W sprzedaży dostępnych jest wiele gatunków berberysów. Najczęściej spotyka się liczne odmiany rzucającego liście na zimę berberysu Thunberga (Berberis thunbergii), które wyróżniają się barwnymi lub nakrapianymi liśćmi oraz ciekawymi pokrojami (rozłożyste, kolumnowe, kuliste, karłowe). Oprócz niego, w ogrodach często sadzone są berberysy zimozielone, np. berberys gruczołkowaty (Berberis verruculosa) i berberys Juliany (Berberis julianae).

Dlaczego warto przycinać berberysy?

Mimo, iż berberysy nie wymagają regularnego cięcia, warto to robić, aby ograniczać ich rozrastanie się (niektóre gatunki i odmiany mogą osiągać nawet 3-4 m wysokości i szerokości), a poza tym krzewy te dobrze znoszą cięcie.

Z kolei krzewy posadzone w formie regularnego żywopłotu należy ciąć, aby lepiej się zagęszczały i zachowywały wymaganą wysokość i kształt. Kiedy sadzimy młode krzewy (często słabo rozgałęzione), zawsze po posadzeniu warto je skrócić nawet o połowę, dzięki czemu lepiej się przyjmą i wypuszczą nowe pędy, zagęszczające krzew.

Kiedy przycinać berberysy?

W zależności od celu w jakim tniemy krzewy, zabieg należy przeprowadzać w odpowiednim, najbardziej dogodnym dla roślin terminie.

Kiedy krzewy berberysów wymagają uformowania dla zachowania właściwego wyglądu, wykonujemy cięcie formujące, które najczęściej wykonuje się po kwitnieniu krzewów, czyli w lecie - ten termin cięcia jest szczególnie korzystny dla gatunków zimozielonych.

Gatunki i odmiany ogrodowe berberysów o liściach sezonowych najlepiej przycinać pod koniec zimy lub wczesną wiosną (usuwa się wtedy pędy uszkodzone, przemarznięte, martwe itp.).

W przypadku starszych, nadmiernie rozrośniętych i zagęszczonych krzewów berberysów, warto wykonać cięcie odmładzające na przedwiośniu (przy dobrej pogodzie nawet w lutym-marcu), ale najlepiej w bezmroźny, suchy i słoneczny dzień. W czasie cięcia odmładzającego wycinamy najstarsze, grube pędy i rosnące do wewnątrz krzewu, a pozostałe skracamy mocniej – na wysokość 30-50 cm od ziemi.

Jeśli jest taka potrzeba, można nawet ściąć berberys równo z poziomem gruntu, aby mocno pobudzić krzew do wypuszczenia nowych pędów. Nie trzeba się obawiać takiego cięcia, ponieważ berberys potrafi odbić (wypuścić młode pędy) nawet po bardzo silnym cięciu (choć wtedy trzeba liczyć się z tym, że krzew przez kilka sezonów będzie się regenerował).

Przeczytaj też: Jedno cięcie formuje, inne odmładza. Poznaj rodzaje cięcia drzew i krzewów i zobacz, jak odmienić swój ogród

i Autor: Getty Images Berberysy to krzewy, które bardzo dobrze znoszą cięcie

Ważne przy cięciu berberysów!

Zanim zabierzemy się za cięcie berberysów warto zabezpieczyć się przed skaleczeniem podczas zabiegu (ciernie na pędach). Z tego względu najlepiej chronić dłonie rękawicami ochronnymi (np. skórzanymi). Ze względu na ciernie skaleczyć można się także w czasie zbierania już ściętych pędów. Aby łatwiej je zebrać i usunąć, można rozłożyć pod krzewem (przed cięciem) dużą, folię, plandekę lub inny materiał, na który będą spadać ścięte gałązki.

Aby cięcie nie sprawiało kłopotu, a także by nie miażdżyć pędów, należy ciąć ostrymi i czystymi sekatorami lub nożycami. Wykonywanie cięć brudnymi narzędziami zwiększa ryzyko przenoszenia i rozwoju chorób grzybowych. Ostrza można odkazić wrzątkiem lub zdezynfekować, przecierając szmatką nasączoną alkoholem.

Warto wiedzieć W przypadku dużych, gęstych krzewów berberysów trzeba także wziąć pod uwagę, że w ich wnętrzu mogą znajdować się ptasie gniazda. Z tego względu warto najpierw obejrzeć krzewy i jeśli rzeczywiście, gniazdują tam ptaki, lepiej przełożyć termin cięcia o kilka tygodni.

Berberysy na żywopłoty

Berberysy bardzo chętnie są wykorzystywane jako krzewy żywopłotowe (np. berberys Thunberga 'Atropurpurea'), ponieważ nie mają dużych wymagań glebowych, z czasem stanowią skuteczną barierę (mają ciernie na pędach) i rosną dość szybko. Ponadto, są to bardzo popularne krzewy ogrodowe, które dzięki licznym odmianom o barwnych (lub przebarwiających się jesienią) liściach, mogą pełnić rolę pojedynczych elementów dekoracyjnych lub wchodzić w skład kompozycji z innymi roślinami ogrodowymi (np. z iglakami).

Przeczytaj też: Gatunki i odmiany berberysów - zastosowanie berberysów w ogrodach

Zobacz galerię zdjęć: Berberysy do ogrodu

18

#MuratorOgroduje: Jakie rośliny przycinamy wczesną wiosną? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.