Do największych zalet pięciornika krzewiastego należą: atrakcyjny pokrój, obfite kwitnienie, wszechstronność zastosowania i łatwość w uprawie. Aby roślina pokazała pełnię swojej krasy, powinna być jednak regularnie przycinana. Zabieg cięcia w jej przypadku nie powinien przysporzyć żadnych problemów.

Pięciorniki krzewiaste są zróżnicowane pod względem odmian i na rynku można nabyć okazy o różnej wielkości, barwie kwiatów, terminie kwitnienia czy pokroju. Niezależnie od tego zabiegi cięcia z reguły są łatwe i przebiegają podobnie. Krzewy dobrze reagują na nie i nadają się nawet do tworzenia żywopłotów.

Kiedy ciąć pięciornik?

Cięcie pięciornika krzewiastego najlepiej przeprowadzać wczesną wiosną, najlepiej między połową marca a końcem kwietnia. To idealny moment, ponieważ krzew jeszcze "śpi" i nie zdążył wypuścić liści. Przycinając go właśnie wtedy, stymulujemy go do wypuszczania nowych, silnych pędów, a to właśnie na nich pięciornik zakwitnie najobficiej.

Warto obserwować pogodę – gdy miną największe mrozy, ale pąki na krzewie są dopiero nabrzmiałe, to znak, że pora działać. Spóźnienie się z cięciem może sprawić, że kwiatów będzie znacznie mniej.

Cięcie sanitarne pięciornika krzewiastego

Każdego roku warto dokonać przeglądu zdrowotnego uprawianych krzewów i w razie potrzeby wykonać cięcie sanitarne. Usuwa się wtedy pędy uszkodzone, zaschnięte, porażone przez choroby, przemarznięte i zbyt słabe.

Cięcie formujące pięciornika krzewiastego

Podstawowe cięcie formujące u młodych okazów sprowadza się zwykle do skrócenia pędów o 1/3 długości. Ostatni pąk na każdym pędzie powinien być skierowany na zewnątrz, co ograniczy wzrastanie nowych pędów do wnętrza korony.

Jak odmłodzić pięciornik - cięcie odmładzające pięciornika

Aby starszy, przerzedzony pięciornik znów zachwycał gęstą formą i burzą kwiatów, potrzebne jest cięcie odmładzające. Zabieg ten wykonuje się co kilka lat wczesną wiosną. Polega on na selektywnym usunięciu części najstarszych, zdrewniałych pędów przez wycięcie ich ostrym narzędziem tuż przy powierzchni gruntu. Taka operacja robi miejsce dla nowej generacji pędów, które wybiją prosto z podstawy krzewu. W efekcie roślina nie tylko odzyskuje ładny, zwarty pokrój, ale przede wszystkim jest zmuszona do wytworzenia silnych, młodych przyrostów, które kwitną znacznie obficiej niż stare gałęzie.

Usuwanie przekwitłych kwiatostanów pięciornika

Dodatkowym, „nieobowiązkowym” zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. W taki sposób można przedłużyć kwitnienie pięciornika.

