Jakie wymagania ma trawa pampasowa?

Trawa pampasowa (łac. Cortaderia selloana) w naturze rośnie w Ameryce Południowej i jak sama nazwa wskazuje, pochodzi z regionu geograficznego Pampa. To jeden z żyźniejszych terenów na świecie, dlatego trawa ozdobna wymaga także gleby zasobnej w składniki mineralne, próchniczej, przepuszczalnej i bogatej w wapń. Bylina może być uprawiana zarówno bezpośrednio w glebie, jak i w donicy, jednak stanowisko dla trawy pampasowej zawsze powinno być słoneczne, roślina będzie pięknie kwitła właśnie w pełnym słońcu.

Trawa pochodzi z terenów podzwrotnikowych, dlatego zimą donica powinna być zabierana do wnętrza, bo mrozy jej zaszkodzą. Jeśli bylina rośnie w glebie, już jesienią liście należy zabezpieczyć przed mrozami. Zgarniamy je w formę chochoła i okrywamy, na przykład agrowłókniną. Natomiast korzenie powinno się ściółkować, dobrze się tu sprawdzą liście czy kora.

Kiedy przycinać trawę pampasową? Najlepszy termin cięcia w ogrodzie

Trawa pampasowa w naturalnym środowisku jest rośliną zachowującą zielone pędy w okresie zimy – jest zimozielona. Jednak jest to możliwe w regionie, w którym temperatura w chłodnej porze roku nie spada poniżej zera. W naszym klimacie pędy niestety zamierają i przez zimę stają się często suchymi gałęziami. Dlatego, gdy miną mrozy, to suche, zeszłoroczne pędy należy obciąć. Po zimie, gdy niskie temperatury ustąpią, należy się pozbyć suchych pędów trawy pampasowej.

Na jaką wysokość przycinać trawę pampasową?

W przypadku młodych traw dobrze jest obciąć liście około pięciu centymetrów powyżej gruntu. Pozbywamy się tylko suchych części, jeśli pojawią się zielone pędy, to je zostawiamy. Może się jednak tak zdarzyć, szczególnie w przypadkach starszych okazów, że suche są jedynie końcówki liści. Wtedy przycinamy jedynie te części przyschnięte. Natomiast co dwa, trzy lata warto dokonać w wieloletnich roślinach radykalnych cięć. Wówczas przycinamy na wysokości kilkunastu centymetrów od gruntu. Dzięki temu zabiegowi roślina będzie bardziej zwarta i wypuści wiele młodych pędów.

Czy trawę pampasową przycina się jesienią czy wiosną?

W naszym klimacie to konieczność, by trawę pampasową przyciąć na wiosnę. Najlepiej przystąpić do cięcia po ustąpieniu przymrozków, można to zrobić już w marcu. Niektóre odmiany trawy pampasowej mają niestety twarde liście, dlatego sprawdzi się tu ostry sekator. Powinniśmy również uważać na ręce, bo część traw ma ostre liście, więc dobrze jest przygotować sobie rękawice.

