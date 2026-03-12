Spis treści
Krokusy (Crocus) to jedne z najwcześniej kwitnących roślin cebulowych - ich białe, żółte, fioletowe, liliowe czy niebieskie kwiaty podziwiać można już w marcu. Te niewielkie rośliny (dorastają do 10-12 cm wysokości) najładniej prezentują się posadzone w grupach. Wyjątkowo efektownie wyglądają posadzone na trawniku. Sprawdź, kiedy i gdzie sadzić krokusy w ogrodzie i jak je uprawiać.
Jakie wymagania mają krokusy?
Krokusy najlepiej rosną w miejscach słonecznych, ewentualnie lekko ocienionych. Mogą to być stanowiska odkryte i narażone na wiatr. Podłoże powinno być próchniczne, przepuszczalne i dostatecznie wilgotne. Krokusy posadzone na glebach piaszczystych prawie w ogóle nie kwitną, a przyrosty ich bulw są niewielkie.
Kiedy i jak sadzimy krokusy do gruntu?
Aby krokusy zdobiły nasze ogrody wiosną, trzeba je posadzić jesienią - najlepiej zrobić to we wrześniu bądź na początku października. W ogrodach zakwitają wczesną wiosną, czasem muszą przebijać się przez warstwę śniegu.
Cebulki krokusów umieszczamy w podłożu na głębokości od 6 do 10 cm. Najlepiej sadzić je po kilka-kilkanaście w grupach. Po posadzeniu glebe warto wyściółkować (np. warstwą torfu albo kory).
Jak pielęgnować krokusy?
W kwietniu i maju należy krokusy zasilić nawozem wieloskładnikowym (w dwóch-trzech dawkach).
W jednym miejscu krokusy mogą rosnąć kilka lat. Co 3-4 lata trzeba je jednak wykopać, robimy to, gdy liście zaczynają zasychać, tj. na początku czerwca. Po wykopaniu cebulki należy oczyścić i przesuszyć (rozkładając na papierze albo tacce cienka warstwą). Po przesuszeniu cebulki trzeba dokładnie obejrzeć i wyrzucić wszystkie te, które mają ślady porażenia chorobami grzybowymi. Następnie cebulki przekładamy do papierowej torebki i przechowujemy w suchym pomieszczeniu w temperaturze ok. 20°C. Po okresie przechowania ponownie cebulki krokusów sadzimy do gruntu jesienią (we wrześniu lub październiku).
Gdzie w ogrodzie sadzić krokusy?
Krokusy najlepiej sadzić w grupach (po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sztuk!) – wtedy prezentują się najefektowniej. Doskonale nadają się na skalniaki. Można je też sadzić na trawnikach – wiosną ożywią zieloną murawę kolorowymi kwiatami. Pamiętajmy jednak, aby nie sadzić krokusów na trawnikach, które wymagają niskiego koszenia, ponieważ wraz z trawą ścinać wtedy będziemy liście krokusów, co spowoduje zmniejszenie ich powierzchni, a co za tym idzie drastyczne ograniczenie przyrostu bulw.
Krokusy można sadzić pod drzewami, w pobliżu krzewów oraz na brzegach rabat. Krokusy z powodzeniem można uprawiać w pojemnikach - to jedna z najlepszych roślin do wiosennych aranżacji balkonów i tarasów. Kwiaty krokusów – w zależności od odmiany – mają kolor fioletowy, niebieski, liliowy, żółty, biały, mogą być także dwubarwne (paskowane).
