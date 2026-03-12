Krokusy (Crocus) to jedne z najwcześniej kwitnących roślin cebulowych - ich białe, żółte, fioletowe, liliowe czy niebieskie kwiaty podziwiać można już w marcu. Te niewielkie rośliny (dorastają do 10-12 cm wysokości) najładniej prezentują się posadzone w grupach. Wyjątkowo efektownie wyglądają posadzone na trawniku. Sprawdź, kiedy i gdzie sadzić krokusy w ogrodzie i jak je uprawiać.

Jakie wymagania mają krokusy?

Krokusy najlepiej rosną w miejscach słonecznych, ewentualnie lekko ocienionych. Mogą to być stanowiska odkryte i narażone na wiatr. Podłoże powinno być próchniczne, przepuszczalne i dostatecznie wilgotne. Krokusy posadzone na glebach piaszczystych prawie w ogóle nie kwitną, a przyrosty ich bulw są niewielkie.

Kiedy i jak sadzimy krokusy do gruntu?

Aby krokusy zdobiły nasze ogrody wiosną, trzeba je posadzić jesienią - najlepiej zrobić to we wrześniu bądź na początku października. W ogrodach zakwitają wczesną wiosną, czasem muszą przebijać się przez warstwę śniegu.

Cebulki krokusów umieszczamy w podłożu na głębokości od 6 do 10 cm. Najlepiej sadzić je po kilka-kilkanaście w grupach. Po posadzeniu glebe warto wyściółkować (np. warstwą torfu albo kory).

Jak pielęgnować krokusy?

W kwietniu i maju należy krokusy zasilić nawozem wieloskładnikowym (w dwóch-trzech dawkach).

W jednym miejscu krokusy mogą rosnąć kilka lat. Co 3-4 lata trzeba je jednak wykopać, robimy to, gdy liście zaczynają zasychać, tj. na początku czerwca. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przesuszyć (rozkładając na papierze albo tacce cienka warstwą). Po przesuszeniu cebulki trzeba dokładnie obejrzeć i wyrzucić wszystkie te, które mają ślady porażenia chorobami grzybowymi. Następnie cebulki przekładamy do papierowej torebki i przechowujemy w suchym pomieszczeniu w temperaturze ok. 20°C. Po okresie przechowania ponownie cebulki krokusów sadzimy do gruntu jesienią (we wrześniu lub październiku).

Zobacz galerię zdjęć kwitnących krokusów

16

Gdzie w ogrodzie sadzić krokusy?

Krokusy najlepiej sadzić w grupach (po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sztuk!) – wtedy prezentują się najefektowniej. Doskonale nadają się na skalniaki. Można je też sadzić na trawnikach – wiosną ożywią zieloną murawę kolorowymi kwiatami. Pamiętajmy jednak, aby nie sadzić krokusów na trawnikach, które wymagają niskiego koszenia, ponieważ wraz z trawą ścinać wtedy będziemy liście krokusów, co spowoduje zmniejszenie ich powierzchni, a co za tym idzie drastyczne ograniczenie przyrostu bulw.

Krokusy można sadzić pod drzewami, w pobliżu krzewów oraz na brzegach rabat. Krokusy z powodzeniem można uprawiać w pojemnikach - to jedna z najlepszych roślin do wiosennych aranżacji balkonów i tarasów. Kwiaty krokusów – w zależności od odmiany – mają kolor fioletowy, niebieski, liliowy, żółty, biały, mogą być także dwubarwne (paskowane).

Opracowanie: redakcja serwisu

#MuratorOgroduje: rośliny cebulowe – kiedy je sadzimy? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów? Pytanie 1 z 16 Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to: śnieżyca wiosenna rannik wiosenny krokus wiosenny Następne pytanie