej, próchnicznej, dobrze przepuszczalnej i wilgotnej, o odczynie kwaśnym lub lekko kwaśnym. Źle rosną w glebie ciężkiej, gliniastej i zalewowej. Jeśli więc hortensje zostały posadzone w nieodpowiedniej ziemi, mogą nie zakwitnąć.

Jeśli pH gleby będzie nieodpowiednie, to roślina nie będzie pobierać składników mineralnych z gleby, co skutkować będzie ich niedoborami, a co za tym idzie pojawieniem się objawów chorobowych. A roślina chora kwitnie zazwyczaj słabo.

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Złe nawożenie przyczyną słabego kwitnienia hortensji

Niewłaściwe nawożenie to kolejna z możliwych przyczyn słabego kwitnienia hortensji. Ważny jest odpowiedni dobór nawozu do zasilania krzewów hortensji. Jeśli w składzie będzie miał dużo azotu, to pobudzi on roślinę wyłącznie do tworzenia tzw. zielonej masy, czyli pędów i liści. Do prawidłowego kwitnienia roślina potrzebuje fosforu i to właśnie ten pierwiastek powinny zawierać nawozy, które stosujemy w uprawie hortensji.

Aby nawożenie hortensji było efektywne, konieczny jest kwaśny odczyn gleby - możemy go uzyskać za pomocą specjalnych zakwaszaczy.

Hortensja nie kwitnie, bo ma za mało wody

Hortensje mają spore wymagania wodne - są bardzo wrażliwe na przesuszenie, więc powinny mieć stale wilgotne podłoże. Należy je regularnie podlewać. Jeżeli będzie im brakowało wody, szczególnie na początku lata, kiedy to tworzą się kwiatostany, skutkować to może słabszym kwitnieniem, a nawet jego brakiem.

Hortensja nie kwitnie, bo ma za mało światła

Gatunki hortensji różnią się wymaganiami świetlnymi - i tak ogrodowe dobrze czują się w cieniu lub półcieniu, ale już bukietowe preferują bardziej nasłonecznione stanowiska i to, że tworzą mało kwiatostanów albo nie tworzą ich wcale, może być spowodowane niedoborem światłą.

Niewłaściwe cięcie hortensji

Jedną z najczęstszych przyczyn braku kwitnienia u hortensji jest nieprawidłowy termin cięcia krzewu — zależy on od tego, z jakim gatunkiem hortensji mamy do czynienia. Hortensje ogrodowe kwitną na pędach zeszłorocznych, jeśli więc jesienią lub wiosną przytniemy pędy krzewu, to wśród nich usunąć możemy te zakończone pąkami kwiatowymi, a jak ich nie będzie, to nie będzie też kwiatów.

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Jeśli chcesz zatem cieszyć się obfitym kwitnieniem krzewów hortensji, postaraj się wyeliminować powyższe przyczyny.

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