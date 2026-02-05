Debata Muratora: Termomodernizacja – czy to inwestycja w przyszłość? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dofinansowanie do wymiany dachu z ARiMR - w 2026 roku ograniczone możliwości

W 2026 roku nie jest prowadzony nowy nabór na dofinansowanie wymiany dachu z eternitu w ARiMR. Środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dostępne są wyłącznie dla rolników, którzy podpisali umowy w poprzednich latach i mają czas na realizację prac do 31 marca 2026 r..

Osoby, które nie zawarły umowy wcześniej, nie skorzystają z dotacji ARiMR na wymianę dachu w 2026 roku, chyba że zostanie ogłoszony nowy, nieprzewidziany nabór. Na razie nie ma takiego.

Jak już jednak wspomnieliśmy, 31 października 2025 r. opublikowano rozporządzenie wydłużające czas na realizację przedsięwzięć w zakresie wymiany pokryć dachowych w gospodarstwach rolnych. Chodzi o pokrycia dachowe z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska dla rolników, którzy popdpisali już stosowne umowy w poprzednim naborze.

Kto mógł dostać dofinansowanie do wymiany dachu z ARiMR?

Wsparcie finansowe przy wymianie pokrycia azbestowego na inne, przysługiwało osobie fizycznej:

która podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik lub

której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem lub w roku jego złożenia.

Ponadto, rolnik musiał spełnić wszystkie poniższe warunki:

być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;

mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

być pełnoletni.

Na co było udzielane dofinansowanie? Ile wynosi?

Wsparcie udzielane było na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Wysokość wsparcia wynosiła 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Wsparcie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.

Wsparcie skierowane było do tych rolników, którzy jeszcze nie korzystali ze wsparcia na wymianę pokrycia dachowego w ramach inwestycji A1.4.1 KPO. Oznacza to, że jeżeli w ramach I naboru wniosków rolnikowi zostało przyznane jakiekolwiek wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu, tj. została zawarta umowa z ARiMR o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, wówczas nie może być on ostatecznym odbiorcą wsparcia w ramach II naboru wniosków.

Dofinansowanie do usuwania azbestu z dachu od WFOŚiGW

Dofinansowanie do usunięcia azbestu z dachu mogą otrzymać w 2026 roku mieszkańcy województwa śląskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił właśnie nabór wniosków w ramach Programu „Szczególne zasady dofinansowania zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego, które:

przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest

planują zadania zgodne z gminnym programem usuwania azbestu

Terminy składanie wniosków do 30.04.2026 r.

Poziom dofinansowania (pożyczka + dotacja): nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

1400 zł/Mg – demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie

1000 zł/Mg – zbieranie, transport i unieszkodliwienie

Maksymalna dotacja z WFOŚiGW:

do 900 zł/Mg – pełny zakres prac

do 700 zł/Mg – bez demontażu

możliwość zastąpienia środków WFOŚiGW innymi źródłami (np. NFOŚiGW)

Jak widać - z programu mogą skorzystać mieszkańcy gmin, które złożą odpowiedni wniosek do WFOŚiGW. Dlatego warto zapytać w swojej gminie o dopłaty do wymiany pokrycia dachowego domu pokrytego azbestem.

Niektóre gminy finansują również zakup nowego pokrycia dachowego - inne tylko zdjęcie z dachu i utylizację szkodliwego azbestu.

Ulga termomodernizacyjna. Dofinansowanie do wymiany dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Dofinansowanie do wymiany dachu w ramach ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe. Zgodnie z obowiązującym prawem w ramach ulgi termomodernizacyjnej można zgłosić jako koszty kwalifikowane wymianę pokrycia dachowego na nowe. Koszty mogą obejmować montaż nowego dachu wraz z materiałami.

Istotny jest jednak jeden warunek - celem termomodernizacji, na którą przysługuje ulga w podatku dochodowym, jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię, t.j. kosztów ogrzewania. Dlatego nie można zapomnieć o ociepleniu wymienionego dachu.

Czy można dostać dofinansowanie do wymiany dachu z programu Czyste powietrze?

W ramach programu Czyste powietrze nie można bezpośrednio uzyskać dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego. Jednak kosztem kwalifikowanym może być w ramach tego programu - kupno materiałów termoizolacyjnych i montaż ocieplenia dachu wraz z wykończeniem ocieplonej przegrody, czyli np. zabudową z płyt gipsowo-kartonowych.

22